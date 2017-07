Western Digital og Toshiba bringer billigere SSD-er enda nærmere

Vi meldte nylig at Toshiba har kunngjort verdens første 3D-minne med QLC-teknologi, noe som vil ha store, positive konsekvenser for SSD-er. Dette er imidlertid ikke den eneste nyheten selskapet har å fare med på minnefronten, viser det seg.

I en pressemelding kunngjør nemlig Toshiba at de også har utviklet en prototype av 3D-minne med hele 96 lag. Teknologien er utviklet i samarbeid med Western Digital, som også omtaler fremskrittet på sine hjemmesider.

3D-minne med 96 lag er altså det neste steget fra den eksisterende 64-lags-teknologien, som for øvrig også ennå er relativt nytt.

40 prosent høyere kapasitet

Å stable minnecellene oppå hverandre i hele 96 lag vil åpenbart ha store konsekvenser for både pris og minnetetthet på fremtidens SSD-er. Ifølge Toshiba vil fremskrittet gi en kapasitetsøkning på cirka 40 prosent per brikke sammenlignet med 64-lagsteknologien.

Selskapet opplyser også at løsningen reduserer prisen per bit og at den øker produktiviteten når det gjelder minnekapasitet per silisiumwafer. I klartekst er dette altså å tolke som at SSD-teknologien med dette tar et stort steg i retning rimeligere produkter for forbrukerne.

Den nye teknologien skal i første omgang benyttes i brikker på 256 gigabit, eller 32 GB, og etter hvert vil den sendes ut til i en rekke ulike kapasiteter, inkludert brikker på én terabit. Teknologien skal benyttes både i produkter med TLC- og den nye QLC-teknologien.

De nye 96-lagsbrikkene skal gå i produksjon neste år, og det uvisst akkurat når vi får se de første forbrukerproduktene med teknologien.

