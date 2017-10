Vi kalte den en av de beste mobilene noensinne – så mye tåler LG V30

YouTube-kanalen JerryRigEverything spesialiserer seg blant annet på å utsette mobiler for ekstra harde påkjenninger for å se hvor mye de tåler. Nå har turen kommet til LG V30, en mobil vi kalte en av de beste noensinne i vår test.

Som med de mange andre toppmodellene JerryRigEverything har testet ble LG V30 både bøyd, skrapt og brent i den tøffe testen, og endte med en «tommel opp» av YouTube-kanalen.

På samme måte som alltid gikk Youtuberen løs på mobilen med et verktøy som måler materialers ripefasthet etter den såkalte Mohs skala - og med et barbérblad. Testen kunne konstatere at skjermen begynner å ripe ved nivå seks på Mohs skala, noe som ligger på nivå med de fleste andre mobilmodeller, inkludert iPhone 7 og Galaxy S8.

Mobilen gjorde det ikke like bra i ildtesten, men så er heller ikke dette en direkte realistisk test. Foto: YouTube

Hardfør glassbakside

JerryRigEverything kunne videre konstatere at glassbaksiden ikke lar seg ripe opp av barberbladet, og også kameraene har solid glassbeskyttelse som ikke lar seg skrape opp. Fingeravtrykkleseren er imidlertid ganske enkel å påføre skraper, og blir ute av stand til å registrere fingeravtrykkene om det skjer.

Langs kanten av rammen merket YouTuberen seg solid, rent metall hele veien som er hardført mot skraping, og metallet er heller ikke malt, slik at riper blir mindre synlige.

Den berømte ildtesten, hvor en flamme fra en lighter holdes mot skjermen, etterlot imidlertid en permanent, hvit flekk etter ti sekunder, der andre toppmodeller har klart å gjenopprette pikslene. Det skal imidlertid nevnes at dette er blant de mer ekstreme testene, og de færreste mobiler utsettes regelmessig for ild.

Bøyetesten avslørte at mobilen er skikkelig stiv med minimal fleksibilitet, og ingen av panelene løsnet fra limet i det hele tatt. Hele testen kan du se i videoen under.

Lyst på LG V30? Produsenten har bekreftet at mobilen er på vei til Norge »