Test Zyxel Multy U

Zyxel har nok vært mest kjent for sine bedrifts- og proffprodukter, men har i det siste også kastet seg inn i forbrukermarkedet – blant annet med et par løsninger for maskenettverk (også kalt mesh).

Produktet vi i dag har til test er selskapets siste mesh-pakke, kalt Zyxel Multy U, som Zyxel hevder skal få nye målgrupper til å bli interesserte i nettopp mesh – hovedsaklig gjennom ekstremt enkelt oppsett og ikke minst litt mer attraktivt designede noder.

Og vi må forsåvidt gi dem rett i dét. Multy U-nodene er i alle fall etter vår mening ganske pene å se på, og kommer attpåtil med læraktige stropper i eska som kan brukes til å henge dem på en knagg, en hylle eller liknende. Mer om det litt senere.

Trebånds-nettverk

Spesifikasjonsmessig er Multy U et såkalt AC2200-produkt, som betyr at det leverer totalt 2200 megabit (noe avrundet) over sine tre radiobånd. Mer konkret betyr det opptil 833 megabit hver på de to 5 GHz-båndene og 300 megabit over 2,4 GHz.

Den lyssatte X-en i front er dekorativ, men litt i overkant lys for bekmørke rom. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

At Multy U har tre bånd betyr også at det ene 5 GHz-båndet er forbeholdt kommunikasjon mellom de ulike nodene, som igjen gjør at hastighetene i teorien ikke skal falle etter hvert som du beveger deg utenfor hovednodens dekningsområde. Dette bør gi dagens testprodukt en fordel sammenliknet med tobåndsløsninger som for eksempel Google Wifi.

Nodene har ellers to ethernet-innganger hver, som betyr at du altså bare har én port tilgjengelig på hovednoden. Det er noe tynt, selv i 2019 – men om du har anledning til å flytte på noen enheter er det altså mulig å koble dem til satellittene også.

Var det virkelig så gjennomtenkt?

To ethernet-porter er etter hvert blitt ganske standard for de litt rimeligere mesh-boksene. Legg merke til hvordan portdekselet dobler som fot i stående modus. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Som nevnt er det mulig å henge opp nodene, men det blir fort åpenbart at det er en grunn til at Zyxels promobilder ikke inkluderer strømkabelen. Strømkabelen er nemlig ikke vinklet, og er attpåtil konstruert med et ganske langt og stivt pluggfeste som i praksis gjør det fullstendig umulig å henge nodene på veggen på noen god måte.

Den store X-en i front er for øvrig opplyst, og gløder jevnt i blått, rosa og fiolett så lenge alt er i orden med nettverket. Det er synd at det ikke er mulig å justere ned lysstyrken noe, da lyset lett blir sjenerende på et soverom eller i en ellers mørk stue. Du kan heldigvis skru det av, enten via appen eller via en knapp bakpå nodene, men da har du i praksis ingen måte å avgjøre om nodene i det hele tatt er påskrudde på.

Velger du å bruke nodene i stående posisjon har Zyxel laget en løsning hvor du tar av portdekselet og plugger det i et hakk i bunnen av selve boksen for å lage en slags fot. Denne løsningen fungerer helt greit, men vi ser for oss at det ikke vil være noe enormt stort problem å knekke den litt skjøre plastfoten, og selve festet er heller ikke veldig solid. Kanskje hadde det vært bedre med en utforming hvor boksen faktisk kunne stå av seg selv?

Ideal og virkelighet? Zyxels lange og rette strømkabel gjør at henge på veggen-scenariet fremstår som ganske uelegant. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Svært enkelt oppsett

Oppsettsprosessen er i alle fall svært gjennomtenkt. Multy U bruker først og fremst blåtann til selve oppsettet, så appen kan selv søke opp nodene og koble dem sammen til maskenettverket vi er på jakt etter.

Det er en grunn til at Zyxels promobilder ikke inkluderer strømkabelen, for å si det sånn. Å henge boksen på denne måten gjør imidlertid at problemet med den rette kabelen blir mindre. Foto: Zyxel

Standardoppsettet lager et nett som smelter sammen 2,4- og 5 GHz-båndene til ett nettverk, men du kan også velge å lage separate nettverk om du skulle ønske det. Vi synes kanskje det er litt underlig at Zyxel-appen ikke krever at du skriver inn passordet to ganger, i tilfelle du skulle ha skrevet noe feil ved første forsøk.

Etter å ha satt opp hovednoden får du spørsmål om du vil legge til flere noder i nettverket, og her synes vi Zyxel har lagt til en genial funksjon. Til forskjell fra en del andre oppsettsassistenter vi har vært borti tidligere får du nemlig en målingsbasert vurdering av om du har plassert satellittene på riktig sted. I vårt tilfelle mente den at vi hadde plassert satellitten for nært hovednoden, og ba oss flytte den lengre unna.

De fleste andre produkter vi har testet sjekker kun at tilkoblingen mellom nodene er god nok, og dette er første gang vi har blitt bedt om å øke avstanden mellom boksene. Svært nyttig -og appen sørger også for at fastvaren i boksene oppdateres til siste versjon før du får grønt lys. Selv for de mindre nettverkskyndige bør det derfor være en ganske smal sak å få satt opp et velfungerende Multy-nett.

Oppsettsprosessen er kanskje den enkleste vi har vært borti så langt. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ikke bare fryd og gammen

Prosessen for å koble en node tilbake inn i systemet er ikke like lettfattelig som selve oppsettet. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det skal sies at vi opplevde store problemer med å få satellitten til å koble seg på mesh-nettverket igjen etter å ha tatt ut strømmen for å gjøre målinger. Satellitten ga oss kun et rødglødende lys som fortalte at noe var galt, og eneste løsning var tilsynelatende å kjøre en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger og et helt nytt oppsett.

