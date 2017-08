Trekker du ut kontakten når det tordner?

Innimellom solskinnet har Norge fått noen skikkelige tordenbyger i sommer. Det er det mange som ikke synes er behagelig, men aller verst er det likevel for elektronikken vi omgir oss med – enten det er PC-er, TV-er eller nettbrett som står til lading.

Når lynet slår ned kan det nemlig oppstå spenningsforskjeller i strømnettet, og slikt kan ta knekken på selv den dyreste høyteknologi. Derfor trekker mange ut kontakten når det tordner, men det finnes en bedre løsning – nemlig overspenningsvern.

Kun standard i et fåtall boliger

Overspenningsvern flater ut plutselige endringer i den elektriske spenningen, og er i dag påkrevd i nye norske hjem. Dette kravet kom imidlertid først i 2010, så det er en svært liten andel av norske hjem som er utstyrt med disse i sikringsboksen sin.

I tillegg er det som monteres i sikringsboksen kategorisert som grovvern, som først og fremst sikrer det elektriske anlegget mot store eller langsiktige skader. Fintfølende elektronisk utstyr blir altså ikke særlig godt beskyttet, selv i nyere hus.

For at TV-en, NAS-boksen eller nettverksruteren din skal være sikret å overleve når grovvernet ikke er godt nok, er det da finere vern som må på plass. Noe så enkelt som en liten plastboks mellom støpselet og stikkontakten vil kunne stanse selv kraftige spenningspulser, og berge datamaskinen din i tordenværet.

Anbefales av forsikringsselskapene

At slike vern er en god idé er også forsikringsselskapene enige i. Både Storebrand, If og Gjensidige sier de anbefaler alle å sikre eiendelene sine, og at overspenningsvern er et godt tiltak for å gjøre akkurat dét.

– Vi anbefaler alle å ha overspenningsvern, både grovt og fint, og vi ser også at mange er flinke til å ettermontere grovvern i boligen sin. Det er særlig viktig når norske hjem nå er fylt av nettbrett, PC-er og annet utstyr som er veldig følsomt for slikt, for det skal ikke mye til før en bredbåndsruter tar kvelden, sier Sigmund Clementz til Tek.no.

Clementz er kommunikasjonsrådgiver i If, og han forteller at selv om de ikke tilbyr noen rabatter for å skaffe seg finvern vil If likevel anbefale det på det sterkeste.

– Alle tiltak som gjør hjemmet tryggere er bra, men dette er ikke først og fremst noe man gjør for å spare noen kroner – dette er noe man gjør for å hindre at det verste hender. Har man en PC der komponentene blir svidd, og man mister alle familiebildene fra de siste fem årene, kommer ikke forsikringspengene til å gi deg dem tilbake, sier han.

– Vi gir en nærmest symbolsk rabatt

Hos Gjensidige kan overspenningsvern gi deg noen små rabatter, men det er ifølge informasjonssjef Christian Haraldsen mest en symbolsk gest.

– Når det gjelder eneboliger gir vi rabatt for grovvern i sikringsboksen, og hvis et lynnedslag ødelegger grovvernet får du nytt uten noen egenandel. Men når det gjelder finvern gir vi rabatt på innboforsikringen, og bare hvis du bor i blokkleilighet eller bygård hvor sameiet har forsikringen på selve bygget, forteller Haraldsen til Tek.no.

– Disse rabattene er på anslagsvis fem prosent, men hovedpoenget er å forebygge skade. En innboforsikring koster jo ikke stort i utgangspunktet, så den rabatten er mest symbolsk, hvis den kan få noen til å sikre seg bedre, sier han.

Få typer er godkjente

Norge har et spesielt strømnett For best mulig beskyttelse bør du velge verneutstyr tilpasset huset ditt.

De fleste land i Europa bruker kun et strømnett kalt TN.

I Norge brukes også TN noen steder, men det eldre IT-strømnettet er mest vanlig.

Hvis du har TN i ditt hus kan du også bruke utstyr laget for IT, men ikke motsatt.

Hvis du ikke vet hva du har, kan du spørre kraftselskapet ditt.

For å få slike rabatter er det imidlertid pålagt at overspenningsvernet er FG-godkjent. Til finelektronikken er det dog et svært lite fåtall vern som har slik godkjenning – og mange velrenommerte produsenter er fraværende fra FG-listen.

Det er det en god grunn til, forklarer Arve Haug i Finans Norge, som styrer FG-ordningen.

– FG-ordningen er frivillig for produsentene, og ikke noe vi pålegger noen, forteller Haug til Tek.no.

– Men det er mulig at mange av disse internasjonale aktørene ikke kjenner kravene i Norge. Vi har et spesielt strømnett her i landet, og et spesielt miljø for lynnedslag; så et dårlig tilpasset overspenningsvern kan faktisk virke mot sin hensikt. De kan faktisk begynne å brenne, advarer han.

– Men det aller beste er fortsatt å få ettermontert grovvern, altså overspenningsvern i sikringsskapet, hvis man da ikke har det fra før, understreker Haug.

