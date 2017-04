Verdens raskeste skjermkort har blitt enda litt bedre

Da vi kjørte det nye Titan X-kortet gjennom en ytelsestest på tampen av fjoråret kunne vi konstatere at det knuste det kraftige GTX 1080-kortet og med rette kan kalles verdens raskeste skjermkort. På bloggen sin har Nvidia nå kunngjort en ny og oppgradert utgave av Titan X-kortet, nemlig Titan Xp.

Det nye Pascal-baserte kortet skiller seg såvisst ikke drastisk fra den forrige versjonen, men har jekket spesifikasjonene og dermed også ytelsen opp et aldri så lite lite hakk.

Nye Titan Xp kommer med 3840 steamprosessorer (CUDA-kjerner), opp fra 3544 på den forrige utgaven. Boost-frekvensen har fått seg et lite løft fra 1531 MHz til 1582 MHz.

Nvidia Titan Xp. Foto: Nvidia

Ytelse på 12 teraflops

Minnemengden er som før på 12 GB, men minnefrekvensen har økt fra 10 Ghz til 11,4 Gbps, mens minnebåndbredden nå ligger på solide 547,7 GB/s, opp fra 480 GB/s på fjorårets versjon av kortet. Som før har kortet 384-bits minnebus.

Totalt skal ytelsen til det nye Titan Xp-kortet ligge på 12 teraflops, der tallet for den forrige utgaven var oppgitt til 11 teraflops, så det er altså en viss forskjell. I hvilken grad man kan merke det i praksis er imidlertid høyst uvisst, og den forrige utgaven er selvsagt mer enn potent nok.

Kortet har ikke fått noen norsk pris, men den amerikanske prisen hos Nvidia selv ligger på 1200 dollar, som er den samme prisen det forrige Titan X-kortet hadde i USA. Om du har dyp lommebok og vurderer Titan X kan det nok altså være en fordel å gå for denne nye versjonen.

En annen viktig nyhet Nvidia bringer i samme slengen er for øvrig at kortet også blir tilgjengelig for Mac-brukere via nye Pascal-drivere som skal slippes i løpet av denne måneden. Det nøyaktige tidspunktet er ikke kjent. Mer informasjon om kortet finner du på produktsiden.

