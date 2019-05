Trump: Handelsavtale kan inkludere Huawei

President Donald Trump sier det er en god mulighet for at USA og Kina inngår en avtale som avslutter handelskrigen, og som også omfatter en avtale om Huawei.

– Hvis vi inngår en avtale, så kan jeg forestille meg at Huawei blir inkludert i en eller annen form eller i en del av handelsavtalen, sa Trump til pressen torsdag.

Havnet på svarteliste

Uttalelsen om den mulige Huawei-løsningen falt samtidig med at Trump lovet hjelp til amerikanske bønder som sliter under den pågående handelskrigen. Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Uttalelsen kom samtidig som han kunngjorde at det vil bli gitt mer hjelp til amerikanske bønder som blir skadelidende som følge av handelskrigen med Kina.

USA eksporterer store mengder jordbruksprodukter til Kina, ikke minst soyabønner. Men nå er eksporten rammet av kraftig nedgang på grunn av handelskrigen.

Den kinesiske mobilgiganten Huawei er blitt svartelistet av Trump-administrasjonen. Huawei-produkter er uønsket i USA, og det er også varslet et forbud mot å eksportere teknologi til selskapet. Utestengelsen fra det amerikanske markedet er blitt begrunnet med at Huawei utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko for USA.

Brudd med partnere

P30 Pro er den siste i rekken av telefoner som har drevet Huawei opp og frem. Men de siste dagene har salget slakket av flere steder, inkludert hos Elkjøp her i Norge. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I starten brøt Google, Qualcomm og Intel med den kinesiske mobilkjempen, men siden har også japanskeide ARM varslet at de ikke vil hjelpe Huawei med å utvikle mobilprosessorer lenger.

Etter at USA ga en nitti dager lang dispensasjon for vedlikehold og drift av eksisterende produkter gjenopptok imidlertid Google samarbeidet med Huawei.

Uten disse leverandørene kan selskapet få problemer med å utvikle og selge datamaskiner og mobiltelefoner.

Kan gå forbi Samsung

Selskapet har hatt sterk medvind på markedet de siste par årene, og de tok i fjor igjen Apple i markedsandel. For øyeblikket har de bare Samsung over seg, og kunne med fortsatt vekst tatt igjen Galaxy-telefonenes popularitet i løpet av 2019.

Men allerede få dager etter at USAs sanksjoner trådte i kraft meldes det om svekket salg både her i Norge og andre steder i verden.