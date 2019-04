Den første Volvo-elbilen skal lanseres i år

Volvo vil avduke en helelektrisk versjon av XC40 i år, skriver Automotive News. Det skal de ha fått bekreftet fra selskapet på et arrangement i Gøteborg forrige uke.

Bilen vil bli den første helelektriske Volvo-bilen, selv om Volvo-gruppen også eier Polestar, som nylig avduket sin første elbil, kalt Polestar 2.

Kompakt-SUV

Polestar 2 (bildet) og XC40 skal begge være på markedet neste år. Foto: Polestar

Begge disse skal være på veien i 2020, og begge vil også være bygget på den såkalte CMA-arkitekturen til Volvo og det kinesiske søstermerket Geely.

Dagens XC40 måler 4425 millimeter lang, og er med det rundt 25 centimeter lenger enn for eksempel Hyundai Kona og fem centimeter lenger enn Kia e-Niro, men noe kortere enn både Tesla Model 3 og Jaguar i-Pace. Volvo selv kaller det en kompakt-SUV.

Vi kan kanskje anta at bilen vil få de samme batterivariantene som Polestar 2, selv om det bare er den største 78 kWh-varianten som foreløpig er kjent. Det vil i tilfelle kunne gi en rekkevidde på rundt 500 kilometer.

XC40 plasserer seg omtrent midt mellom kompakt-elbilene og de større elbilene som Jaguar i-Pace, Audi e-tron og Tesla Model X rent størrelsesmessig. Foto: Hanne Hattrem, VG

I Norge neste år

Den elektriske XC40 ventes på markedet i Norge en gang neste år, bekrefter Volvos kommunikasjonssjef Erik Trosby overfor Teknisk Ukeblad.

Selskapet varslet nylig også at det vil komme to ladbare hybridmodeller av bilen, og har sagt at halvparten av deres bilsalg i 2025 skal være helelektrisk.