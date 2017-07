Test ZTE Blade V8

Billige mobiler blir bare bedre og bedre, og i fjor begynte det virkelig å røyne på konkurransemessig for våre mer hjemlige merker. Motorola traff midt i blinken med sin G4 Plus, Huawei ga oss designtelefon på billigsalg med Honor 8 og rett over nyttår kom en ny billigkonge i form av Lenovo C2 Power.

Det er rett og slett blitt veldig mye vanskeligere å være billigmobil – og det sørger blant annet dagens testkandidat for at det vil fortsette å være. Hils på ZTE Blade V8, en kinesisk metallmobil med fingeravtrykksleser, skarp skjerm og – hold deg fast – dobbelt hovedkamera.

Del av en trend

ZTE Blade V8 Størrelse: 14,84 x 7,15 x 0,77 cm

Vekt: 141 gram

Skjerm: 5,2 tommer, 1 920 x 1 080 piksler, 424 ppi, IPS LCD

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 435, 8 x Cortex-A53-kjerner @ 1,4 GHz, 3 GB RAM, Adreno 505 GPU

Lagringsplass: 32 GB + minnekortplass

Operativsystem: Android 7.0 Nougat + MiFavor 4.2

Teknologi: 4G/LTE, fingeravtrykksleser, hurtiglading v/ Qualcomm Quick Charge 2.0

Kamera: 13 + 2 megapiksler hovedkamera, f/2.0, automatisk HDR + 13 megapiksler frontkamera, f/2.2

Batteri: 2 730 mAh

Pris: Fra 2 778 kroner

Doble kameraløsninger blir mindre og mindre uvanlig. Samtidig er det litt varierende hvor mye nytte man får av dem. ZTE har gått for en variant der man fokuserer på å utnytte mulighetene for dybdeuskarphet, slik at man får bilder som minner om det en speilrefleks gjerne ville spyttet ut.

Den første telefonen undertegnede kan huske med en slik løsning var HTC One (M8), og her fungerte det sånn tålelig greit. Det gjør det også for Blade V8 – bedre enn vi synes det gjorde i for eksempel UMIDIGI Z Pro med samme løsning.

Problemet til Blade V8 er heller kameraet sånn generelt, og da spesielt med tanke på etterbehandlingen. Støyspøkelset er en stadig nemesis, men også mer eller mindre uforklarlige artefakter dukker opp nå og da – spesielt ved bruk av HDR.

Dette kan du se eksepsjonelt godt i bildet under, der vi (litt urettferdig) sammenligner med kamerakongen Galaxy S8:

Se det lille bildet til venstre: her er det dårlig komprimering. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Kameraet kan imidlertid også ta gode bilder om forholdene ligger til rette for det, og den (stort sett treffsikre) automatiske HDR-funksjonen er kjærkommen.

Pent design og brukergrensesnitt

Prisen tatt i betraktning er designet godt. Kroppen er i metall, med noe plast i topp og bunn – samt 2,5D-glass i front. Skjermen er med sine 1 920 x 1 080 piksler fordelt over 5,2 tommer godt oppløst, og tilstrekkelig lyssterk. Det er slett ikke lenge siden man her måtte ta til takke med 720p-oppløsning i denne prisklassen, så Blade V8 er i det minste tidsriktig her.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/Skjermdump/montasje

Brukergrensesnittet er også minimalistisk og pent, i Googles moderne Material Design-filosofi. Grensesnittet ligger riktig nok et stykke unna helt standard Android, men ikke mer enn at det oppleves gjenkjennelig. Mest som et slags friskt pust, egentlig – spesielt siden du har muligheten til å bytte mellom en drøss innebyggede ikonpakker.

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det er også mulig å fininnstille blant annet strømstyring, standardapper og lyd ved hjelp av ZTEs egne utvidelser, i tillegg til Googles standardvalg.

