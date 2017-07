Xiaomi har lansert en rasende billig smarthøyttaler

Smarthøyttalere er i vinden som aldri før, og nå har den store kinesiske mobilprodusenten Xiaomi kastet seg på banen, melder TechCrunch og The Verge. I likhet med andre Xiaomi-produkter er det også denne gangen prisen som skal være det store konkurransefortrinnet.

Den nye smarthøyttaleren heter Mi AI Speaker og ble blant annet kunngjort via Twitter i forbindelse med et eget pressearrangement nylig. I Kina skal høyttaleren koste kun 299 yuan, som tilsvarer litt over 350 norske kroner.

Mi AI Speaker. Foto: Xiaomi

Seks mikrofoner

Dermed plasserer den seg definitivt i det laveste prissegmentet. Til sammenligning koster for eksempel Google Home, som også er relativt billig, rundt 130 dollar i USA, altså cirka en tusenlapp.

Alle de tekniske spesifikasjonene foreligger ennå ikke, men Mi AI Speaker skal blant annet by på seks mikrofoner for 360-graders lydregistrering og kunne fungere som en sentral for alle smartproduktene fra Xiaomi.

Utover dette ser det ut til at høyttaleren får mange av de samme funksjonene som man finner på andre smarthøyttaler, som assistentfunksjoner som kan gi deg ulike typer nyttig informasjon. Ut fra bildene å dømme er høyttaleren firkantet og hvit med kontrollknapper på toppen.

Xiaomi reklamerer med «glimrende lydkvalitet», men detaljene er altså ennå ikke kjent. Det er også høyst uvisst når høyttaleren eventuelt blir tilgjengelig i Norge, da den kun er sluppet i Kina enn så lenge.