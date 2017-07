Volvo skal snart gjøre alle bilene sine elektriske

El- og hybridbiler blir stadig mer tallrike, og noen produsenter har aggressive ambisjoner enn andre på området. I en pressemelding kunngjorde Volvo denne uken at de skal gå «all in» når det gjelder den elektriske teknologien.

Ifølge selskapet skal alle nye Volvo-modeller som lanseres fra og med 2019 ha en elektrisk motor om bord.

Satsingen starter med fem rene elektriske bilmodeller som Volvo Cars skal lansere i perioden 2019-2021, og disse modellene skal så suppleres av diverse hybridmodeller, både av typen plug-in-hybrider og såkalte mild hybrid-modeller.

Volvo Cars-sjefen Håkan Samuelsson forsikrer at de har planer om å innfri de store elbilambisjonene sine. Foto: Volvo Cars

Vil selge én million elbiler innen 2025

«Mild hybrid» betegner en kategori av hybridbiler hvor den elektriske motoren ikke brukes til selve fremdriften, men snarere til å assistere bensin- eller dieselmotoren på ulike måter for å redusere drivstoffforbruket og utslippene. Volvos mild hybrid-systemer benytter en spenning på 48 volt.

– Denne kunngjøringen markerer slutten på de rene forbrenningsmotordrevne bilene. Volvo Cars har uttalt at de ønsker å selge til sammen én million elektriske biler innen år 2025. Vi mente det vi sa. Dette er måten vi skal gjøre det på, sa toppsjefen hos Volvo Cars Håkan Samuelsson i pressemeldingen.

Av de fem rene elektriske bilene som skal lanserer mellom 2019 og 2021 skal tre være Volvo-modeller, mens to skal være modeller med høy ytelse produsert under Volvos prestisjemerke Polestar. De tekniske detaljene foreligger ennå ikke, men vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

For mer informasjon om Volvos storsatsing på elektriske biler kan du sjekke ut videoen under.

