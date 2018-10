New York Times: Trump bruker usikret iPhone på privaten

The New York Times melder at Donald Trump ringer venner og bekjente med en iPhone som ikke er sikret. Amerikansk etterretning sier at både Kina og Russland har lyttet til samtalene.

Presidenten skal ved flere tilfeller har blitt advart mot å bruke en usikret iPhone til å ringe med, skriver New York Times, som skriver at kildene deres er både tidligere og nåværende tjenestemenn. Ifølge kildene nekter Trump å gi opp mobilen sin, som han bruker i tillegg til de sikrede fasttelefonene Det hvite hus har.

Hevder Kina studerer Trump

Ved å spionere på hva den amerikanske presidenten snakker med sine nærmeste om, mener avisens kilder at spesielt Kina prøver å kartlegge og studere Trump.

De mener at Kinas etterretningstjeneste prøver å analysere hvordan presidenten tenker og handler ut ifra samtalene. Samtidig tror man at de kartlegger hvilke personer presidenten snakker med og hvilken innvirkning de har på ham, for å potensielt kunne bruke det mot ham i fremtiden.

Det pekes også til at Russland skal ha lyttet på samtalene til Trump, men ikke i like stor grad. Det at Trump tilsynelatende har et bedre forhold til Putin, skal være grunnen til at landet heller ikke spionerer like standhaftig på han.

Har to sikrede iPhoner, men bruker en tredje

Trump virker ikke å ville legge fra seg sin iPhone, så de som jobber med sikkerhet rundt han har måttet ta grep. USAs sikkerhetsetat NSA skal angivelig ha gjort en del endringer på to av presidentens iPhoner for å hindre at de er like utsatt for spionasje.

I tillegg har han også en vanlig utgave av mobilen som er lik den du får kjøpt i en hvilken som helst butikk.

Ifølge ansatte ved Det hvite hus, velger presidenten å ha med seg sin personlige, og usikrede, iPhone rundt om i verden fordi denne kan lagre telefonnumre. Det kan nemlig ikke de to mobilene som NSA har tuklet med.

Det påpekes at de to iPhonene som har blitt endret på, fortsatt ikke er helt sikre mot hackere.

– Sikret iPhone hjelper ikke mot overvåkning

Ifølge Sikkerhetsekspert Per Thorsheim spiller det neppe så stor rolle om iPhonen er sikret eller ei, så lenge telefonsamtalene fortsatt gjøres vi åpne og vanlige 3G- og 4G-nett.

– Selv om han skulle bruke en sikret iPhone så ringer han likevel via et 3G eller 4G-nett, og det er telefonnettet som er det svake punktet. Der kan tredjeparter redelegere samtaler over hele kloden, og da blir de avlyttet, forklarer Thorsheim til Tek.no.

Det er kun ved spesiallagde telefoner, laget for å kryptere samtaler, hvor man vil kunne ringe over telenettet relativt sikkert:

– For at du skal kunne ringe trygt over det åpne telenettet er du nødt til å kryptere samtalen før den sendes. Da er det ikke en telefonsamtale i vanlig forstand, du bruker datatrafikk i stedet. Så gjøres det en hardwarekryptering på enheten din, som sendes over telenettet. Blir det overvåket vil de bare se krypterte meldinger, som de ikke kan lese. Mottakeren er nødt til å ha tilsvarende telefon, som deretter kan dekryptere telefonsamtalen som kommer inn, sier Thorsheim.

Slike telefoner ment utelukkende for krypterte samtaler ligner imidlertid ikke på telefoner vi kjenner til i dag, og Thorsheim tror det også er derfor Trump ikke vil bruke dem:

– Enheter som dette har ikke Twitter og sosiale medier. Den har neppe fargeskjerm engang. Det er store bokser som ser ut som gamle mobiltelefoner som bare er ment for å ringe med, og ta imot samtaler. Det er ikke en smarttelefon, men en murstein med krypto, avslutter Thorsheim.

(Kilde: The New York Times)