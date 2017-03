Test Zotac Zbox Magnus EN1070

Det er lite som slår å bygge sin egen PC. Spesielt om du liker å spille og finner den gode balansen mellom prosessor- og grafikkytelse – du trenger nemlig ikke blakke deg for å få en god spillmaskin.

Men selv om moderne selvbygde datamaskiner også kommer i mindre størrelser, må vi inn på helt spesielle løsninger dersom du vil ha det så smått og smekkert som mulig.

Derfor har også den stuevennlige Zotac Zbox Magnus EN970 vært en av de mer attraktive datamaskinene for deg som har ønsket deg en liten men spillsterk datamaskin i kjellerstua.

Nå har vi fått tak i en av oppfølgerne: Zotac Zbox Magnus EN1070. Med en bredde og dybde på 21 x 20,3 centimeter er den lett å plassere, og 6,4 centimeter opp fra bordplaten er ikke spesielt dominerende det heller.

Med denne modellbetegelsen kommer det kanskje ikke som en overraskelse at vi snakker om en PC som har et Nvidia GeForce GTX 1070 med 8 GB RAM innabords – et grafikkort som byr på god ytelse til en anstendig pris.

Når dette kombineres med den firekjernede Intel Core i5-6400T – en sterkere prosessor enn tokjerneren Core i5-5200U vi fant i Zbox Magnus EN970 – får vi en PC som både bør duge til spill og andre arbeidskrevende oppgaver.

Velg din egen disk

Her har vi fått på plass to RAM-moduler og en M.2 SSD. Til høyre har vi rammen som kan ta en 2,5-tommer. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

På de fleste Zotac-modeller kan du til en viss grad bestemme maskinvaren selv, og det er også tilfelle med Zbox Magnus EN1070. Etter behov og lommebok velger du da selv hva som skal stappes inn av RAM og disk(er).

Magnus EN1070 skiller seg fra EN970 ved å ha plass til én 2,5-tommer og én M.2-SSD, mens forgjengeren hadde rom for to slike 2,5-tommere i tillegg til en M.2-disk.

EN1070s M.2-spor støtter for øvrig PCIe 3.0 x4, som gjør at datamaskinen til fulle kan utnytte de raskeste SSD-ene på markedet.

Med en prosessor tilhørende Skylake-generasjonen har Zotac også tatt steget over til DDR4-minne. Det er plass til to moduler av typen SO-DIMM – en modulstørrelse vi vanligvis finner i bærbare datamaskiner.

Å installere maskinvaren er svært enkelt – hele bunnplaten kan fjernes med to tommelskruer og det er godt med «albuerom» til å få komponentene på plass.

Velutstyrt

Zotac Zbox Magnus EN1070 har som nevnt plass til to disker og to minnemoduler. I tillegg kommer den med det trådløse nettverkskortet Intel Dual Band Wireless-AV3165, som foruten wifi kan by på Bluetooth 4.

Men der Magnus EN1070 virkelig skiller seg fra mange av konkurrentene er innen skjermutganger. På baksiden av ramma i metall finner vi to HDMI 2.0-porter og to DisplayPort 1.3-porter, som alle støtter 4K-oppløsning med 60 Hz oppfriskningsrate.

Baksiden har også strøminntak og antennekontakt. Antennen som følger med har vi her satt ved siden av. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

I tillegg skuer vi to USB 2.0-, to USB 3.0- og to gigabit LAN-porter.

Fronten har minnekortleser, minijacker for lyd inn og ut, samt USB 3.1 Gen 2 både i form av vanlig USB Type-A og den nye Type-C.

Noen vil kanskje savne en ekstra USB bak eller optisk lydutgang, men ettersom de færreste vil bruke alle fire skjermutganger – som også støtter digital lyd – tror vi de fleste vil være ganske fornøyd med mulighetene her.

God ytelse, svært lite støy

Detaljerte grafer og resultater fra våre ytelsestester finner du på neste side. Men kortversjonen er at denne tassen byr på svært god spillytelse størrelsen tatt i betraktning.

Den matcher ikke helt en vanlig stasjonær med en kjapp Core i7 og tilsvarende grafikkort, men så er det også en viss forskjell fra dette ned til Magnus EN1070s Core i5-6400T på 35 watt.

Den nye modellen ligner på forgjengeren, men er luftigere. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

En kraftigere prosessor ville krevd mer strøm og bedre kjøling enn det Magnus EN1070 effektivt kan gi i sin nåværende form, og det uten å ha en enorm påvirkning på spillytelsen. Der er det som kjent grafikkortet som har mest å si, i hvert fall i de høyere oppløsningene.

Fra strømuttaket ser vi at Zotacen trekker så lite som i underkant av 30 watt når uvirksom, og det meste vi har sett den trekke under spilling er hundre watt mer. Likevel er det greit å ha litt å gå på, så den eksterne strømforsyningen skal klare 180 watt.

En av Zotacens sterkeste sider er et beskjedent støyvolum. To effektive men stillegående vifteløsninger sørger for at du knapt kan høre denne tassen ved vanlig drift. Volumet tar seg naturlig nok opp under tyngre belastninger, men den er like fullt imponerende støysvak med tanke på størrelsen.

Om du har denne på pulten i kontorlandskapet eller under TV-en i stua trenger du ikke bekymre deg om unødvendig viftestøy – hvis du mener denne lager mye lyd er det bare vifteløst som fungerer for deg.

Merk for øvrig at viftene kun er på oversiden av hovedkortet, noe som betyr at diskene på undersiden må leve i litt beskjeden gjennomtrekk. Det er verdt å få med seg dersom du tenker på å putte inn en ekstra kraftig M.2-SSD.

Da vi bestykket Magnus EN1070 med en Samsung Pro 950 og en gammeldags snurredisk, målte vi på det meste under spilling 71 grader på førstnevnte og 47 grader på sistnevnte. Det er innafor, men så har vi også AC på testlabben.

Konklusjon

Zotac Zbox Magnus EN1070 har som forgjengeren Magnus EN970 fokus på spill- og grafikkytelse i en ekstra liten pakke. Perfekt som gaming-PC i stua, til å putte i ryggsekken på vei til et LAN eller på kontoret der du har programmer som kan utnytte kreftene som sitter i grafikkløsningen: et GeForce GTX 1070 fra Nvidia.

Denne tassen spiser selv de nyeste og mest krevende spillene til frokost, lunsj og middag. Og jo høyere oppløsninger, jo mindre har det å si at prosessoren ikke er blant de sterkeste du finner i hyllene.

VR? Ikke noe problem. 4K? Kjør på – du må jo ikke sette alt på «ultra» vet du. Eller hvorfor ikke spre pikselmusklene over flere skjermer – med fire skjermutganger har du alle muligheter til det.

Ikke er det støy å snakke om heller. Du har for det meste et lavt og vennlig sus, selv under oppgaver der store stasjonære PC-er med heftige tårnkjølere begynner å høres litt anstrengte ut.

Ettersom Zotac Zbox Magnus EN1070 er en barebone, velger du også selv akkurat hvor mye RAM og lagringsplass du ønsker å putte inn i den. Enkel å installere i er Zotacen også.

Nå høres det kanskje ut som vi digger denne Zotacen, og det stemmer egentlig – vi digger alt med den unntatt prislappen. For mens forgjengeren EN970 var dyr, så er denne enda dyrere. Tretten tusen kroner må du ut med, og det er før du begynner å plusse på hva det koster for RAM, disk(er) og operativsystem – selv om det også finnes gratis alternativer som SteamOS.

På den annen side er Magnus EN1070 til tider dobbelt så sterk både i prosessorintensive oppgaver og i spill, så vi skal kanskje ikke steile så altfor mye for en prisøkning på tre tusen kroner.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Husk bare at dersom ikke spill eller grafikkintensive oppgaver er din greie, får du datamaskiner på samme størrelse med heftigere prosessormuskler til halve prisen – sjekk eksempelvis ut den kule Intel NUC6i7KYK.

Men da er altså ikke grafikkytelsen i nærheten av det du får med Magnus EN1070. Skal du ha et skikkelig alternativ til spill og slikt kommer vi da fort til relativt små kraftkarer som eksempelvis Shuttle XPC cube SZ170R8, hvor du setter inn CPU og grafikkort etter ønske.

Du kan også spare penger ved å gå for den tre tusen kroner rimeligere Zotac Zbox Magnus EN1060 – som da naturligvis har den noe svakere grafikkløsningen Nvidia GeForce GTX 1060 innabords. Men EN1060 har den samme prosessoren som EN1070.

En annen mulighet er å gå opp i pris. For ytterligere noen tusenlapper over det du må ut med for en fullt utstyrt Zotac Magnus EN1070 kan du plukke opp en bærbar PC med GTX 1070-grafikk. Disse har også kraftigere prosessor enn EN1070, og i tillegg får du med skjerm, tastatur og batteri «på kjøpet».

På den annen side er ikke disse like små og stillegående som Magnus EN1070, men som bærbare PC-er kan de i det minste enkelt klappes sammen og tas med seg.

Uansett hvilket av de mange alternativene du skulle finne mest interessant, forhindrer det ikke at Zotac Zbox Magnus EN1070 er en smekker og stillegående PC for spillere og andre som vil ha mye grafikkmuskler i et beskjedent format.

NB: Zotac har akkurat annonsert en versjon av denne PC-en med Intels nye Kaby Lake-prosessor, kalt Magnus EN1070K. Vi ser ikke for oss at den kommer på markedet før en gang i høst, men venter på bekreftelse fra Zotac på detaljer rundt dette.