Microsoft lanserer nytt sikkerhetssenter i din neste Windows 10-oppdatering

Sikkerhet kan få noen enhver til å rive seg hardt i håret. Er det ikke en av nettets hauger av tjenester som har spredt passordene og kortinformasjonen din for alle vinder, er det gjerne en sårbarhet i ruteren eller smarttelefonen din. Men den dingsen de fleste av oss kanskje har størst trøbbel med å holde helt sikker, er den gode gamle Windows-PC-en.

Nå varsler Microsoft at den store «Creators»-oppdateringen til Windows 10 får en ny funksjon. Defender Security Center. Den skal løpende vise deg akkurat hvor sikker PC-en din er, og hva du eventuelt kan gjøre for å bedre tilstandene. Eksempelvis kan den varsle om utdatert antivirusinformasjon eller behov for å restarte for å få på plass oppdateringer.

Kan fortelle om gamle drivere

Sikkerhetssenteret varsler om mer enn bare rene sikkerhetsfunksjoner. Det kan for eksempel fortelle deg om du slipper opp for plass, og hva som kan gjøres med det. Skulle maskinen fange opp noe som ikke virker som det skal, enten i form av fysiske defekter eller drivertrøbbel, kan det også varsles gjennom dette senteret.

Det er fem ulike hovedkategorier over ulike deler av maskinen som kan styres her; virus og trusselbeskyttelse, enhetsytelse og helse, brannmur og nettverk, app og nettleser og familie. Sistnevnte kan vise for eksempel barns nettleseraktivitet.

En annen nyhet er at dette også skal gjøre måten Windows behandler tredjeparts sikkerhetsprogramvare smartere. Hvis sikkerhetspakken din går ut på dato i dag, vil den fortsette å virke, men med gammel informasjon.

I praksis vil du med dagens Windows 10 være ubeskyttet i møte med eventuelle trusler som kom etter at sikkerhetsabonnementet ditt utløp.

Tar over der betalt beskyttelse slutter

Med den nye måten Defender og sikkerhetssenteret virker på, vil Windows automatisk hente oppdaterte virusdefinisjoner for den innebygde sikkerhetsløsningen. Dermed tar den over der sikkerhetspakken din eventuelt slutter. I praksis ser det ut til at Microsoft spikrer lokk over enkelte av fallgruvene det er fort gjort å falle nedi som vanlig bruker.

Creators-oppdateringen for Windows har mange nye funksjoner i seg, og kommer i april. Da kan du også nyte godt av de nye 3D-funksjonene i Paint.

Er du på Windows Insider-programmet får du tidlige oppdateringer før de rulles ut bredt. Der kan du teste ut Defender Security Center allerede, men vær obs på at Insider-programmet også kan bety at programvaren kommer før den er helt klar for bred utrulling. Venter du på oppdateringen for sikkerhetens del kan det altså være fornuftig å vente til den kommer av seg selv.