Selv ikke dette var helt beint frem, og det viste seg at vi også måtte restarte hovedenheten før vi fikk opp en stabil tilkobling til satellitten. Appen ga oss stort sett bare beskjed om at alt var i orden, til tross for at det ikke var mulig å koble til, så her har Zyxel et lite forbedringspotensial. Det er synd, med tanke på at førstegangsoppsettet var så enkelt som du får det.

Appen bruker også noen små sekunder for mye hver gang vi skal logge på og sjekke status, etter vår mening. For å fjernstyre systemet må du for øvrig lage en Zyxel-konto, og appen er dessuten ganske fattig på muligheter til å sette opp avanserte funksjoner. Her finnes gjestenettverk og mulighet til å sette opp en ganske detaljert familiekontroll, men utover det er det ikke veldig mange muligheter. Du kan velge en annen DNS-server, sette opp portvideresending og DMZ-sone.

Vi liker muligheten for å gjøre dekningsmålinger med mobilen, hvor appen i sanntid gir deg informasjon om signalstyrken fra systemet. Det kan for eksempel være praktisk om du har dødsoner eller har behov for å prøve deg frem til plasseringer av nodene.

Leiligheten vi tester i. Punkt 1 er plassering av hovednoden, 2 er der vi vanligvis plasserer satellitten. Zyxel-appen fortalte oss imidlertid at det var for kort avstand, så vi plasserte den i stedet i soveromsvinduet, like over punkt 6. 3-7 er punktene vi kjører målinger på. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

God og pålitelig ytelse

Som tidligere har vi sjekket ytelsen i undertegnedes cirka 80 kvadratmeter store leilighet. Dette er et areal som normalt sett fint kan dekkes med én enkelt ruter, men på grunn av et stålkledt modulbad i midten og noen betongvegger oppstår det lett dødsoner for nettverkssignalene her, og derfor er maskenettverk midt i blinken.

Målingene er for det første absolutt godkjente i seg selv, og for det andre må vi bemerke at de har vært svært stabile, med kun minimale variasjoner fra én testkjøring til en annen. Det tar vi som et godt tegn.

Med tanke på at Multy U ikke har støtte for mer enn 2x2-MIMO, er det heller ikke overraskende at vi ikke oppnår de mest enorme hastighetsmålingene, men for de absolutt aller fleste bør dette være mer enn godt nok.

Vi ser også at det i denne leiligheten sannsynligvis ville klart seg godt med én enkelt enhet, og at node nummer to ikke har positiv effekt på målingene før vi beveger oss til det ytterste målepunktet vårt, inni en betongkledt bod.

La oss først se på ytelsen med én node versus to.

Som vi ser er det som nevnt ikke den store hastighetsgevinsten å hente før vi beveger oss helt ut i ytterkantene – og det ville i praksis vært noe stort behov for mesh i akkurat denne leiligheten. Vi er imidlertid ikke langt unna grensen for hvor mye areal én Multy U kan dekke.

For moro skyld gjorde vi derfor også en uhøytidelig måling med Ookla Speedtest ute i oppgangen, forbi heissjakten. Her målte vi skarve 2 Mbit/sek nedlasting med bare én Multy-node, mot 37 Mbit/sek med to.

En liten sidenote er for øvrig at undertegnede har brukt en Android-boks i stua til å strømme spill fra spill-PC-en på soverommet i det siste, og ytelsen her var betraktelig bedre med den andre Multy-noden frakoblet. Vi må også notere at smartpærene hjemme (Philips Hue) tilsynelatende har hatt noe lengre responstid enn vanlig mens vi har hatt Zyxel-systemet i hus.

Mot konkurrentene er det en litt annen historie vi kan presentere, for det er ingen tvil om at Zyxel byr på god valuta for pengene. De mest relevante sammenlikningene i tabellen er kanskje Google Wifi, Asus Lyra og til dels TP-Link Deco M9, som alle for tiden koster 3000-3500 kroner for en pakke med tre noder.

Vi er kanskje ikke voldsomt imponert av hvor godt Zyxel klarer å utnytte trebåndsløsningen med dedikert «backhaul», og hadde muligens håpet på hakket bedre hastigheter på de to ytterste målepunktene (soverom og bod). Sammenliknet med konkurrentene holder de stort sett greit følge – og alle disse har blitt lansert med høyere pris enn Zyxel-løsningen.

Multy U støtter for øvrig ikke såkalt «daisychaining», altså må alle nodene ha direkte kontakt med hovednoden. Du kan ikke bruke en satellitt til å koble til en annen satellitt. Dette støtter derimot storebror Multy X. Begge støtter også såkalt ethernet backhaul, altså at du bruker en kabel til å koble satellittene til hovednoden. Dette har vi imidlertid ikke testet.

Konklusjon

Idéen om en wifi-boks man kan henge på veggen er god, men det er synd Zyxel ikke har evnet å følge opp i selve designet. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det er mye å like med Zyxel Multy U. De er små og relativt plasseringsvennlige, til tross for at hengeløsningen kanskje ikke er like enkel å ha med å gjøre som vi hadde håpet.

De er ekstremt enkle å sette opp, yter godt og de er dessuten fleksible i innkjøp siden én-, to- og trepakningene i alle fall foreløpig alle koster relativt sett det samme (henholdsvis 999, 1999 og 2999 kroner).

Ytelsesmessig klarer kanskje ikke Zyxel å slå knockout på konkurrentene, men kombinasjonen av design, ytelse og brukervennlighet gjør at dette vil være et godt valg for mange. Hadde prisen vært enda litt lavere hadde vi slått til med en anbefaling.