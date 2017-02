Dysons nye hårføner ser lekker ut på utsiden, men den var enda kulere da vi fikk titte på innsiden

Det å få tak i en motor som skal drive verdens mest avanserte hårføner er ingen enkel jobb. Dysons sin nye blåseredskap kunne ikke drives av noe som fantes på markedet, så her måtte de bygge selv, får vi høre under et besøk hos Dyson i Oslo.

– Det var ikke bare motoren vi måtte bygge, vi måte konstruere vår egen vifte også. Det høres kanskje ikke så vanskelig ut, men vi stilte ekstreme krav til både motoren og til luftstrømmen den skulle produsere.

Det sier Ed Shelton som er utviklingsingeniør i Dyson og som har hatt ansvaret for utviklingen av den svært spesielle motoren som har fått navnet V9.

Dette knøttet er kilden til den voldsomme lufthastigheten. Hele 110 000 omdreininger i minuttet snurrer den. Foto: ORV

– Vi begynte med en motor som var 35 mm i diameter. Det var ikke gründeren James Dyson fornøyd med. Han ville ha den tynnere, og den som nå sitter i føneren er på 31 mm. Det er jo mange motorer som er mindre enn dette, men denne er på 100 watt. Det er verdensrekord. Skulle vi tatt ut mer effekt ville viklingene i motoren smeltet, sier han.

Gründeren James Dyson som startet selskapet i 1978 med å bygge en poseløs støvsuger. Han prøvde å selge konstruksjonen, men ingen ville kjøpe den. Det var nok heldig for da startet han egen produksjon og siden har de konstruert håndtørkere og propellfrie vifter og mye annet. Det meste har med luft i bevegelse å gjøre. Nå har selskapet over tusen ingeniører og nå det hår som skal tørkes.

Snurrer med 110 000 omdreininger i minuttet

Dysonføneren ser litt underlig ut med bare et hull gjennom. Hemmeligheten er en sterk primærluftstrøm fra vifta i håndtaket som river med seg mye mer luft når den strømmer ut gjennom små hull i tunnelen. Foto: ORV

Grunnen til at motoren må være så liten er at den sitter i håndtaket til hårføneren, og blir den for stor blir ikke håndtaket behagelig å holde i. Men det er en utfordrende plassering for motoren avkreves en voldsom luftstrøm. Derfor er den utstyrt med en egenutviklet vifte frest ut av et stykke aluminium.

Motoren snurrer med ufattelige 110 000 omdreininger i minutter og det får fart på vifta som har en klaring mot motorhuset på bare 50 tusendedels mm. Det betyr at periferihastigheten til vifta er mer enn halvparten av lydhastigheten.

Imponerende ingeniørkunst

Dysons hårføner er ved første øyekast ikke ulik en vanlig hårføner, med den forskjell av at den er veldig kort. Dessuten kan man se tvers gjennom den i lengdeaksen. Det er bare et stort hull tvers gjennom og da kan man lure på hva det er som får varmluften til å strømme ut med mye større fart enn det vanlige fønere presterer.

Forklaringen er at det er motoren i håndtaket som driver hele luftbevegelsen, men den står for bare av 1/3 av den strømmende luften. Resten kommer fra luft som rives med av primærstrømmen etter at den har passert varmeelementene inne rundt «lufttunnelen». Resultatet er en luftstrøm som kan komme opp i mellom 60 og 70 meter per sekund der vanlige fønere ligger på mellom 10 og 20 meter per sekund. Likevel er lydnivået mye lavere. Det ligger på 70 til 74 dB, mens konvensjonelle fønere ligger på mellom 75 og 85 dB.

Dyson Supersonic. Foto: Dyson

Hemmeligheten ligger i ørsmå kaviteter som er etset ut på overflaten der luften strømmer på innsiden av føneren. De fanger opp støy på ulike frekvenser.

– Det var ikke så vanskelig å få til dette dempeprinsippet når vi konstruerte vifter, men det var ikke lett å gjenta det i en hårføner. Men vi har klart det, sier Shelton.

– Vi har gjort masse studier og lagt ned veldig mange utviklingstimer i denne konstruksjonen. Ved å gå opp i lufthastighet klarte vi å bryte opp hårstråene som klistrer seg til hverandre når de er våte, men uten at det betød at håret ble seende ut som en høysåte. Den korte formen gjør også at det er lettere å plassere apparatet rundt hodet, sier han.

Plasseringen av motoren gjør at motoren suger luft fra enden av håndtaket.

– Det er viktig at motoren ikke suger inn hår, derfor har vi produsert et metallfilter som er åpent nok til å slippe gjennom luften, men som har så små hull at hårene ikke går inn, sier Sheldon.

Om føneren er vakker er nok opp til øye som ser, men Dyson selv mener i hvert fall det. Hans mening om skjønnhet er at et produkt bare er vakkert når det virker bra. Og det gjør nok dette. Det er kanskje det minste man kan forlange for en hårføner til nesten 5000 kroner...

Vi kommer tilbake med en test av Dyson Supersonic, for å se om superlativene til Dyson faktisk stemmer, og om produktet er verdt den høye prisen.

