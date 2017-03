Twitter skal kanskje begynne å ta betalt for ekstrafunksjoner

En av utfordringene for sosiale medier er å finne nye måter å øke inntjeningen i fremtiden på, noe som gjerne tar form som betalte ekstratjenester. Nå ser det ut til at Twitter også har planer om et slags premietilbud, melder nettstedet The Verge.

En del Twitter-brukere har mottatt en spørreundersøkelse som tjenesten har sendt ut for å sondere interessen for en forbedret utgave av Twitter, nærmere bestemt selskapets dashbord-applikasjon TweetDeck.

Mer avanserte verktøy

Den planlagte, utvidede tjenesten skal blant annet by på mer avanserte analytiske og statistiske verktøy og hjelpe brukeren med å holde seg bedre orientert når det gjelder for eksempel nyheter og hva som skjer på andre Twitter-kontoer.

Dette er et skjermbilde av de nye funksjonene som Twitter tester ut. Foto: Twitter

Ifølge teksten i spørreundersøkelsen skal premiumverktøyet være designet for å gjøre det enklere å holde tritt med alle interesseområdene dine, få flere følgere og få tilgang til mer innhold og informasjon i sanntid. Det skal også bli enklere å følge med på tidslinjen til flere ulike kontoer, og eksklusiv, prioritert kundeservice nevnes også.

Månedsabonnement

Den nye premiumtjenesten vil altså være reklamefri, som innebærer at man vil måtte betale en månedlig slant for den, men det foreligger tilsynelatende ingen indikasjoner på akkurat hva prisen vil ligge på. Den vanlige Twitter-kjernetjenesten skal visstnok ikke omfattes av de nye planene.

Twitter har i lengre tid hatt problemer med svak vekst i brukermasse og sviktende inntjening, som kan være en medvirkende årsak til de nye planene. Selskapet har blant annet tidligere foretatt utskiftninger i toppledelsen, og i fjor høst gikk det rykter om at Google sysler med idéen om et oppkjøp av tjenesten.

Enn så lenge er Twitter altså kun interessert i å måle interessen for den ny tjenesten, så det er uvisst om eller når den faktisk lanseres for alle brukere.