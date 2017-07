Vurderer du Oculus Rift? Da bør du slå til nå

En del sitter nok ennå på gjerdet når det gjelder anskaffelse av VR-briller, som dessverre er ganske dyre teknologiprodukter. Oculus satte imidlertid prisen på sine Rift-briller ganske betydelig ned i mars i år, og for de prisbevisste ble terskelen nettopp enda et hakk lavere. Det melder blant andre The Verge.

Kraftig priskutt

På Oculus' hjemmeside kan pakken som inneholder både Rift-brillene og Touch-håndkontrollene nå anskaffes til en europeisk pris på 449 euro, en reduksjon på flere tusen norske kroner. Legger du til moms og fortolling (vi gjorde dette via postens kalkulator) ender du opp på en sluttsum på cirka 5300 kroner.

Oculus Touch. Foto: Oculus VR

I norske butikker ser det ikke ut til at du kan kjøpe pakken som inkluderer både VR-brillene og håndkontrollerne. Dermed må du kjøpe dem separat, og de billigste prisene vi finner på Prisguide.no (kommersiell partner) er 6800 kroner for VR-brillene, mens Touch-kontrollene ligger på 2800 kroner. Det utgjør en totalpris på 9600 kroner.

Dermed sparer du 4300 kroner hvis du handler Oculus Rift og Oculus Touch nå fra utlandet, selv med frakt, moms og fortolling inkludert.

Til sammenligning koster hovedkonkurrenten HTC Vive, som altså kommer med både briller og kontrollere, i dag cirka 9500 kroner hos norske butikker.

Det nye sommertilbudet på Oculus Rift gjør ikke brillene stort dyrere enn PlayStation VR-brillene, som i dag har en pris som starter på rundt 3600 kroner i norske butikker, da riktignok uten kameraet og kontrollene som man også trenger for å bruke brillene.

PS: Tilbudet er tidsbegrenset, men det er uvisst akkurat når det utløper.

