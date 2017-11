Sønnen på ti år klarte å lure FaceID på morens iPhone X

Apples nye iPhone X har fått mye oppmerksomhet, både for pris og design. Men én ting står over alle andre ting - FaceID-funksjonen som erstatter TouchID. Her gjenkjenner telefonen ansiktet ditt, og ikke fingeravtrykket ditt. Ifølge Apple skal løsningen være betydelig sikrere enn fingerleseren i tradisjonelle iPhoner.

Men nå begynner eksemplene på FaceID-rampestreker å ramle inn, og det nyeste av dem er kanskje litt uventet; en ti år gammel sønn klarte å låse opp både mor og fars iPhone X-telefoner.

FaceID har noen forbehold

Fra før vet vi at Apple har tatt et lite forbehold mot presisjonen i møte med svært unge brukere og (eneggede) tvillinger. Men at husholdningens barn kan åpne foreldrenes telefoner var neppe like ventet.

Nettstedet Wired.com har en del detaljer om akkurat hva som skal ha skjedd. Da Sana Sherwani bråkjekt overlot telefonen til sønnen Ammar nærmest konstaterte hun at han ikke ville få til å åpne mobilen. Og øyeblikket etter hadde hengelåsen på skjermen låst seg opp, og telefonen var helt åpen - i hendene på sønnen, altså.

Det hører med til historien at sønnen også klarte å åpne farens telefon ved én anledning, før det likevel ikke gikk lenger.

Klarte å gjenskape problemet

Sherwani skal ha trent opp telefonen sin i forholdsvis dårlig lys, og hvert åpningsforsøk gikk fint i første omgang av testingen. Men dernest ble løsningen forsøkt opptrent med god belysning rundt, og da fikk heller ikke sønnen til å åpne telefonen.

På Wireds initiativ forsøkte de også å gjenskape forholdene fra første omgang, ved å trene opp telefonen på nytt i dårlig lys. Da gikk det ikke like smidig for sønnen å komme seg inn, men han kom seg inn på tredje og sjette forsøk. Etter det ble løsningen stabil også for hans ansikt.

Apple skryter selv av at telefonen lærer å kjenne deg over tid, og at FaceID trenes hele tiden. Foreldreparet antar i utgangspunktet den økende suksessen skyldes at iPhone X og FaceID har gjort akkurat det Apple sier den skal gjøre, når den først tror den har sett eieren sin. Altså lært seg å kjenne nye variasjoner i ansiktstrekkene.

Sikrere enn fingeren, men også annerledes

Men en annen ting Apple skryter av er hvor sikker FaceID skal være. Der én av 50 000 tilfeldige fremmede vil kunne låse opp en mobil med TouchID, skal bare én av én million tilfeldige fremmede kunne låse opp en FaceID-låst iPhone X.

Den viktige forskjellen mellom de to teknologiene er imidlertid at der man i utgangspunktet ikke regner med å finne den ene man deler fingeravtrykk med i egen husstand, er det langt mer sannsynlig at et likt ansikt finnes i eget hjem. Enten det er snakk om ens egne svært like barn, eller tvillinger.

De fleste forsøk på å aktivt lure FaceID har enten mislyktes eller krevd store mengder arbeid og forberedelser. Det er beviselig mulig å lure FaceID med en maske støpt etter eierens ansikt, men enten du velger å ta avstøpninger som utgangspunkt eller forsøker å 3D-scanne iPhone-eiere rundt deg kan det bli litt vanskelig å forklare hva du holder på med.

At datatyver maskert som deg plutselig skal dukke opp er altså forholdsvis lite sannsynlig.

Apple anbefaler passord som alternativ

Men om barna plutselig kan få fri tilgang på foreldenes telefoner kan løsningen ganske fort bli problematisk for mange familier.

Apple anbefaler brukere som ikke helt stoler på løsningen å bruke passord, slik man gjorde før. Men synliggjør i samme slengen en ulempe med iPhone X for akkurat disse brukerne - det er ingen fingerleser her å gå tilbake til.

Det er imidlertid mulig å stenge tilgangen til FaceID ved å holde inn volum opp-tasten og låsetasten samtidig i to sekunder. Noe som kanskje kan avhjelpe forvekslingsfaren noe om man er på besøk hos en nær og tilnærmet kliss lik slektning.

Vi har spurt Apple om en tilbakemelding på det vi ser i videoen, og har foreløpig ikke fått annet svar en anbefalingen om å bruke kode. Artikkelen oppdateres om vi får flere opplysninger fra elektronikkprodusenten.

Det spekuleres for tiden i at både Apples smarthøyttaler, HomePod, og kommende iPad-modeller vil få FaceID fremfor den gamle fingerløsningen. HomePod i første versjon er ikke engang på markedet ennå, så spekulasjonene er ute i svært god tid. Samtidig vet vi at TouchID-sensoren spredte seg svært fort i Apples økosystem da den kom. Apple har det med å standardisere ting innenfor sine egne teknologier, så det er ikke utenkelig at ryktene stemmer.

Bør iPhone X alltid trenes i godt lys?

Skal vi prøve oss på en halvkvalifisert gjetning - virker det som om flere av iPhone X' FaceID-problemer er relatert til uvanlig lyssetting. Da amerikanske The Verge testet telefonen innledningsvis klaget også de over FaceID-problemer i uvanlig lyssetting, men modererte senere klagene noe.

Og om det er så enkelt å sikre seg mot snarlike FaceID-lømler, gjetter vi på at det kanskje kan komme en tydelig varsling ved oppretting om at telefonen bør trenes i normal og god lyssetting. Hvis det ellers ikke påvirker den daglige bruken har man kanskje fikset biffen ved en enkel forholdsregel.

Det er heller ikke unaturlig å anta at en iPhone X som har vært i bruk noen uker ikke vil gjøre det samme. Hvis den gradvise opptreningen faktisk løpende legger til data slik Apple sier, bør telefonen være langt sikrere på dag 30 enn på dag én.

Da vi testet Apples iPhone X ble vi svært imponert av hvor stabil løsningen var til å gjenkjenne og låse opp, men siden det er ganske vanskelig å trylle frem kliss like slektninger får vi neppe fasiten på akkurat hvor sikker løsningen er før telefonen har vært på markedet en stund.

Les testen av iPhone X her »

Se også en video av et norsk tvillingpar som klarer å lure Apples Face ID: