Tyskland forbyr snakkende dukke – norske butikker senker prisen

Tyske myndigheter forbyr salget av den smarte dukken My Friend Cayla, etter at det ble avdekket store problemer med sikkerheten og personvernet rundt dukkens mikrofon og internettfunksjoner, skriver Forbrukerrådet. Dukken kan blant annet fjernstyres av fremmede, og bli brukt til å ta opp samtalene barnet ditt har med dukken.

Butikker som Walmart og Toys R Us i USA har stanset salget av den bluetooth-tilkoblede dukken, men norske leketøysbutikker velger i stedet å sette ned prisen.

Hos både Toys R Us Norge og BR-Leker er prisen på dukken redusert fra 599,- til 369,- kroner.

Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester. Foto: Forbrukerrådet

– Vi forstår ikke hvor deres følelser og samfunnsansvar er i denne saken. Når man selger leker til barn i 6-10-årsalderen skulle man trodd at man tok sikkerhet og personvern på alvor, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, om de to norske leketøysbutikkene.

Forbrukerrådets liste over Cayla-problemer: • Manglende sikkerhet

Med enkle grep kan hvem som helst ta kontroll over lekene. Uten noen form for fysisk kontakt, kan du enkelt via mobiltelefon kommunisere gjennom dukken og benytte den til å avlytte det som blir sagt. • Ulovlige brukervilkår

Før du tar i bruk dukken, må du blant annet si ja til at vilkårene kan endres uten at du får beskjed, at personlig data kan bli brukt til målrettet reklame, og at informasjonen kan bli delt med ukjente tredjeparter. • Lekene sladrer på barnet ditt

Samtalen mellom barnet og dukken blir sendt direkte til selskapet Nuance i USA, som spesialiserer seg på stemmegjenkjenning. Selskapet tar seg retten til å dele informasjonen med tredjeparter og benytte stemmedata i en rekke sammenhenger. • Skjult markedsføring

Lekene inneholder forhåndsprogrammerte fraser, hvor utvalgte varer og tjenester blir omtalt i positive vendinger. Cayla forteller for eksempel hvor glad hun er i ulike Disney-filmer, samtidig som produsenten har kommersielle bindinger til Disney. Kilde: Forbrukerrådet

Ber foreldre «ufarliggjøre» dukken

Den snakkende Cayla-dukken fikk i desember sterk kritikk av Forbrukerrådet for den totale mangelen på sikkerhet. Under deres test av internettilkoblede leketøy for barn kom det frem at hvem som helst kan ta kontroll over dukken og avlytte det som blir sagt med enkle grep. Mange leketøysbutikker verden om, blant annet Walmart og Toys R Us i USA, stoppet salget av dukken flere uker siden.

I Tyskland er det nå lagt ned forbud mot å selge dukken. I en pressemelding utstedt av den tyske telekommunikasjonsmyndigheten (Bundesnetzagentur) bes foreldre om å ta ansvar for å «ufarliggjøre» leketøyet.

For dårlig regelverk

Finn Myrstad og Forbrukerrådet etterlyser et bedre regelverk for leketøy som kommuniserer med internett.

– Dette vitner om at vi trenger et regelverk i Norge som tar høyde for sikkerhet og personvern knyttet til ting kobles på nett, sier Myrstad.

Top-Toy, som er overordnet de norske kjedene BR og Toys R Us, har ennå ikke besvart Teks henvendelser.

Under kan du se BBC demonstrere hvordan dukken kan hackes: