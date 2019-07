Oppfølgeren til en av tidenes beste billigmobiler er lansert

Her i Tek.no har vi anbefalt Xiaomis Mi A2 som det beste mobilkjøpet under 2000 kroner i lang tid. Nå har endelig telefonen fått sin oppfølger, i form av Mi A3 som ble vist frem i Madrid onsdag.

Den nye telefonen har vært på ryktebørsen en stund, og slik det ofte går stemte de fleste ryktene. Telefonen vil som sin forgjenger få en forholdsvis lav pris et sted under 250 euro på kontinentet.

Akkurat hva det betyr i norske kroner er ukjent, men hvis den erstatter sin forgjenger på samme prispunkt gjør den sitt inntog i markedet et sted mellom 2000 og 2500 kroner.

Grå, blå og hvit

Xiaomi Mi A3 Størrelse: 15,35 x 7,19 x 0,85 cm

Vekt: 173,8 gram

Skjerm: 6,01 tommer, AMOLED, 1560 x 720 piksler

Maskinvare: Snapdragon 665, 2x 2GHz Kryo 260 Gold + 6 x 1,8 GHz Kryo 260 Silver, Adreno 610 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 eller 128 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 9/Android One

Teknologi: Minijack, hurtiglading

Kamera: 48 MP f/1.8 vidvinkel + 8 MP f/2.2 ultravidvinkel Selfie: 32 MP f/2.0

Batteri: 4030 mAh

Pris: Mellom 2 000 og 2 500 kroner

Designmessig er det (Gorilla-)glass både på forsiden og baksiden, og Xiaomi har lært å døpe fargene fra Googles Pixel-lanseringer. Variantene du kan velge i heter nemlig «Kind of grey», «Not just Blue» og «More than White» - eller på norsk; «En slags grå», «ikke bare blå» og «mer enn hvit».

Fargene minner ellers en del om de du ser på Huaweis telefoner, der det har dukket opp både nordlys- og perlemoraktige design.

Lavoppløst AMOLED

Blant de viktigste spesifikasjonene er en 6-tommers AMOLED-skjerm som Xiaomi har døpt Dot Drop Display. Det er i praksis et nytt navn på det samme lille kamerasøkket i toppen av skjermen som svært mange av årets mobiltelefoner har.

Oppløsningen her er dog litt uvanlig. Den er på 1560 x 720 piksler - en relativt lav oppløsning for denne skjermstørrelsen. Forgjengeren hadde til sammenlikning 2160 x 1080 piksler - altså full-HD.

Telefonen har dessuten skjermmontert fingerleser - også det én av årets store mobiltrender.

Xiaomis Mi A2 har blitt populær på grunn av en sjelden kombinasjon av lav pris og god ytelse. Nå kommer oppfølgeren. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Betraktelig større batteri

Prosessoren er en Snapdragon 665-brikke som burde gi helt ålreit ytelse til telefonen som kjører ren Android, såkalt Android One. Dermed blir ytelsen omtrent i samme nabolag som med forgjengeren - foruten en sterkere grafikkdel i den nye prosessoren.

Én av de viktigste oppgraderingene sammenliknet med Mi A2 er batteriet. Det har økt fra 3.000 mAh til 4.000 mAh. Dermed burde den nye telefonen vare vesentlig lenger på hver lading.

Telefonen kommer i varianter med 64 eller 128 gigabyte lagringsplass. Men her dukker også en av oppgraderingene opp; den nye telefonen støtter minnekort i motsetning til forrige versjon.

48 megapikslers kamera

Kameraet var en av de mest unike egenskapene til forgjengeren i sitt prisområde. Det er rett og slett svært bra - fortsatt, og matches omtrent ikke av noe i samme prisklasse.

Xiaomi påstår at den nye telefonen vil ha kamera på flaggskip-nivå. En påstand det kan være greit å ta med en klype salt. Men her hever atter en av årets mobiltrender sitt hode. Den nye versjonen får nemlig 48-megapiksels hovedkamera og en 8-megapiksels ultravidvinkel på baksiden. I tillegg har den en tredje kameralinse som hjelper portrettfunksjonen.

Vi har forespurt ulike aktører om når telefonen kommer i norske butikker og hva den vil komme. Artikkelen oppdateres hvis eller når vi får svar.

På papiret har forresten Mi A3 en hel del til felles med Redmi Note 7, som produseres av Xiaomis underbruk. Den største forskjellen er at A3 kjører ren Android rett fra Google.

Du finner testen av Redmi Note 7 her »