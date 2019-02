Undersøkelse: Elbiler mister 41 prosent rekkevidde i kulden

I en ny undersøkelse gjengitt av Electrek kommer det frem at temperatur har en svært sterk effekt på elbilers rekkevidde. Med klimaanlegget på i 6,5 minusgrader mistet bilene i undersølsen hele 41 prosent av rekkevidden sin.

Undersøkelsen er gjort av AAA-stiftelsen som jobber med trafikksikkerhet i USA. Tesla er ikke enig i funnene, og mener rekkeviddetapet ikke er i nærheten av det som påstås.

Det er når varmeapparatet står på at rekkevidden synker mest, men bare kulden alene gjør ifølge rapporten at rekkevidden synker med 12 prosent. Tesla Model S 75D fra 2017, en variant som nå er utgått, var med i testen. Det samme var Nissan Leaf (2018), VW e-Golf (2017) og BMW i3s (2018).

Verstingene mistet halvparten

Slik ser resultatene for de ulike bilene i testen ut. Foto: AAA Foundation

Også Chevrolet Bolt (2018) var med, og sammen med i3s var det de to som mistet desidert mest rekkevidde. Der forsvant rundt halvparten av rekkevidden. De andre tre klarte seg en del bedre, men snittet mellom dem ble altså 41 prosent tap.

Testen målte også rekkeviddetap ved høye temperaturer, rundt 35 grader. Men der var rekkeviddetapet betraktelig mindre, både med og uten klimaanlegget på. Uten klimaanlegg mistet bilene fire prosent av rekkevidden sin, mens det økte til 17 prosent når klimaanlegget måtte kjøle kupeen. At batteriene mistet kapasitet i varmen også uten klimaanlegget på skylder AAA på kjølesystemene som sørger for at batteriene ikke blir for varme.

Mye dyrere bilhold

At rekkevidden sank såpass drastisk fører til kraftig økning i kostnader per kjørte kilometer. Hele 65 prosent økte kostnadene ved blandet kjøring i 6,5 minusgrader med varmeanlegget på, ifølge rapporten.

For amerikanske kunder, med en strømpris på omtrent en flat krone per kilowattime, betyr det en kostnadsøkning på en krone og tretti øre per kilometer. Opprinnelig 24,27 dollar per 1000 miles.

Konklusjonen i undersøkelsen er kanskje ikke fullt så overraskende som de høye tallene. Avhengig av temperatur vil klimaanlegget i en elbil påføre betydelig høyere kjørekostnader.

– Norske elbiler har varmepumpe

Vår elbiltester, Stein Jarle Olsen, er usikker på om de amerikanske funnene lar seg overføre direkte til norske biler.

Ifølge vår elbiltester, Stein Jarle Olsen, høres rekkeviddetapet høyt ut, og det kan hende «norske» elbiler ville gjort det bedre i samme test.

– Et vesentlig poeng her er at elbiler som selges i USA gjerne leveres uten varmepumpe, men heller bruker et rent elektrisk varmeelement – som for eksempel i Chevrolet Bolt.

– Men er det ikke de samme knappene og bryterne det er snakk om?

– I Norge kommer de aller fleste elbiler med varmepumpe, som sikrer mer effektiv oppvarming av kabinen når det er kaldt ute. Jeg tror derfor tallene kun er middels relevante for en stor del av norske elbileiere, forklarer Olsen.

Akkurat hvilke utstyrsnivåer som er testet oppgis ikke tydelig i rapporten. Olsen forklarer at Nissan Leaf kan leveres med varmepumpe også i USA, og at de tydelige forskjellene i rekkeviddetap kan komme av at de to verstingene ikke har slikt utstyr.

– Men det er ingen hemmelighet at rekkevidden går ned i kulden, avslutter han.



Kald start

I testen ble bilene kjørt både på dynamometer for å få et utgangspunkt å regne ut forbruk ved hjelp av, før bilene ble kjørt i fulle testsykluser til de ble tomme for strøm. Før dynamometertestene og før rekken av testsykluser ble bilene ladet i måltemperaturen og startet kalde.

Rapporten peker for øvrig på at du kan varme opp bilen med strøm fra laderen før du kjører for å kompensere for rekkeviddetapet.

