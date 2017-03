Vi fikk prøve en trådløs versjon av HTC Vive – et lite glimt av framtiden

Barcelona/Tek.no: Mobilmessen i Barcelona handler om langt mer enn bare mobiler, og store data- og teleselskaper er på plass for å demonstrere litt mindre håndfaste ting, slik som overføringsteknologier og protokoller. Intel vil for eksempel informere om hvor rask og stabil trådløs overføring de klarer å levere via WiGig. Måten de demonstrerte fanget umiddelbart oppmerksomheten vår: Et HTC Vive-hodesett uten kabler.

Hvis du har prøvd VR før så vet du hvor irriterende kabelen som henger fra VR-brillene kan være, spesielt hvis du må bevege deg rundt for å spille.

For å løse problemet har Intel laget en en liten boks til HTC Vive-brillene som overfører all informasjon fra brillene til PC-en trådløs, uten noen merkbar forsinkelse. Vi har hørt om lignende systemer tidligere, slik som TPcast og Rivvr, men Intel bedyrer at deres bruk av WiGig muliggjør raskere overføring og større båndbreddekapasitet. I teorien skal WiGig kunne levere tilnærmet forsinkelsesfri overføringshastighet på hele 6 Gb/s over 60 GHz-båndet.

Oppsettet krevde ingen stor, ekstern antenne. Alt som trengtes var et trådløst nettverkskort i PC-en med støtte for WiGig. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Boksen var liten nok til å kunne henge på baksiden av VR-brillene uten at det var særlig ubehagelig, og det var bare prototypen. I det ferdige produktet vil boksen kunne være på størrelse med en litt flat datamus. Intel viste også frem hvordan de ser for seg denne.

Skjør prototype

I oppsettet vi får prøve er det satt opp en stasjonær PC på pulten foran oss, med et trådløst nettverkskort på innsiden som støtter WiGig. På hodesettet er kablene kuttet og tilpasset til å kunne kobles til den lille boksen som henger på baksiden. Ut fra toppen av boksen stikker det to kabler, som er strømkablene til batteriene.

Det hele ser litt hjemmesnekret ut, men det er altså bare en prototype. Det skjønte vi godt da vi hørte et langt «noooo, please, sir!», da vi prøve å justere på stroppene på VR-brillene selv for å få dem til å sitte litt bedre. De hadde bare én fungerende demo på hele messeområdet, og var livredde for at vi skulle ødelegge det.

En liten dings som dette tror Intel vil være nok for å kunne gi trådløs VR-spilling, og nok batteri for å holde et par timer. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Dette burde vært standardutstyr

Vi tar på oss VR-brillene og får prøve spillet Space Pirate Trainer – det klassiske demospillet nesten alle med HTC Vive blir utsatt for. For å klare deg i spillet er du avhengig av å ikke bare kunne sikte og skyte ned flyvende droner, men også å flytte på deg for å unngå å bli skutt ned. Det er vanligvis et herk når du har en diger kabel hengende fra VR-brillene, men nå kan jeg plutselig gå rundt uten å ha noe som henger fast i hodet. De eneste begrensningene er nå kantene til selve spilleområdet, og det blir neppe større med det første.

Jeg flytter meg rundt, hopper litt til siden for å unngå laserstrålene, og kan til og med snu meg helt rundt uten å vikle meg selv inn i noen kabler. Det hele føles utrolig befriende. Det er rett og slett noe som burde vært inkludert i VR-briller fra begynnelsen av. Om ikke som standardutstyr, så i hvert fall som en tilleggspakke man kan kjøpe for et par tusenlapper, for det er systemet virkelig verdt.

Vi så flere systemer på MWC med ganske likt utgangspunkt som Intel-demoen, og også de benyttet seg av WiGig for å overføre dataen fra hodesettet til PC-en. i vil tippe at dette er noe som kommer til å komme på markedet om svært kort tid, og forhåpentligvis til en okay pris.

