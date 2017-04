Test Zotac GTX 1070 «AMP! Extreme»

Som vår test av GTX 1070 Founders Edition, og senere også MSIs GTX 1070 Gaming X har vist oss, er 1070-brikken fra Nvidia en perfekt match for skjermer med 1440p-oppløsning. Her leverer den gjerne godt over 60 FPS på høye grafikkinntillinger.

Som den brikken som markerer inngangsporten til entusiasthimmelen bør det heller ikke være annerledes, men der det kanskje er lett å ha bestemt seg for at GTX 1070 er veien å gå, er det desto vanskeligere å bestemme seg for nøyaktig hvilken av de ørten ulike 1070-modellene en skal handle inn. Mens vi ikke kan teste dem alle har vi denne uken fått kloa i et ganske så bøst kort fra Zotac som vi skal se om bidrar ytterligere til å styrke GTX 1070-familien.

Gå til ytelsestest »

Zotacs GTX 1070 «AMP! Extreme Edition» har allerede gjestet testbenken vår som én av to kritiske halvdeler av et SLI-oppsett. Den prøvelsen klarte den med bravur, men det er ikke før vi retter scenelyset på det alene vi får vite alt hva det er godt for.

Som Zotacs råeste – og dyreste – GTX 1070-kort forventer vi intet mindre enn gode resultater i alle våre tester, enten det er snakk om generell ytelse, potensial for overklokking, temperaturer eller støy. Her hos oss møter kortet selvsagt konkurranse i form av Nvidias egen Founders Edition, men viktigst av alt må Zotacs kort hamle opp med MSIs Gaming X, som viste seg å være en helt rå overklokker da det gjestet oss i fjor sommer.

Det er nemlig tredjepartskort à la Gaming X som er hovedkonkurrenten til AMP! Extreme, der disse alle byr på økte frekvenser direkte fra fabrikk, tilpassede kretskort og mer forseggjorte kjøleløsninger sammenliknet med rimeligere referansedesign.

Ifølge vår kommersielle partner Prisguide.no kan du nå velge og vrake blant flere tredjepartsmodeller fra omtrent 4000 kroner og oppover, mens Zotacs GTX 1070 AMP! Extreme koster fra 4750 kroner og MSIs GTX 1070 Gaming X koster fra 4790 kroner.

Konkurransen innad i 1070-familien er altså beinhard, og med tanke på at storebror GTX 1080 i forbindelse med GTX 1080 Ti-lanseringen nettopp har fått en prisjustering som det monnet av er det viktig at dagens testkort ikke misser på et eneste punkt for å hevde seg.

Unikt med Zotacs AMP! Extreme

At det ikke har særlig marginer for å feile vet Zotac, som har utstyrt sitt AMP! Extreme med en rekke løsninger en ikke finner på referanse-1070-en eller de aller rimeligste kortene i serien.

Sentralt i Zotacs design står både kjøleren «Icestorm», de tre Dual Blade EKO-viftene, Carbon Exoarmor-forsterkning, overklokkingsverktøyet FireStorm samt Spectra-lyssystemet.

Icestorm

Det du først legger merke til ved AMP! Extreme er den virkelig massive kjøleren dens, kalt Icestorm. Denne består av seks kobberkjølerør av varierende størrelse og en todelt, massiv aluminiumsblokk med kjølefinner. Kjølerørene har som hovedoppgave å ta med seg overskuddsvarmen fra grafikkbrikken til kjølefinnene, hvor den så spres ut over et enormt areal og blandes med luft for å forsvinne raskere.

Under skallet ligger en massiv aluminiumsblokk og seks store kjølerør. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Dual Blade EKO-fan

Icestorm er så massiv at den nok kunne kjølt et bare litt svakere grafikkort helt greit på egenhånd. For å øke effektiviteten og holde temperaturen nede på GTX 1070 har den imidlertid fått tre såkalte Dual Blade EKO-vifter på lag som sender kjølig luft mellom kjølefinnene når det trengs. Men bare når det virkelig trengs, for viftene skrur seg helt av når kortet holder mindre enn 60 grader celsius.

Viftene kalles Dual Blade, noe som spiller på det faktum at hvert blad har små utstikkende «miniblader» nær sentrum. Dette skal øke luftstrømmen i det som tradisjonelt har vært regnet som en slags dødsone, i tillegg til å skape høyere lufttrykk mot kjølefinnene under uten å øke hastigheten på rotasjonen.

Dual Blade EKO-fan. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Exoarmor

Den massive Icestorm-kjøleren gjør sitt til at kortet veier inn på hele 1,4 kilogram og tar opp intet mindre enn tre spor i bredden – eller 5,6 centimeter. Da er det ikke kun av estetiske hensyn at kortet kommer med en forsterkende (og for øvrig svært dekorativ) bakplate av metall. I tillegg til å styrke konstruksjonen bidrar denne også med å fordele overskuddsvarmen jevnt over hele arealet til baksiden.

Selve huset, som beskytter komponentene og omkranser viftene, er konstruert av en miks av karbonfiber og metall. Det hele virker dermed svært solid bygget.

Bakplaten er dekorativ, men hjelper også til med å distribuere varme og forsterke kortet, som veier inn på 1,4 kilo. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

FireStorm

FireStorm er Zotacs verktøy for overklokking, og lar deg regulere alt fra kjerne- og minnefrekvens, spenning og hvorvidt kortet skal begrenses av for høy temperatur eller for mye energibruk.

