Trådløs HTC Vive-spilling er ett skritt nærmere realiteten

En optimal VR-opplevelse avhenger av størst mulig bevegelsesfrihet, og begge de to hovedaktørene på markedet er som kjent kablede affærer som gjør bruken litt mer upraktisk. Nettopp derfor jobbes det med løsninger for å gjøre brillene trådløse, og skjer det saker og ting på den fronten.

Et selskap ved navn Quark VR nå vist frem en trådløs prototype av HTC Vive-brillene. Demonstrasjonen, som riktignok ikke er så lang, ble nylig lastet opp på YouTube.

Quark VR inngikk et samarbeid med HTC allerede for noen måneder siden. Løsningen består i korte trekk av en mini-datamaskin som kobles til Vive-hodesettet og som kommuniserer med PC-en via Wi-Fi ved hjelp av proprietær programvare.

Bruker lomme-enhet

Batteriet skal ifølge Quark VR holde til to timers bruk, men dette kan øke i fremtidige utgaver av teknologien. I den tidligere utgaven av løsningen som demonstreres i den ferske videoen befinner maskinvareenheten seg i lommen og er festet til hodesettet med relativt lange kabler, men den endelige utgaven vil formodentlig ha et noe mer elegant design.

Det finnes flere alternativer for trådløs VR. Dette er TPCast, som ble kunngjort i fjor. Foto: HTC

Forsinkelsen til løsningen skal være svært lav, men de tekniske detaljene ser ennå ikke ut til å være avslørt. Da Quark VR først kunngjorde den trådløse prototypen i august i fjor innrømte selskapet at det er en stor utfordring å få til en sømløs opplevelse via Wi-Fi på grunn av teknologiens iboende forsinkelse, men mener altså nå at de har kommet svært langt i den retningen.

Flere aktører

Quark VR er for øvrig langt fra de eneste aktørene på dette markedet. I november i fjor meldte vi om en løsning kalt TPCast, som består av en batteridrevet maskinvareenhet som festes til hodestroppen på Vive-brillene. Disse har også gjort fremskritt og skal ifølge The Verge, som testet løsningen i januar, fungere ganske bra.

Ikke minst stiftet vi bekjentskap med en boks fra Intel på årets MWC-konferanse som også gjør HTC Vive trådløs. Den løsningen benyttet WiGig-teknologien, som i teorien skal kunne levere tilnærmet forsinkelsesfri overføringshastighet på hele 6 Gb/s over 60 GHz-båndet. Det kan i så fall love godt for trådløs VR.

Når forbrukere får tilgang til utstyret som gjør VR-brillene trådløse er ennå uvisst. Teaservideoen av Quark VRs løsning ser du under.

Samsung har nye VR-briller på gang: De skal visstnok få egen skjerm med superoppløsning »