Til høsten kan trådløs lyd bli mye bedre

Trådløs lyd blir stadig mer vanlig. Men den blir også stadig mer kompleks. Siden Bluetooths egen lyddel er flere år gammel har andre aktører som Sony og Qualcomm laget egne løsninger for høyere kvalitet lyd over den trådløse tilkoblingen. Men for å få den høye kvaliteten må både telefon og hodetelefoner støtte løsningen.

Til høsten lover Bluetooth-gruppen at dette skal bli bedre. Da skal nemlig den innebygde lyddelen i Bluetooth-standarden pusses opp for første gang siden stereolyd dukket opp med A2DP-løsningen for hele 15 år siden.

Det er Androidauthority som har snakket med Bluetooth-gruppens sjef for markedsutvikling, Chuck Sabin. Ifølge Sabin skal det være svært interessante nyheter på vei.

Høyere kvalitet ...

Blant disse er en helt ny lydløsning som kommer løpet av dette halvåret. Den viktigste nyheten er bedre lyd og mer effektiv lydkoding. Løsningen skal foreløpig ikke være klar, og Sabin sier heller ikke noe om akkurat hvor god den vil bli sammenliknet med høykvalitetsløsningene vi har i dag.

Men en annen viktig egenskap skal være så godt som null forsinkelse på lyden - det sies at den knapt skal være hørbar. I dag lyver de fleste varianter av høyoppløst Bluetooth-lyd litt - som regel synkroniseres den bare med det som foregår på skjermen.

Med unntak for AptX Low Latency-løsningen er det vanligvis en ganske lang forsinkelse på lyden. Du bare merker den ikke.

... og bort med forsinkelsen

Det merker du hvis du prøver å spille et spill med Bluetooth-lyd. Uforutsigbare hendelser er fortsatt usynkronisert, selv om samtaler og skuespillere er synkrone fra Netflix.

Hvis den nye løsningen er så god som Sabin sier kan det bety at du kan se frem til perfekt synkronisert trådløs lyd til mobilspillene dine om kort tid.

I dag har de absolutte toppmodellene på mobil- og hodetelefonfronten som regel støtte for den beste lyden uansett. Men hvis du kjøper utstyr som ikke er helt øverst på prisstigen er det ikke alltid åpenbart om du får godlyden du ønsker deg.

Apt X Low Latency skal gi rundt 40 millisekunders forsinkelse, og være god nok for spilling. Men vil både mobilen og hodetelefonene støtte standarden? Nå oppdaterer Bluetooth-gruppen sin egen lydteknologi for første gang på mer enn ti år. Dermed kan det bli slutt på å lete etter tredjeparts logoer når du kjøper hodetelefoner eller mobiler.

Stadig flere produsentløsninger

Da må du se etter logoer for ting som Qualcomms AptX eller Sonys LDAC. Og det hjelper deg heller ikke stort hvis mobilen har én og hodetelefonen har den andre - da er du tilbake på den gamle, dårlige Bluetooth-lyden igjen.

Det er også i stadig økende grad slik at hodetelefoner og telefoner har proprietære løsninger i seg for å forenkle tilkobling. I dag har utstyr fra både Samsung og Apple i seg egen programvare, og til dels maskinvare, som gjør at de innenfor eget økosystem kobler enkelt til. Tenk bare på et ferskt par AirPods som umiddelbart kobler til iPhonen som ligger ved siden.

En overhalt Bluetooth-løsning kan potensielt by på nyheter også på denne fronten.

Enklere å velge - om noen år

Hvis Bluetooth får en vesentlig bedre lydløsning kan det gjøre det enklere både å velge telefon og hodetelefoner fremover. Og lovnadene antyder uansett at du som spiller kan skrote kablene.

Den nye løsningen vil sannsynligvis finne veien inn i utstyr i løpet av året som kommer, og normalt er det ikke slik at du kan oppdatere utstyr for å få nye Bluetooth-funksjoner. Dermed må du sannsynligvis kjøpe hodetelefoner og mobil som støtter løsningen hvis du skal få lynrask høykvalitetslyd.

Etter hvert slipper i hvert fall å lete gjennom ulike produkter på jakt etter de to som snakker sammen i den beste kvaliteten. Så lenge du finner deg i en ekstra logo å se etter i en overgangsperiode, til den nye standarden er etablert og bygget inn i produkter flest.