Det hele kjører for øvrig på Android 7.0 Nougat. Altså ikke nyeste versjonsnummer, men heller ikke på noen måte utdatert. Med dét sagt, så har vi lite å gå på hva angår ZTEs evne til å dytte ut oppdateringer til modellene sine – så her vil du nok alltid henge et versjonsnummer eller to bak de største produsentene.

Den opplevde ytelsen er også god, og kun sjelden opplevde vi rykk og napp – og da kun for eksempel på vei ut og inn av en app.

TEST: Nokia 3310 (2017) : Nostalgi som falmer rekordfort

To kameraer bak og innpakning som gjøres om til 3D-briller

Men tilbake til dette med to kameraer: hva er egentlig poenget? Jo, først og fremst at du kan legge til uskarp bakgrunn bak vanlige bilder, slik at eksempelvis portretter får den ekstra piffen som du ellers måtte sett til en speilrefleks for å få til.

Som tidligere nevnt fungerer det relativt greit, og effekten du får kan fininnstilles med en bryter i etterkant. Fokus i bildet kan også settes i etterkant, noe som i og for seg er ganske nyttig. Mindre nyttig er det at du må inn i en dedikert bildemodus for å få dybdeinformasjon i bildene, i motsetning til tidligere nevnte HTC One (M8) som alltid la ved dette uansett.

Bokeh! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Det reduserer i realiteten funksjonen til en ren portrett- eller lekefunksjon, men resultatet i seg selv er stort sett ganske godt.

VR-brille-eske. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Foruten uskarpheten er det også én annen måte å anvende ekstrakameraet på: til å lage 3D-innhold. Dette er visst en stor ting for ZTE med denne telefonen, ettersom selv boksen telefonen leveres i kan brettes om til en VR-brille (høyre).

Vel... en ganske dårlig VR-brille. Mangelen på uthuling i pappen gjør brillene ubehagelige og dårlige i bruk, og telefonen rører på seg nederst i holderen. Men poenget er i alle fall bevist: du får en 3D-effekt når du ser på bilder tatt med 3D-modusen i kameraet gjennom boksen.

Vi prøvde også med en skikkelig Google Cardboard-klone, og da var effekten betydelig bedre. En egen app som kommer forhåndsinstallert gir deg også tilgang på en god del innhold, men underholdningspotensialet er i beste fall kortvarig; effekten er rett og slett ikke god nok til å brukes jevnlig.

Konklusjon – Egentlig en bra mellomklassemodell, men...

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Unødvendig funksjonalitet til side: hva synes vi egentlig om Blade V8? Vel, joda, det er en god telefon. Selv om kameraet tidvis har noen merkelige artefakter, er det slett ikke ille. Det treffer ofte godt, og HDR-en aktiveres automatisk. De alternative modusene er også spennende – og bokeh-effekten fin i enkelte tilfeller.

Metall rund baut. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Ytelsen er stort sett upåklagelig, foruten i veldig tunge spill og noen få ventesekunder i ny og ne. Skjermen er også god og passe oppløst, men lyden i bunnhøyttaleren er ikke mye å skryte av. Heldigvis kan dette løses enkelt ved hjelp av hodetelefoninngangen eller Bluetooth.

Det utvendige designet og grensesnittet er også pent, og sistnevnte tar med seg (stort sett) gode ting fra ZTE til oss forbrukere. Prisen på rett over 2700 virker nokså spiselig.

Så, hva er det egentlig som skal felle denne telefonen?

Vel, en annen telefon, selvsagt. Dersom du har fulgt oss en liten stund så begynner du kanskje å bli lei av å høre det, men den beste telefonen i dette prissjiktet er og blir Motorola Moto G5 Plus.

Blade V8 kan ikke utkonkurrere Moto G5 Plus på noen punkter, og når sistnevnte til og med er et par hundrelapper billigere blir det enda verre.

ZTE har definitivt ikke laget en dårlig mobil – de har simpelthen ikke laget den beste.

Anbefalte alternativer: