Canon slapp akkurat en drøss av nye produkter

Som en av de virkelig store kameraprodusentene er det alltid verdt å få med seg hva japanske Canon driver med, og i dag har de lansert tre kameraer og ett nytt objektiv.

To av de nye kameraene er av den klassiske typen med speil, mens EOS M-serien får et nytt medlem i M6 – selv om det ikke en gang er et halvt år siden EOS M5 kom på banen.

EOS 77D og 800D

På speilrefleksfronten er det modellbetegnelsene EOS 77D og 800D som du skal merke deg. Begge er utstyrt med en 24,2 megapikslers APS-C-sensor, har 45 krysstype-AF-punkter og DIGIC 7-prosessor som skal ta seg av bildekvaliteten. Dette er den samme teknologien som sitter i «arbeidshesten» Canon EOS 80D og gjør at det ikke er spesielt rimelige kameraer vi snakker om her.

Veiledende pris på EOS 77D kamerahus er 9000 kroner, mens EOS 800D ligger en femhundrelapp lavere.

Foto: Canon

Canon EOS 800D slekter i stor grad på EOS 750D og som denne har den hverken kontrollhjul bak eller LCD-skjerm på toppen. Sånn sett minner 77D i større grad om en lettvektsversjon av 80D.

Men med unntak av at 800D har mer «nybegynnervennlig» betjening og grensesnitt er de to kameraene ganske like. Begge har utfellbar tretommers berøringsskjerm bak, har 5-akset digital bildestabilisator for videoopptak og Dual Pixel CMOS AF. 77D og 800D veier for øvrig kun henholdsvis 540 og 532 gram, til dels takket være den mindre og lettere batteripakka LP-E17.

Vel så viktig i våre dager er at kameraene kan kommunisere trådløst, og det kan de gjøre over NFC, Wi-Fi eller Bluetooth. Det er også verdt å få med seg at Canon slipper en ny fjernkontroll, BR-E1, som da benytter seg av sistnevnte teknologi. Denne skal ha en rekkevidde på fem meter og er naturligvis retningsuavhengig.

Et nytt og relativt kompakt objektiv har også sett dagens lys: EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM. Dette vil selges i pakker sammen med de 77D og 800D, eller kan plukkes opp separat. Anbfalt utsalgspris ligger på 2400 kroner.

EOS M6

Ønsker du et litt mindre og lettere kamera, men med omtrent den samme teknologien som i 77D og 800D, har du Canon EOS M6 som et speilløst alternativ. Også her har vi 24,2 megapikslers APS-C sensor, Dual Pixel CMOS AF, DIGIC 7 og trådløse muligheter.

I tillegg har det litt høyere skuddtakt enn de to med speil, da med 7 bilder i sekundet eller 9 bilder med fast AF. For 77D og 800D er det 6 bilder i sekundet som er greia.

EOS M6 med EVF-DC2. Foto: Canon

Det har dog ikke optisk søker slik som M5, men det kan du løse med EVF-DC2, en ekstern elektronisk søker som også er kompatibel med flere PowerShot-modeller. Denne har 2,36 millioner punkter, 100 prosent dekning og en oppdateringsfrekvens på 120 bilder i sekundet. Vekten er på 29 gram.

EOS M6 kamerahus har utsalgspris på litt over 8000 kroner, mens den elektroniske søkeren EVF-DC2 skal ligge på omtrent 2600 kroner.

Salgsstart på samtlige nye produkter skal være april måned.

(Kilde: Pressemeldinger)