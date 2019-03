Dette vil bli dyrt for veldig mange nordmenn

Apple har med de siste modellene sine gjort det dyrt og vanskelig å reparere telefonene sine, kunne du lese på Tek for ikke lenge siden.

De er imidlertid langt fra alene om å ha implementert nye ting i telefonene sine som til syvende og sist koster forbrukerne dyrt – fra kjøp til reparasjon.

Prisene på reservedeler og reparasjoner virker nemlig å skyte i været med de siste årenes utvikling, og det ser vi i Tek på med bekymring.

Skal det bli så dyrt for forbrukere å reparere telefonene sine at de rett og slett heller kjøper ny?

I visse tilfeller virker det som det kan være veien bransjen går. La oss forklare hvorfor.

Komplekse deler som ikke kan skilles fra hverandre

En klar tendens er at komponenter smelter sammen i uadskillelige deler, som for eksempel med fingeravtrykkslesere under skjermen. Slikt er kostnadsdrivende, og – ikke minst – helt unødvendig – slik OnePlus viste oss med sin OnePlus 6T der skjerm og leser kan byttes separat.

Fingeravtrykksleseren på Samsungs Galaxy S10-telefoner er uadskillelig fra skjermen. Foto: YouTube/JerryRigEverything/skjermdump

Andre integrerer stadig flere deler inn i hovedkortet, slik Samsung eksempelvis lodder ladeinngangen rett på hovedkortet i Galaxy S10. Slutter inngangen å fungere? Vel, da blir det ny telefon. Og på iPhone-modeller er Lightning-porten nå så vanskelig tilgjengelig at man må demontere hele telefonen for å få den ut.

Og så var det bakglasset på iPhoner da. Skal du bytte dette på en ny iPhone må hele telefonens ramme og tilhørende deler byttes ut. Resultatet er en reparasjonskostnad som nærmer seg halvparten av telefonens verdi, og noe bare de færreste verksteder utfører.

Dette er et eksempel der du nesten er tvunget til å kjøpe ny telefon i stedet for å reparere.

Overgangen fra LCD til OLED og nye skjermteknologier

Ny skjermteknologi gjør reparasjoner av nye iPhoner veldig dyrt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Overgangen fra billige LCD- til dyre OLED-skjermer har også økt prisene i hele markedet. Du kan få tak i en ny LCD-skjerm til iPhone 8 på eBay for rett over 100-lappen, mens en ny OLED-skjerm til en iPhone XS koster godt over 2 000 kroner. Dette da altså bare for delen, privatkjøpt, ikke jobben.

OLED er imidlertid overlegen hva angår bildekvalitet, og også et krav om man skal ha bøyelige skjermer eller fingeravtrykkslesere under skjermen.

Avrundede kanter, busslommer («notches») og tynne rammer er imidlertid også kostnadsdrivere her. Det er også grunnen til at en LCD-skjerm til en iPhone XR koster godt over 1 000 kroner på eBay.

Å utføre egne reparasjoner blir mye verre fremover

De nevnte punktene over gjør at reparasjon, både for verksteder eller for de som vil fikse mobilen sin selv, blir vanskeligere. Du trenger mer utstyr, mer erfaring, mer tid og flere deler for å gjøre de samme tingene som på tidligere mobiler var nokså enkelt og billig.

I den sammenheng er det verdt å nevne at det med fjerningen av 350-kronersgrensen for kjøp av varer i utlandet fra og med 1. januar 2020 vil bli en markant prisøkning på privatkjøpte deler fra eksempelvis eBay.

Deler som i dag går for et par tikroninger – som en ladeinngang– vil få prispåslag på minst hundre kroner eller mer (standard i dag er 158 kroner), noe som i praksis vil ta livet av forbrukernes muligheter til å utføre slike reparasjoner selv.

Bransjen: – Ja, prisene på reparasjoner øker

Thomas Brandsnes, kommersiell leder for Tech i Elkjøp Norge. Foto: Elkjøp

Det ser dystert ut, med andre ord. Men hva sier bransjen? Vi stilte Elkjøp og Eplehuset – autoriserte reparatører – tre enkle spørsmål om veien fremover, og huket også inn en av landet største uautoriserte reparasjonskjeder: Dr. Mobil. I tillegg kontaktet vi reparasjonsnettverket Restarters Norway, som jobber for å fremme egenutføring av reparasjoner og arrangerer Fiksefester i hovedstaden, og hørte om de var enige i at prisene ville stige fremover.

Svaret? «Ja», med noen forbehold. Eksempelvis gjelder det først og fremst toppmodeller (som det også selges mest av her til lands):

– Prisene øker når det kommer nye modeller med teknologi som for eksempel sitter integrert i mobilskjermen. Samtidig ser vi at modeller med enklere teknologi holder seg på samme prisnivå som tidligere, sier Thomas Brandsnes, kommersiell leder for Tech i Elkjøp Norge.

Hallvard McGhie Opheim, kommunikasjonssjef hos Eplehuset, bekrefter også at OLED er kostnadsdrivende for nye mobiler:

– Det beste eksempelet er overgangen til OLED-skjermer, som av natur koster mer enn LCD-skjermene som er brukt i eldre eller rimeligere modeller.

Hallvard McGhie Opheim, kommunikasjonssjef i Eplehuset. Foto: Copyright 2018. All rights reserved.

Dr. Mobil har en litt annen innfallsvinkel, og påpeker at selv om OLED er den største årsaken til prisøkningene, så har de også måttet doble prisen på bytte av ladeinngang på iPhone og slutte helt å bytte hovedkort.

Shoaib Anjum, seniortekniker hos Dr. Mobil, peker også på andre effekter:

– Det som skader reparasjonsnæringen mest er at prisene på reparasjoner i mange tilfeller er den samme som en billig, ny telefon – eksempelvis fra Huawei. Da velger folk heller å kjøpe ny telefon i stedet for å reparere.

– Elektronikkforbruket vårt i Norge er et problem

– Elektronikkforbruket vårt skaper store klima- og miljøutfordringer i begge endene av produktets livsløp. Norge er allerede i verdenstoppen når det kommer til bruk og kast av elektronikk, og vi har mye å gå på når det kommer til å ta i bruk dingsene våre lenger. Reparasjon er også mye mindre ressurskrevende enn resirkulering. Dyrere reparasjoner og mindre muligheter til å fikse dingsene selv er derfor dårlig nytt for miljøet, sier Kaja Juul Skarbø fra Restarters Norway.

Skarbø håper også at EUs økodesigndirektiv, et direktiv som krever produkter designes for å vare og for å kunne fikses, vil bli utvidet til også å gjelde småelektronikk. Da vil produkter solgt i EU og EØS pålegges å følge dette direktivet.

Krister Borge, styreleder i Restarters Norway, peker også på tilgjengelighet på deler for forbrukeren som en utfordringer:

– Vi ser at tilgang til reservedeler også er et problem for noen produkter, og i tillegg til, og kanskje mer enn pris, er dette et problem som vanskeliggjør reparasjon. Samtidig tror jeg at reparasjon av mobiltelefoner vil bli vanskeligere å gjennomføre selv med profesjonelt utstyr, og at det vil bli en utfordring fremover.

Lyst til å reparere telefoner selv?

