Volkswagen viser frem dashbordet i ID.3

Volkswagens kommende ID.3 er sannsynligvis en av de mest spennende bilene som er på vei ut på markedet, og nå har vi fått et glimt av interiøret og teknologien i bilen.

Flere Volkswagen-avdelinger publiserte nemlig en reklamevideo for bilen i helgen – sannsynligvis før de skulle, ettersom videoene ble tatt ned i etterkant. Auto Conspiracy fikk imidlertid hendene sine på videoen, og la den ut på Youtube.

Du kan se videoen her:

Digitalt instrumentpanel

Videoen viser at bilen får et stort digitalt instrumentpanel foran føreren som i praksis er delt i fire, med en del for filholderen, en del for navigasjon, en del for fart og rekkevidde og en siste flik som viser kjøremodus.

Videoen viser også en ganske stor infotainmentskjerm med fliser for ulike funksjoner. «Girvelgeren» sitter på rattet, og ut fra informasjonen på skjermen ser det ut som om ID.3 får flere ulike nivåer av regenerering, som etter hvert er blitt ganske vanlig på elbiler.

Flere påpeker for øvrig at skjermoppsettet kan minne veldig om VW-eide Seats konsept el-Born, som ble vist frem tidligere i år og som også skal bygges på Volkswagens såkalte MEB-plattform. Skjermen der var på 10 tommer, så det er ikke usannsynlig at det også blir tilfelle for ID.3.

Vi har også tidligere hørt at ID.3 får stemmestyring, og videoen viser viser nettopp det. En stemme sier «Hallo ID, jeg er kald.», hvorpå bilen responderer «Temperaturen vil snart stige“.

Seats el-Born-konsept (på bildet) har et skjermoppsett som ser svært likt ut ID.3. Foto: Seat

Tre versjoner

Volkswagen ID.3 skal komme i tre versjoner, med nettop 45, 58 og 77 kilowattimer batteri. Det er 58 kWh-modellen – med 420 kilometer WLTP-rekkevidde – som kommer på markedet først, rundt midten av 2020. Volkswagen har allerede åpnet for forhåndsbestilling av sin såkalte 1st Special Edition,

Disse skal det kun produseres 30.000 av. Bestillingen av innstegsversjonen vil starte når utleveringen av førsteutgaven starter neste sommer, med levering på senhøsten.

Volkswagen ID.3 – fortsatt i kamuflasje. Bilen skal vises frem i Frankfurt i september. Foto: Volkswagen

Toppmodellen vil ikke komme før i 2021. Volkswagen har sagt at innstegsvarianten skal koste under 30.000 euro i Tyskland, mens førsteutgaven vil koste under 40.000 euro.

En e-Golf koster for eksempel 35.900 euro i Tyskland (drøye 350 000 kroner), inkludert 19 prosent moms. I Norge starter den samme bilen på 335.900 kroner før Volkswagen-forhandlerne begynte med store kampanjer på bilen tidligere i år.

Det betyr at det er lite sannsynlig at 1st-versjonen av bilen vil koste under 350.000 kroner her i Norge, tross at vi altså ikke har moms på elbiler i Norge foreløpig.

Bilen skal vises frem endelig på bilmessen i Frankfurt i september.