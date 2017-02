Uber vil snart gi deg flyvende drosjer

Vi skrev nylig om flyprodusenten Airbus' planer om å utvikle selvkjørende, flyvende biler, men flere andre jobber også med den luftige teknologien. En av dem er den kjente taxitjenesten Uber, som nå har tatt et stort steg mot å tilby kundene sine flyvende kjøretøy i fremtiden.

Bloomberg melder at Uber nylig ansatte en senioringeniør fra det amerikanske romfartsbyrået NASA som skal hjelpe Uber med å bygge flyvende biler.

Skal jobbe med Uber Elevate

Mark Moore, som den nyansatte ingeniøren heter, har i lang tid jobbet med å designe små, elektriske og helikopter-lignende kjøretøy kalt VTOL (Vertical Take-off and Landing). Nå har han altså meldte overgang til Uber, hvor han skal inngå i selskapets såkalte Uber Elevate-konsept.

Dette er to av konseptene for flyvende biler som Uber refererer til i planene sine. Foto: Uber

Uber Elevate ble redegjort for i et eget dokument i fjor høst og dreier seg om det selskapet «on demand»-tjenester bestående av et nettverk av flyvende taxier som skal sørge for rask og pålitelig lufttransport både mellom bysentra og forsteder, og innad i større byer.

Hensikten er altså å redusere trafikkfortetningen man ser i dag, øke fleksibiliteten, samt å gjøre transport vesentlig rimeligere ved at man slipper å gjøre store investeringer i bakkebasert infrastruktur.

Kan bli billigere enn å eie bil

Det dreier seg altså om helikopteraktige innretninger, men ifølge Ubers beskrivelse skal VTOL-konseptet både være mer stillegående. Kjøretøyene skal også bli svært sikre, og meningen er å benytte selvkjørende teknologi. Det skal også bli en rimelig transportmetode, og Uber tror det er mulig å gjøre løsningen billigere enn å eie sin egen bil.

Selskapet skal ikke nødvendigvis bygge selv fartøyene selv, og peker på at det er mange ulike konsepter under utvikling av fra flere forskjellige aktører.

Ennå er alt imidlertid på et svært tidlig stadium, og det er mye som må være på plass før en løsning blir gangbar, ikke minst når det gjelder reguleringer fra myndighetenes side. Det er derfor høyst uvisst når vanlige forbrukere vil kunne dra nytte av teknologien.

Airbus skal lage en prototype av en selvkjørende, flyvende bil i år »