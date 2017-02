Dette er Sonys 2017-modeller

København/Tek.no: I går var vi på besøk hos Sony i København, hvor de viste frem sin splitter nye OLED-TV: XBR-A1E. Men selskapet har naturligvis mer enn bare én ny modell i 2017, og vi fikk se alle sammen. Kort fortalt: Det kommer mye spennende fra Sony i år, og det er stort sett på grunn av den nye bildeprosessoren at vi virkelig gleder oss til å få TV-ene deres inn på testbenken vår.

Sonys X1-bildeprosessor blir brukt i alle årets high-end-TV-er i en eller annen form. De aller beste modellen blir utstyrt med Extreme-varianten (A1E, ZD9, XE94 og XE93), de neste får HDR-varianten av X1-prosessoren (XE90 og XE85), mens de litt billigere variantene ikke får HDR-støtten (XE80 og XE70).

Men, la oss bare gå rett på godsakene, så ser du hva du har i vente:

XE94 ser ikke dum ut. Foto: Sony

XE 94/ XE 93

Størrelse: 75", 65" og 55"

75", 65" og 55" Bildeprosessor: X1 Extreme

X1 Extreme Baklys: Slim Backlight Drive+ (XE93) og Full Array LED (XE94)

Slim Backlight Drive+ (XE93) og Full Array LED (XE94) Dolby Vision-støtte: Ja

Lansering og pris: Ikke avslørt

Her er to av de aller råeste TV-ene Sony slipper i år, og har alt du kan tenke deg av spesifikasjoner. De er utstyrt med den råeste varianten av Sonys bildeprosessor, og skal kunne vise utrolig lekre HDR-bilder. Da vi spurte nøyaktig hvor lyssterke de er, altså hvor mange nits TV-ene klarer å oppnå, fikk vi beskjed om dette ikke var noe de kunne uttale seg om ennå. Men her snakker vi nok i hvert fall om 1000 nits, noe vi forhåpentligvis kan få bekreftet fra Sony snart.

XE94 kommer kun i en 77"-størrelse, mens XE93 vil bli tilgjengelig som 65" og 55". Skal du ha den største varianten blir TV-en litt tykkere, mens XE93-en blir utstyrt med en ny type bakbelysning som gjør skjermen syltynn.

ZD9 byr fortsatt på de heftigste spesifikasjonene hos Sony. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

ZD9

Størrelse: 100", 75" og 65"

100", 75" og 65" Bildeprosessor: X1 Extreme

X1 Extreme Baklys: Full Array LED

Full Array LED Dolby Vision-støtte: Ja, etter en oppdatering som rulles ut i løpet av året

Ja, etter en oppdatering som rulles ut i løpet av året Lansering og pris: Allerede lansert, siden det er samme modell som i år

Denne TV-en imponerte oss stort i fjor, og Sony ser ut til å være så fornøyd med modellen at de fortsetter å selge den også i år. Dette er fortsatt den eneste modellen som tilbyr det Sony kaller "16x XDR Contrast", som altså sier noe om hvor mye bedre kontrastnivå den har enn deres vanlige LED-TV-er uten lokal dimming.

ZD9 er den eneste TV-en fra Sony som kommer i en 100-tommers variant. Prisen for dette monsteret er imidlertid ganske absurd: 75 000 euro eller nesten 670 000 kroner. Men til tross for den høye prislappen har de solgt to-tre stykker i Europa allerede, får vi høre fra en av Sony-representantene.

Les vår test av Sony ZD9 »

XE90 så imponerende ut sammenlignet med fjorårets variant. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

XE90

Størrelse: 75", 65", 55" og49"

75", 65", 55" og49" Bildeprosessor: X1 - 4K HDR

X1 - 4K HDR Baklys: Full Array LED

Full Array LED Dolby Vision-støtte: Nei

Nei Lansering og pris: Ikke avslørt

Om XE90 får vi høre at den skal være litt hyggeligere priset enn toppmodellene, og er en direkte oppgradering fra XE85. Her får du både 4K og HDR, men siden den ikke har X1 Extreme-bildeprosessoren så blir det ingen Dolby Vision-støtte her.

XE85

Størrelse: 75", 65" og 55"

75", 65" og 55" Bildeprosessor: X1 - 4K HDR

X1 - 4K HDR Baklys: Kant-LED

Kant-LED Dolby Vision-støtte: Nei

Nei Lansering og pris: Ikke avslørt

XE80 / XE70

Størrelse: Fra 43" til 65"

Fra 43" til 65" Bildeprosessor: X1

X1 Baklys: Kant-LED

Kant-LED Dolby Vision-støtte: Nei

Nei Lansering og pris: Ukjent

I tillegg til XE-serien har Sony også WE-serien, som er bare byr på full HD-oppløsning. De skal imidlertid fortsatt ha støtte for HDR.