– Viktige komponenter bør ikke sitte fast i produktene

Det er store forskjeller på elektroniske produkter når det gjelder hvor oppgradérbare og repareringsvennlige de er. Microsoft Surface Laptop må for eksempel skjæres opp for å kunne bytte komponenter.

Nå har EU begynt å ta på alvor det faktum at såpass mange produkter er utilgjengelige for komponentutskiftninger, melder Engadget.

I en pressemelding opplyste EU-parlamentet nylig at de ønsker å iverksette tiltak for å bidra til forbrukerprodukter som er mer holdbare og enklere å fikse og oppgradere.

Det handler vel å merke ikke om lovpålegg i denne omgang, men snarere om frivillige ordninger. Blant annet ønsker EU at produsenter skal begynne å merke produktene sine på en slik måte at forbrukerne informeres om hvor lett eller vanskelig produktet er å fikse og oppgradere.

Illustrasjonsbilde. Foto: iFixit

Vil ha slutt på at komponenter sitter fast

Dette er som kjent noe av det samme nettsteder som iFixit gjør, med sin «reparérbarhetsskala» som brukes til å dele ut poeng til produktene.

EU ønsker blant annet «essensielle» komponenter, slik som for eksempel batterier, ikke skal sitte fast i produkter med mindre slike designvalg er forankret i sikkerhetshensyn.

– Vi må sørge for at batterier ikke lenger limes inn i et produkt, men heller skrus fast slik at vi ikke trenger å kaste telefonen når batteriet slutter å fungere, sa en representant for EU-parlamentet i pressemeldingen. Organisasjonen viser til en rapport fra 2014 som indikerte at 77 prosent av EU-borgere heller vil fikse produktene sine enn skifte dem ut, men ofte ikke har noe valg på grunn av reparasjonskostnadene.

Det nye initiativet ble vedtatt som en resolusjon av EU-parlamentet med stort flertall, men akkurat hva slags form dette vil ta i praksis, og når, er fremdeles uvisst. Mer informasjon om hva EU har i tankene finner du på organisasjonens hjemmesider.

Microsofts nye bærbare PC er et eksempel på et produkt som er tilnærmet umulig å fikse: iFixit kalte Surface Laptop et limfylt mareritt »