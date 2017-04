Western Digitals første bærbare SSD er skikkelig raske saker

My Passport er navnet på Western Digitals serie av praktiske, bærbare harddisker, og nå melder selskapet at en nykomling har meldt sin ankomst i serien. My Passport SSD er navnet på Western Digitals første bærbare SSD, og den har noen attraktive triks i ermet.

Ifølge produsenten er My Passport SSD den raskeste lagringsenheten i hele serien, med en lesehastighet på opptil 515 MB/s via USB-C-standarden.

Western Digital My Passport SSD. Foto: Western Digital

Skal tåle en trøkk

SSD-en kommer i størrelsene 256 GB, 512 GB og 1 TB. I tillegg til den solide hastigheten skal produktet også tåle en trøkk, og Western Digital sier den er bygget for å tåle fall fra opptil 2 meters høyde.

Når det gjelder sikkerhet kommet produktet med passord-beskyttelse og 256-bit AES-kryptering. Egen programvare for automatisk backup av viktige filer til den interne lagringsenheten eller til Dropbox er også på plass, slik at du ikke trenger å tenke på dette selv.

Utseendemessig er SSD-en heller ikke så gal, med en kombinasjon av sort- og sølvfarge. De ytre dimensjonene ligger på 9 cm x 4,5 cm x 1 cm.

My Passport SSD blir i første omgang tilgjengelig i USA, hvor den har en pris på 100, 200 og 400 dollar for henholdsvis 256 GB-, 512 GB- og 1 TB-versjonen. Norsk pris og tilgjengelighet foreligger ennå ikke. Mer informasjon kan du finne på produktsiden hos Western Digital.

My Passport-serien har også trådløse alternativer: My Passport Wireless Pro gir deg trådløs lagring på farten »