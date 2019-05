«Verdens farligste bærbare PC» selges for over én million dollar

I løpet av de siste årene har vi sett en rekke forskjellige typer skadevare ødelegge og lamslå alt fra nettsider og små bedrifter til globale konsern og nasjonal infrastruktur.

Kunststykket «The Persistence of Chaos», laget av kunstneren Guo O Dong, er ment å illustrere skadene programvare kan ha på den virkelige verdenen.

Den bærbare maskinen inneholder nemlig seks av verdens mest farlige og kjente virus. Blant annet er den lastet ned ILOVEYOU-viruset som herjet datamaskiner i 2000, da folk trykket på lenker i det de trodde var kjærlighetskjedebrev. I tillegg har den løsepengeviruset WannaCry, som lamslo flere store selskaper og sykehus i 2017.

Harmløs, så lenge du lar den være

PC-en er helt harmløs, så lenge du ikke kobler inn en minnepenn eller kobler den til et Wifi-nettverk.

– Vi har en fantasi om at ting som skjer på datamaskiner ikke kan påvirke oss, men det er absurd. Aggressive virus som påvirker strømnettet eller offentlig infrastruktur kan føre til direkte skade, sier O Dong om kunststykket i en uttalelse til nettstedet The Verge.

Han skal ha valgt ut de seks virusene ut ifra hvor mye økonomisk skade de førte til. Sammenlagt skal de ha gjort skade for 95 milliarder dollar – omtrent 826 milliarder kroner.

I tillegg til ILOVEYOU- og WannaCry-virusene har han også infisert PC-en med virusene MyDoom, SoBig, DarkTequila og BlackEnergy. SoBig skal ha vært viruset som forårsaket mest økonomisk skade med hele 35 milliarder dollar.

Selges for over én million dollar

The Persistence of Chaos står nå utstilt i New York og har et webkamera rettet mot seg til enhver tid. Kunstneren sier det er for at folk kan være sikre på at den ikke gjør noe ugagn mens man ikke følger med.

Maskinen selges til høystbydende, og prisen har nå oversteget én million dollar.