Finvern som potensielt kan redde dagen

Hvis du vil ettermontere grovvern i sikringsskapet til boligen din må du overlater den jobben til en godkjent elektriker. Da kan du også få tatt en gjennomgang av det elektriske anlegget hjemme hos deg, og få noe som passer best til akkurat ditt hjem.

Når det gjelder finvern er det imidlertid mye lettere – her kan du nemlig plukke litt etter eget behov. Så lenge de klarer å ta unna spenningspulser i strømnettet, som kan komme av blant annet lyn, med energi inntil 200 joule eller mer, bør det holde for de fleste, men for skikkelig god sikkerhet bør du over 600 joules. I tillegg bør overspenningsvernet ditt være laget for «IT»-strømnettet, ikke «TN»-nettet. Har du imidlertid et TN-nett i ditt hus, kan du bruke vern laget for begge nettene.

Produsenten APC, som står bak de fleste av produktene nedenfor her, har forsikret oss om at alle deres 230-volts produkter er tilpasset både TN- og IT-nettene. De vil altså fungere fint i alle norske hjem.

Siden det finnes et vell av forskjellige modeller å plukke blant, har vi samlet noen forslag nedenfor – så du lett kan finne noe som passer til deg:

Enkelt, billig og godt vern til elektronikken

APC SurgeArrest Home/Office. Foto: APC

Småelektronikk, enten det er lader til nettbrett og mobiltelefon, eller trådløse rutere og bredbåndsmodem, er svært ømfintlige mot spenningspulser. Samtidig trekker disse enhetene typisk ganske lite strøm, så her kan du slippe unna med noen veldig enkle og rimelige modeller.

APC SurgeArrest Home/Office er en strømpadde til rundt 400 kroner, som ifølge produsenten skal kunne ta unna kraftige spenningspulser med en energi inntil 2030 joules. Du kan også føre telefonledninger gjennom denne, dersom du fortsatt har slikt i bruk. Dersom du får Internett og kabel-TV gjennom en såkalt coax-kabel har den støtte for det også.

Med en 10 amperes sikring innebygd kan en slik boks dessuten levere nok strøm til at både NAS-boksen du har alle dine sikkerhetskopier på, nettverksruteren og bredbåndsmodemet klarer seg gjennom den neste tordenbygen – og fortsatt ha plass til flere enheter. Og har du en til PC-en eller TV-benken også, så holder du dette utstyret også sikkert.

Når du heller vil ha litt mer varighet

APC Back-UPS ES 8 700VA. Foto: APC

Noen ganger har du bruk for litt mer enn bare beskyttelse mot skiftende spenning; og hvis strømmen går mens du sitter der med styrtregnet utenfor kan det være greit at ting ikke slår seg av øyeblikkelig.

Kanskje du har en nettverksboks som tar sikkerhetskopier på fastsatte tidspunkt, og den for all del ikke må slå seg av, eller kanskje du trenger å ha ruteren din påslått til strømmen kommer tilbake.

Da er APC Back-UPS ES 8 700VA kjekk å ha. Denne ser ut som en litt mer forvokst strømpadde med plass til åtte støpsler, hvorav halvparten er koblet til et lite batteri som vil holde liv i enhetene dine en god stund – nesten en halv time ved en belasting på 100 watt. En kraftig spill-PC vil imidlertid kunne slite, for maksimal effekt denne boksen kan levere er 405 watt; og da holder batteriet bare fire minutter.

Selv om bare fire av stikkontaktene er koblet til batteriet, er imidlertid alle åtte sikret av overspenningsvernet. Du kan til og med kjøre noen nettverkskabler gjennom denne boksen også, sånn for sikkerhets skyld.

Merk også at denne bare er oppgitt til å klare spenningspulser inntil 310 joules. Selv om det er veldig mye bedre enn å ikke ha noe overspenningsvern i det hele tatt, er den altså ikke like god til ren beskyttelse som de rene overspenningsvernene.

Kraft og beskyttelse til PC-en

De dyreste boksene har ikke vanlige stikkontakter på baksiden, men heller IEC 320-plugger for PC-en din. Foto: APC

Hvis du vil ha både grei beskyttelse og masse batteritid, så må du også litt opp i pris.

Her finnes det en rekke varianter å velge mellom, men alle er ganske kostbare.

Her snakker vi store bokser som du kan koble PC-en din til, og som lar maskinen holde på i et par ekstra minutter, eller timer ved lite belastning, slik at du får lagret dine aller viktigste dokumenter.

Prisene for slike maskiner starter på rundt 1500 kroner, men går fort opp i pris. Ulempen med slike bokser, i tillegg til en høy pris, er at de ikke har noen stikkontakter for vanlige støpsler bakpå. Her er det nemlig bare IEC 320-plugger som kan festes; altså slike som du har i strømforsyningen på din stasjonære PC.

Slikt er likevel nyttig nok – og selv digre serverhaller bruker batteribackup:

