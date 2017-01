Test ZTE Axon 7

ZTE har forsøkt å vinne innpass i det nordiske markedet i noen år, uten å ha hatt hellet med seg så langt. Men for et par år siden slapp mobilprodusenten serien Axon, og den første telefonen ut virket svært lovende. Siden den gang har ZTE fortsatt å lansere Axon-modeller, men her i Norge har vi likevel ikke hørt så fryktelig mye. Kan ZTE ha mistet piffen akkurat da det gjaldt?

ZTE Axon 7 ble lansert i fjor sommer, og er stadig ZTEs flaggskip. På utsiden bærer den et tydelig slektskap til den første Axon-modellen, og den eneste vi så langt har fått sett noenlunde nærme på.

Kameraet kunne vært bedre

ZTE Axon 7 Størrelse: 15,17 x 7,5 x 0,79

Vekt: 175 gram

Skjerm: 5,5 tommer

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 820, fire kjerner, 2 x Kryo@2,15 GHz + 2 x Kryo@1,6 GHz, 4 GB RAM, Adreno 530 GPU

Lagringsplass: 64 GB intern, plass for minnekort eller ekstra SIM-kort

Operativsystem: Android 6.0.1 Marshmallow, ZTE MiFavor GUI

Teknologi: USB type-C, Quick Charge 3.0

Kamera: 20 megapiksler, 1/2,6" sensor, f/1.8, optisk stabilisert, fasedeteksjonsfokus

Batteri: 3250 mAh Pris: Rundt 4 200 kroner

Én stor forskjell er det imidlertid her. Baksiden har kun ett enkelt øye. Den doble kameraløsningen fra Axon Pro-varianten er borte, til fordel for et mer ordinært enkeltkamera. Det til tross for at mobilverdenen for tiden virker nokså enstemmig om at eksotiske kameraløsninger med to eller flere objektiver er viktig.

Samsungs Galaxy S7 har i grunnen bevist at en telefon ikke behøver så mye ekstra kamerastaffasje for å ta gode bilder. Men for Axon 7 kunne kvaliteten godt vært litt bedre. Bildene har lett for å få et grått tåkelag over seg, og det er en del støy her. Den har også en tendens til å slite litt med de lyseste partiene i eksponeringene. Kort og greit, Axon 7 tar greie nok bilder, men er det først og fremst kameramobil du jakter på finnes det bedre alternativ.

Lyden i stereohøyttalerne er god og telefonen spiller høyt nok til at de er godt brukbare uten at du må taue med deg ekstra Bluetooth-utstyr på tur. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gode stereohøyttalere

En ting Axon 7 har til felles med langt mer påkostede saker er en flott byggekvalitet. Telefonen føles solid og ligger godt i hånden. Aluminiumen gir ikke etter for trykk noe sted. Selv om det kanskje bare er en videreføring av designvarianter fra for eksempel HTC, er grillene til stereohøyttalerne over og under skjermen pene og gir telefonen en symmetri mange mobiler ikke har i dag.

Lyden er for øvrig av det ålreite slaget. Telefonen spiller forholdsvis høyt og rent fra de eksterne høyttalerne. Kobler du i hodetelefoner får du en enda bedre lydopplevelse. Men ingen av måtene å lytte til Axon 7 på lever helt opp til Dolby Atmos-merkingen som er klistret på esken. I mobilsammenheng er Dolby stadig mest lydforbedring og ikke så mye surround.

Skjermen er en 5,5 tommer stor AMOLED-variant med 1440p-oppløsning, altså det høyeste som er vanlig i toppmobiler i dag. Den er flott å se til og fargene er noenlunde tilbakeholdne når mobilen kommer ut av esken. Du kan imidlertid stille fargegjengivelsen i skjermen, slik at du som ønsker deg det klassiske, litt overmettede, AMOLED-bildet enkelt kan oppnå det.

Smarte løsninger i menyene

Enkle og gode menyer med mange smarte valg. Åpningssiden i innstillingsmenyen tilpasser seg valgene du bruker oftest. Telefonen har imidlertid ikke noen egen appmeny, så det kan være en utfordring å holde hjemmeskjermene ryddige. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En rekke praktiske funksjoner i menyene gjør at MiFavor-menyene fra ZTE for en stor del er et positivt bekjentskap. Alt fra detaljert og enkelt tilgjengelig styring av apptilganger til gradvis stigende ringetoner er å finne her. I tillegg er innstillingsmenyen lagt opp slik at du først kommer til valgene du oftest bruker. En fin løsning i og med at innstillingsmenyene bare blir mer og mer omfangsrike.

Det er en anelse skuffende at telefonen ikke er over på Android 7 ennå. I stedet er det Android 6.0.1 som kjører under ZTEs menyer. Men vår testtelefon har fått sikkerhetsoppdateringer frem til og med desember, og dermed er iallfall det viktigste på plass.

Den eneste større irritasjonen i menysystemet er at ZTE har lagt ved et par løsninger som reklamerer for seg selv, og veldig, veldig gjerne ser at du betaler abonnement for fullversjoner. Det gjelder Touch Pal-tastaturet og WPS Office. Begge deler finnes det vesentlig bedre gratisalternativ til.

Hurtiglader inkludert

Du slipper å betale ekstra for å få en lader som lader like raskt som telefonen kan når du kjøper Axon 7. Det er ikke selvsagt for mobilene på (øvre) midten av prisstigen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Når du setter igang en Axon 7 vil du forresten også se at luken har plass for SIM-kort og minnekort, eller et ekstra SIM-kort, for deg som bruker flere abonnement. Ofte er ikke dobbel-SIM-muligheten så fryktelig attraktiv, ettersom mange telefoner med denne løsningen har ganske labre mengder innebygget lagring. Axon 7 har derimot 64 gigabyte, så her burde mange klare seg helt fint uten ekstra minnekort.

I samme prissjikt som Axon 7 er det flere mobilprodusenter som spekulerer i å selge deg hurtigladeren ved siden av. Gjerne til relativ blodpris sammenliknet med en vanlig lader. Det gjør ikke ZTE, og dermed ligger det en Quick Charge 3-lader inkludert i esken.

Det er verdt å ta med en liten skuffelse over at ingenting her har ekstra beskyttelse. Hverken vann- eller støtsikring er på plass. Det er ikke mange telefoner i denne prisklassen som har ekstra sikring per dags dato, men Samsungs nye Galaxy A-modeller er for eksempel på vei inn i markedet om kort tid, og kan bli skarpe konkurrenter til denne.

Alternativene

Axon 7 gir deg mye telefon for pengene og er i tillegg både solid og pen å se til. Ytelsen er på høyde med den du får fra de fleste toppmodellene på markedet i dag, selv om prisen gjerne er inntil et par tusenlapper lavere. Det du imidlertid må leve med er et litt middels kamera som ofte leverer mer støyete bilder enn vi liker. Skulle ikke Axon 7 være riktig telefon for deg kan det hende en av disse tre er den du skal ha.

