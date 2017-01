Vertu slipper luksusmobil for folk som er mye på reisefot

Vi har skrevet om de steindyre luksusmobilene til den britiske produsenten Vertu opptil flere ganger tidligere, og mobilene blir ikke billigere, snarere tvert i mot. Nå har selskapet kunngjort «neste generasjon» av sin toppserie Constellation.

En av de største oppgraderingene er at serien nå har blitt utstyrt med dual-SIM og støtte for 34 internasjonale protokoller og bånd. Den har også tilgang til iPass, en skybasert tjeneste som gir brukere global Wi-Fi-tilgang via verdens største Wi-Fi-nettverk.

Ifølge Vertu er mobilen dermed «optimalisert» for den som reiser mye rundt omkring i hele verden, noe mange Vertu-kunder har en tendens til å gjøre.

Skjermen byr på ripefritt safirkrystall. Foto: Vertu

Gode spesifikasjoner

Når det gjelder tekniske spesifikasjoner er mobilen solid, men samtidig ikke oppsiktsvekkende sammenlignet med andre toppmobiler. Den har en Snapdragon 820-prosessor, 4 GB minne og 128 GB lagringsplass, samt en 5,5-tommer AMOLED-skjerm med QHD-oppløsning.

Batteriet har en kapasitet på 3220 mAh, og mobilen har ellers USB Type-C og et hovedkamera på 12 megapiksler som skal være ekstra lyssensitivt. Det som imidlertid høyner prisen kraftig er de eksklusive detaljene og det som Vertu bedyrer er bunnsolid byggekvalitet.

Constellation er som de andre Vertu-mobilene håndbygget i England i anodisert aluminium belagt med ekte lær fra en «spesialist» i Italia. Den kommer med ripesikker skjerm i form av safirkrystall-beskyttelse, samt en knapp av rubin på siden som blant annet brukes til å tilkalle en 24-timers butler-tjeneste.

Lydløsningen er også ganske solid, og byr på virtuell surroundlyd via Dolby Digital Plus og stereohøyttaler i front. Nye Constellation skal lanseres i februar, og prisen er ennå ikke klar. Med tanke på at selv «billigmodellene» til Vertu koster rundt 36 000 kroner, blir det nok imidlertid ikke billige saker.

(Via Engadget)