Vellykket Falcon Heavy-oppskyting

Like etter klokken 00.30 natt til fredag ble vår tids kraftigste romrakett, Falcon Heavy, for andre gang sendt opp i rommet.

Oppskytingen ble en suksess, til stor applaus på Kennedy Space Center. Omtrent åtte minutter etter oppskytingen landet Falcon Heavys to sideraketter som planlagt på Cape Canaveral Air Force Station.

Rundt to minutter senere landet den større senterraketten på droneskipet «Of Course I Still Love You», som befinner seg et godt stykke ute i Atlanterhavet – faktisk nesten tusen kilometer unna.



Første gang Falcon Heavy ble skutt opp, nådde ikke senterraketten sitt mål, dermed var det knyttet ekstra spenning til dette denne gang. Etter den vellykkede landingen sto igjen jubelen i taket på Kennedy Space Center.

Utsatt

Raketten skulle etter planen skytes opp torsdag, men ble utsatt på grunn av vanskelige værforhold. Natt til fredag var det riktignok ingenting som sto i veien for Space X og Falcon Heavy.



Det er gått over ett år siden SpaceX' Falcon Heavy-rakett fikk luftet seg for aller første gang, og frem til nå har det også vært den eneste gangen vår tids kraftigste romrakett har vært i aksjon.

Målet med oppdraget er å få telekommunikasjonssatellitten Arabsat-6A ut i en geostasjonær bane, og det er altså Falcon Heavy som har fått den jobben.

Satellitten skal levere TV, radio, internett og mobilkommunikasjon til kunder i Midtøsten, Afrika og Europa.

Sendte Tesla ut i rommet

Falcon Heavy-rakettene er designet for å kunne få mennesker og nyttelast i bane; potensielt til Månen eller hele veien til Mars.

Under prøveoppskytingen for et drøyt år siden var det Elon Musks personlige Tesla Roadster som hadde funnet veien til nesen på raketten.

– At elleville ting kan bli til virkelighet. Jeg trodde egentlig ikke at dette ville fungere. Tusenvis av ting kunne ha gått galt, sa Musk den gangen.