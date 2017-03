Tinder utvider til PC-en

Du har nesten helt garantert enten hørt om eller også kanskje brukt sjekkeappen Tinder. Appen tok for et par år siden det mobile dating-markedet med storm, med sin enkle venstre/høyre-mekanikk – og nå melder The Next Web om at selskapet også skal utvide til PC- og laptop-platformen.

Dermed vil du snart kunne logge deg inn på tinder på den stasjonære PC-en, og sveipe i vei på en enda større skjerm.

For å nå større markeder

Tjenesten har fått navnet «Tinder Online», og er foreløpig kun rullet ut i en liten håndfull land. Dette inkluderer i skrivende stund Argentina, Brasil, Colombia, Indonesia, Italia, Mexico, Filippinene og vår egen, söta bror Sverige.

En verdenslansering er imidlertid like rundt hjørnet, og TInder uttaler selv at målet med lanseringen er å nå større markeder. Spesielt markeder der tilgangen på godt mobilnett er mer skral enn her på berget.

Desktopversjonen av Tinder vil i bunn og grunn fungere likt som appen gjør i dag, men du vil for eksempel kunne ha både sveiping og samtaler oppe samtidig i hver sin kolonne. Dermed vil du kunne maksimere effektiviteten i jakten på kjærligheten, samtidig som du pleier kontaktene du allerede har opprettet.

Tinder forklarer egentlig konseptet ganske greit i videoene under, så om du vil vite mer kan du bare ta en titt der:

