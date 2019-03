Volvo reduserer toppfarten på bilene sine

I en pressemelding opplyser Volvo at de struper topphastigheten på bilene sine. Hastigheten vil reduseres til maksimalt 180 kilometer i timen og vil gjelde samtlige av Volvos biler, fra og med 2020.

Volvo skriver i pressemeldingen at det er trygghet i trafikken som er årsaken til at de reduserer topphastigheten.

I dag varierer topphastighetene på Volvos biler. Noen modeller, som V40 D2, har en topphastighet på 190 km/t, mens kraftigere biler som V90 D4 og V90 T6 AWD har henholdsvis 225 og 250 kilometer i timen som toppfart.

Sikter på null dødsfall i trafikken

Volvo skriver at de har et mål om at ingen skal bli drept eller hardt skadet i en Volvo fra og med 2020. For å få til dette holder det imidlertid ikke bare med ny sikkerhetsteknologi, men også en holdningsendring hos sjåfører.

– Problemet med å kjøre raskere enn visse hastigheter er at innebygde sikkerhetsteknologier og smart infrastruktur ikke vil være nok for å unngå store personskader eller dødsfall i en ulykke. Det er derfor de fleste vestlige land har hastighetsbegrensninger på veiene sine, skriver Volvo i pressemeldingen, og peker på at flesteparten av dødsfall i trafikken kommer av at sjåfører kjører for fort.

Sammenligner høye hastigheter med livsfarlige dyr

– Som mennesker forstår vi oss på faren ved slanger, edderkopper og høyder. Det samme gjelder ikke hastigheter, sier Jan Ivarsson, som jobber som sikkerhetsekspert hos Volvo.

– Folk kjører ofte for fort i trafikken og tilpasser hastigheten for dårlig i forhold til trafikksituasjonen de er i, og deres egen evne som sjåfør. Vi er nødt til å støtte bedre oppførsel og hjelpe mennesker å forstå hvor farlig høye hastigheter kan være, avslutter Ivarsson.

Volvo peker også på kjøring under påvirkning fra enten alkohol eller dop, samt distraksjoner mens man kjører, som hindre for å nå nullmålet etter 2020. Potensielle løsninger på disse problemene skal de visst vise frem snart.

Saken oppdateres