Vi tok en titt på hva VR-kameraet Ozo til 330 000 kroner faktisk filmer i sanntid

Barcelona/Tek.no: Det er ikke hver dag du kan se på deg selv fra utsiden, en ekte ut-av-kroppen-opplevelse, så når vi først fikk sjansen var det vanskelig å takke nei.

Vi var egentlig på vei til Nokias område på Mobile World Congress for å ta en nærmere titt på deres nyeste mobiler (som du kan lese mer om her), men da så vi Nokia Ozo. Vi har skrevet om det sinnsyke VR-kameraet på Tek.no tidligere, men vi har av naturlige årsaker aldri testet det. Selv om det angivelig skal være utrolig lett å bruke, sier prislappen på 330 000 kroner at dette definitivt ikke er et forbrukerprodukt.

Men på messeområdet til Nokia hadde de satt opp et Ozo-kamera og et Oculus Rift-hodesett, som lot oss se hva kameraet så i sanntid gjennom sine åtte kameraer. Dette har vi aldri hørt om tidligere, og i hvert fall aldri prøvd før. Prosessen krever høy båndbredde, men også en imponerende programvare som syr sammen bilder og lyd fra åtte forskjellige kameraer og mikrofoner i sanntid.

Vi tok på oss hodesettet og tok en titt:

Det var ganske sprøtt å se meg selv stående rett ved siden av meg. Det var aldri slik at jeg ble lurt til å tro det var ekte – det var kvaliteten altfor dårlig til – men opplevelsen var interessant. «Er det sånn jeg ser ut når jeg har på meg VR-briller?», var vel omtrent tanken som slo meg da jeg så på meg selv.

Hvis du har redigert videoer så kan du tenke deg at kvaliteten var omtrent som forhåndsvisningsbildet du ser mens du holder på å klippe. Det gjorde at hele verden jeg så var tildekket av et slør av kornete piksler, men det var jo forsåvidt en interessant opplevelse i seg selv.

Det er viktig å nevne her at sluttproduktet til Nokia Ozo er langt ifra piksellert eller dårlig. Når produktet koster 330 000 kroner kan du tross alt forvente ganske god kvalitet, og det får du. Det vi fikk se i VR-brillene var bare et forhåndsvisningbilde, et veldig uferdig produkt, som kun er ment for VR-fotografer å kunne se at de har satt kameraet sitt rett sted. Men selv om det kanskje bare er et nyttig verktøy for proffene så var det en spennende VR-opplevelse for oss.

Den største MWC-nyheten fra Nokia var relanseringen av 3310:

Sjekk ut vår sniktitt på Nokia 3310 hvor vi fikk prøve oss på Snake!