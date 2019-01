Tre år gamle iPhone 6s var den mest solgte mobilen i desember

Den mest solgte mobilen i desember var den tre år gamle Apple-mobilen iPhone 6s. Det sier Telia som sendte oss sin månedlige oversikt over de mest solgte mobilene fra deres nettbutikk og butikker rundt omkring i Norge.

Den underlige førsteplassen blir også bekreftet av Elkjøp, som sa den gamle mobilen også var den mest solgte hos seg i hele desember.

Hos Telenor derimot var det en langt mer forutsigbar desember, med Apples nyeste mobil, iPhone Xs, på salgstopplisten, etterfulgt av iPhone Xs Max og Huawei Mate 20 Pro.

Rekordtilbud

Så hva skyldes den plutselige interessen for den gamle Apple-mobilen? Både Telia og Elkjøp sier det er en følge av gunstige tilbud de begge har kjørt. Mens Telia har promotert den gamle mobilen for svitsj-kunder til en startkost på null kroner, har Elkjøp solgt den abonnementsfritt for 2500 kroner.

Det samme tilbudet så vi under Black Week i november, og den samme lave prisen ble videreført gjennom i forjulssalget og romjulssalget, men er nå oppe igjen over 3000 kroner.

– Stor suksess for Huawei

Telenor kjørte ikke et lignende tilbud på den gamle iPhonen, og peker i stedet på Huawei Mate 20 Pro som mobilen med størst suksess i julen:

Selv om det var iPhone Xs som solgte mest hos Telenor i desember, er det likevel Huawei Mate 20 Pro som trekkes frem som den største vinneren. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

– Generelt hadde vi et godt salg av mobiltelefoner i desember, og særlig Huawei opplevde suksess med sin julekampanje. Tilsvarende lyktes Samsung også bra med sin julekampanje, men av disse to har Huawei Mate 20 Pro gjort det bedre enn hva Samsung S9 gjorde, og Huawei vant særlig fram i fysisk butikk i forhold til Samsung, forteller Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor.

– iPhone troner allikevel på topp med Xs, men Xr har også kommet sterkt etter en litt rolig start fra lanseringen, fortsetter Krokan, som sier Apple møter sterk konkurranse fra Kina:

– Huawei har aldri vært nærmere Apples bestselgere, men det er i tillegg mindre differanse i volum enn tidligere mellom Apple og neste produsent på listen.

Slik så topplisten ut for de to mobiloperatørene i desember:

Telia Telenor 1 Apple iPhone 6s Apple iPhone Xs 2 Samsung Galaxy S9 Apple iPhone Max 3 Samsung Galaxy S9+ Huawei Mate 20 Pro 4 Huawei Mate 20 Pro Apple iPhone Xr 5 Apple iPhone Xs Max Apple iPhone 8 6 Apple iPhone Xs Samsung Galaxy S9 7 Huawei P20 Pro Samsung Galaxy S9+ 8 Apple iPhone X Huawei P20 Pro 9 Apple iPhone Xr Apple iPhone X 10 Apple iPhone 8 Apple iPhone 8 Plus

Elkjøp ville ikke røpe hvilke mobiler som var de mest solgte hos seg, bortsett fra at iPhone 6s var den mest solgte.