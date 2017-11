Virkelighetens «Iron Man» satte Guinness-rekord

Den høyteknologiske drakten vi kjenner fra Iron Man-filmene ligger et stykke frem i tid, men en britisk entreprenør har allerede laget sin egen utgave av teknologien. Nå har denne satt Guinness-rekord, kan man lese på rekordbokens hjemmeside.

Richard Browning, som den britiske oppfinneren heter, skrev seg inn i Guinness rekordbok ved å oppnå den høyeste hastigheten noensinne for en jet-drevet drakt som kontrolleres av kroppen – en formodentlig ennå smal kategori.

Drakten består av seks små jetmotorer som er festet til armene. Foto: Matt Alexander

Browning kom opp i en fart på 51,53 kilometer i timen på sitt tredje forsøk, noe som var nok til å sette rekord. Det vellykkede rekordforsøket ble gjennomført i en innsjø i Lagoona Park, som befinner seg i den engelske byen Reading.

Bruker seks gassturbiner

Drakten består av seks parafindrevne mikrogassturbiner som er festet til armene og som mates med drivstoff fra en tank på ryggen til føreren. Turbinene leverer en skyvekraft på 22 kilogram hver, altså 132 kilogram til sammen.

I likhet med Iron Man-drakten har innretningen den egenskapen at brukeren selv kontrollerer flyveretningen med armene. Dette gjorde at Browning måtte gjennom målrettet, fysisk trening i forkant av rekordforsøket for å forsikre seg om at han var i stand til å opprettholde balansen og retningen under flyvningen – noe som i utgangspunktet ikke er enkelt.

Det foreligger tilsynelatende ingen konkrete planer om kommersialisering av teknologien, og det er formodentlig en del reguleringsmessige hindre som må overkommes før man kan fly omkring med jetmotorer på armene til daglig. Det er nok derfor en stund til vi får sjansen til å prøve teknologien selv.

Under ser du videoen av rekordforsøket.

I fjor satte et svevebrett med jetmotor også Guiness-rekord »