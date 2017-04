Western Digital byr på 12 TB med en dash helium

For de fleste vanlige forbrukere er det SSD-er som gjelder, men straks vi begynner å snakke om lagring av større mengder data er det fremdeles konvensjonelle harddisker som gir mest plass for penga.

Og med tanke på hvor mye som produseres daglig av slikt som video og bilder, er det ikke merkelig at harddiskprodusentene stadig vekk forbedrer sine produkter.

Sist ut på den fronten er Western Digital i form av HGST – tidligere Hitachi, som nå har sluppet sin Ultrastar He12 for salg. Denne harddisken med standard 3,5-tommers formfaktor rommer anstendige 12 terabyte med data.

Heliumfylt

De som lager harddisker har nå i noen år brukt helium som fyllgass i stedet for vanlig luft i sine heftigste produkter. Helium har kun én sjudel av massetettheten til luft, og ved å fylle diskene med dette grunnstoffet får vi mindre motstand og turbulens når de innvendige platene roterer.

Foto: HGST / Western Digital

Dette gjør ikke bare at harddisken bruker mindre energi, men betyr også at det er mulig å bruke tynnere plater uten at det går ut over stabiliteten.

I sin nye harddisk har Western Digital klart å stappe inn så mye som åtte slike lagringsplater, og det er altså dette som gjør at de nå kan tilby 12 TB i en vanlig 3,5-tommers pakke.

Ultrastar He12 har en buffer (cache) på 256 MB, og platene roterer 7200 ganger i minuttet. Den er også å få med to forskjellige grensesnitt, da i form av vanlig SATA 6Gb/s og SAS 12Gb/s. Uansett har disken fem års garanti fra fabrikken.

Vi vet ikke noe om hvor mye HGST Ultrastar He12 koster, men siden den i hovedsak er tiltenkt en rolle i større datasentre er den neppe spesielt snilt priset.

En versjon av denne disken med SMR-teknologi og 14 TB kapasitet skal for øvrig også snart være på vei.

Slik ser harddisken ut innvendig:

(Kilde: PC Gamer)