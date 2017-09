Xiaomi Mi Mix 2 lansert – vi har de norske prisene

Under et stort lanseringsshow i Beijing har Xiaomi avslørt sitt nyeste flaggskip: Xiaomi Mi Mix 2.

Xiaomi Mi Mix 2 Størrelse: 151,8 x 75,5 x 7,7 millimeter

Vekt: 185 gram

Skjerm: 5,99 tommer (2160 x 1080) , LCD

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 835, 6 GB minne (8 GB på spesialversjonen)

Lagringsplass: 64/128/256 GB (128 GB på spesialversjonen)

Operativsystem: MIUI 9, basert på Android Nougat

Teknologi: USB-C, ingen hodetelefonutgang, Bluetooth 5.0, støtte for norske 4G-bånd

Kamera: 12 megapiksler bak, optisk bildestabilisering. 4 megapiksler foran

Batteri: 3400 mAh

Pris: Foreløpig bare én versjon i Norge:

256 GB for 7950 kroner

Akkurat som forgjengeren er omtrent hele framsiden av mobilen dekket av en skjerm. Denne gangen har imidlertid både skjermen og mobilen krympet, fra enorme 6,44 tommer i fjor til 5,99 tommer i år.

Størrelsesforholdet er også justert litt, og det er nå snakk om en 18:9-skjerm, noe som gjør den smalere enn fjorårets 17:9-skjerm.

Nesten kantløs

Skjermen går nesten helt i kantene både i topp og på sidene, mens det er en liten kant nederst hvor frontkameraet er plassert.

Foto: Xiaomi/GSM Arena

Fra bildene ser det ut som skjermkanten faktisk har blitt bittelitt større, mens den nederste kanten er oppgitt til å være 12 prosent mindre enn den på Xiaomi Mi Mix.

Xiaomi har gjentatt produksmetoden fra i fjor, og store deler av chassiet laget i keramikk. Det gjør den blant annet motstandsdyktig mot småriper.

Ellers ser det ut som Xiaomi har gjort mobilen litt lettere å holde i, med avrundede kanter på alle sider. Det kommer trolig godt med, da originalen virkelig var et beist av en mobil.

Heftig innmat

Foto: XIaomi

Selv om skjermen er det største salgsargumentet til Xiaomis nye flaggskip, har den også nye å skryte av på innsiden.

Qualcomms nyeste prosessor, Snapdragon 835, er på plass, og du får hele 6 GB å rutte med. Akkurat som Apple, men i i motsetning til mange andre Android-mobiler, kommer Xiaomi Mi Mix 2 i tre forskjellige versjoner med forskjellig lagringskapasitet: 64 GB, 128 GB eller 256 GB.

I tillegg kommer mobilen i en spesialversjon hvor hele chassiet skal være i keramikk. Spesialversjonen kommer bare i én versjon, med 128 GB lagring og åtte GB (!) minne. Ifølge Xiaomi er det verdens første mobil med unibody-design (hvor hele chassiet er frest ut fra en sammenhengende blokk) i keramikk.

Kommer til Norge, med støtte for norsk 4G

Vi kontaktet den norske nettbutikken Iwill, som tok inn blant annet fjorårets Xiaomi Mi Mix, for å se om også årets versjon blir tilgjengelig. Det fikk vi bekreftet, og 256 GB-utgaven av Xiaomi Mi Mix 2 vil være tilgjengelig for salg allerede neste uke.

Prisen er satt til 7950 kroner for 256 GB-utgaven. Når spesialutgaven med keramisk chassi, 128 GB lagring og 8 GB minne slippes i oktober, vil den også bli tilgjengelig i Norge.

– Vi har ikke fått noen eksportpriser på den enda, men jeg vil tippe den vil ligge rundt 500-750 kroner høyere enn 256 GB-utgaven, forklarer Carl-Martin Vendelboe, Produkt Manager i Iwill.

Han poengterer at Xiaomi Mi Mix 2 også har fått støtte for en rekke nye LTE-bånd, som blant annet gir den full støtte for alle de norske 4G-frekvensene.

Xiaomi Mi Mix 2 blir en hard konkurrent til Samsungs nye flaggskip:

Les testen vår av Samsung Galaxy Note 8 »