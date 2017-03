Verdens største TV-produsent nekter å gi opp kurvede TV-er

Ved siden av 3D-teknologien er det også mange som anser det kurvede TV-designet for å være en gimmick uten stor appell, som er grunnen til at de fleste store TV-produsentene har droppet designet. Den aller største aktøren på markedet er imidlertid uenig, og dette virker det nå som de står fast ved.

Det koreanske nettstedet ET News melder nemlig at Samsung har planer om å lansere hele 22 nye, kurvede TV-modeller globalt i tiden fremover.

Dette skal være over dobbelt så mange som Samsung lanserte i fjor. De kurvede modellene vil befinne seg premium-segmentet og i størrelsesklassen 65 tommer og over, ifølge ET News sine kilder.

Skal oppleve økende salg

Årsaken til den fortsatte satsingen skal være at Samsung mener at markedet fremdeles er stort, og at salget visstnok stadig øker. Faktisk skal salget av kurvede modeller ha steget med hele 50 prosent i fjor sammenlignet med 2015.

Allerede for et års tid siden kom det frem at Samsung fremdeles har stor tro på de buede TV-ene, og ikke hadde planer om å gi seg med produksjon av slike modeller.

– Buede TV-er er verken er slagstriks eller en designgimmick. Det er et produkt som er kommer for å bli, uttalte TV-salgssjefen for Samsung Danmark, Kasper Thomsen, overfor Flatpanels.dk i mai i fjor.

Samsung er ganske alene om å fremdeles har tro på det kurvede designet, da både LG Panasonic, Grundig og Philips har droppet buede TV-er. En representant for LG Nordic uttalte i fjor at de har utført undersøkelser som viser at kun 10 prosent av kundene synes kurvet design er interessant og ønsker å betale mer for det.