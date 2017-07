ViewSonic slipper lynrask skjerm for spillerne

De lynraske spillskjermene i 240 Hz-klassen er ennå ganske fåtallige, men nå har den amerikanske skjermprodusenten ViewSonic lansert en ny modell som utvider utvalget i denne klassen. Det melder blant andre The Verge.

Den nye modellen heter XG2530 og skilter altså først og fremst med en oppdateringsfrekvens på saftige 240 Hz. For spillerne stiller skjermen også med AMDs anti-rivingsteknologi FreeSync.

Utover dette er skjermen uten de helt oppsiktsvekkende egenskapene. Den har en størrelse på 25 tommer og skilter med vanlig, full HD-oppløsning på 1920 x 1080 piksler og et TN-panel.

Foto: ViewSonic

Egne spillmoduser

TN-panelet gir en rask responstid på 1 millisekund, men samtidig er også denne paneltypen kjent for å by på noe dårligere fargegjengivelse enn for eksempel IPS-paneler. Kontrastforhold og lysstyrke ligger på henholdsvis 1000:1 og 400 nits.

Spesifikasjonsmessig ligger den nye Viewsonic-skjermen dermed svært nær AOCs seneste 240 Hz-modell AG251FG, som ble sluppet tidligere denne måneden.

Av øvrige egenskaper byr ViewSonics nye spillskjerm på en forhåndsdefinerte, konfigurerbare moduser for de ulike spillsjangrene, som for eksempel førstepersons skytespill, sanntidsstrategispill og nettbaserte flerspillertitler. I tillegg har skjermen en sortstabiliseringsfunksjon som ViewSonic sier skal gjøre det lettere å finne fiender som gjemmer seg i mørke regioner.

Tilkoblingene omfatter to USB 3.0-porter, én HDMI 1.4-port, én HDMI 2.0-port og Displayport. Skjermen har allerede dukket opp i norske nettbutikker, hvor den er lagt ut med en pris på cirka 4800 kroner. Mer informasjon kan du finne på produktsiden.