Programmet er svært oversiktlig, og lar deg justere verdiene ved hjelp av en glidebryter eller ved å taste inn spesifikke verdier. Du kan lagre inntil tre ulike overklokkingsprofiler, og fra viftestyringsmodulen har du full kontroll over de tre EKO-viftene. Du kan tvinge dem til å øke tempoet på tomgang for å senke «idle»-temperaturen, holde enda mer igjen før de aktiveres under last eller til og med slå dem helt av. (Da vil temperaturen imidlertid stige og ytelsen til kortet begrenses).

Spectra

FireStorm Spectra.

Hva er en komponent verdt i 2017 uten en dugelig dose LED-lys? Ikke mye, skal vi tro det enorme fokuset produsenter av alt fra minnebrikker til strømforsyninger og hovedkort vier dette feltet. Grafikkort var kanskje komponenten som aller først ble «dollet» opp med påfugleffekter som LED-belysning, og Zotac er med sitt AMP! Edition ikke noe dårligere enn nestemann på lista.

Her omkranses nemlig grafikkortet av fire voksne LED-lister, som sammen med frasen «Push the limit» byr på et høyt antall unike farge- og effektkombinasjoner. Ut over å velge farge for LED-listene og logoen for seg, kan du også terrorisere deg selv eller andre med strobe- eller pulseffekter rett fra Specra-modulen i FireStorm-verktøyet.

Spectra-belysningen. Vårt kort kan her beskues i grønn drakt. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Overklokking og ekstra strømkontakt

GTX 1070 AMP! Extreme har en oppgitt TDP på samme nivå som GTX 1080 Ti FE og trenger 2x8-pinners PCIe-strømkontakter. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Mens AMP! Extreme kommer ut av boksen med en målt stabil kjerneboostfrekvens på 2012 MHz og en effektiv minnefrekvens på 8,2 GHz etter 20 minutter last, lot kortet seg i våre tester overklokkes til stabile 2088 MHz for kjernen og 9,2 GHz for minnet. Igjen målt etter 20 minutter kraftig last. Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 3,4 og 12,2 prosent fra fabrikkinnstillingene.

Tilkoblingsportene er helt standard opplegg. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det er blant annet for å levere stabil ytelse ved overklokking Zotac har utvidet fra en åtte-pinners PCIe-strømkontakt til to åtte-pinners strømkontakter. Dette gir kortet mulighet til å trekke inntil 150 watt mer enn GTX 1070 FE, noe vi fra våre strømmålinger vet at det i alle fall til dels utnytter. Zotac oppgir at AMP! Extreme har en TDP på hele 250 watt, noe som er det samme som verdens kraftigste grafikkort, GTX 1080 Ti, og langt mer enn de 150 watt TDP GTX 1070 FE skal håndtere.

Hva med to GTX 1070 i SLI?

Et ekstra GTX 1070 gir over 80 prosent høyere ytelse i 4K-oppløsning »

Oppsummering

Spectra kler kortet i rødt. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Alle GTX 1070-modeller er basert på den samme Pascal-baserte «GP104-200»-brikken fra Nvidia og yter som en konsekvens nokså likt hverandre. Når Zotac, i likhet med andre tredjepartsleverandører, med sin AMP! Extreme proklamerer at deres kort sikrer deg høyere ytelse, er dette derfor å forstå som «bedre ytelse enn referansekort ut av esken».

Ut av esken kommer nemlig AMP! Extreme med noen ganske friske frekvenser som du absolutt ikke finner hos Nvidias Founders Edition, og som også overgår hva flere av konkurrentene i samme prissjikt leveres med. Dette er i teorien positivt fordi Zotac her garanterer at GP104-200-brikken i sitt kort skal tåle bruk ved litt høyere hastighet uten at det går utover verken stabilitet eller levetid. De høye standardfrekvensene sørger for at AMP! Extreme tar ledelsen over både Nvidias moderate klokkede referansedesign, og (så vidt) MSIs fabrikkoverklokkede Gaming X i våre spillmålinger.

Det er imidlertid svært interessant å se hva som skjer når vi overklokker vårt AMP! Extreme til det ytterste og deretter sammenligner ytelsen mot et overklokket Gaming X fra MSI. Sistnevnte leveres med noe lavere standardfrekvenser enn AMP! Extreme, men som vi raskt erfarte betyr dette bare at Gaming X har enda mer å «gå på» når vi først gir det litt mer spenning og tør å øke frekvensene dets.

Ved overklokking yter nemlig Gaming X og AMP! Extreme mer eller mindre likt. Den umiddelbare forskjellen ut av boksen skyldes kun produsentenes ulike vekting av ytelse versus støy og temperatur.

Dermed blir det ikke lenger spørsmålet om ytelse som avgjør hvilken GTX 1070 du skal gå for. Det forventet vi heller ikke, men nå er det i alle fall dokumentert og det er på tide å trekke eksterne egenskaper som temperatur og støy inn i bildet.

For, det er nettopp for sin evne til å levere mer effektiv kjøling og lavere støynivå man bør velge et tredjepartskort fremfor et referansekort. Fra testen vår av Gaming X fra MSI vet vi at GTX 1070-brikken liker å skjemmes bort blant annet med deres forseggjorte TwinFrozer-kjøler. Også når det kommer til AMP! Extremes Icestorm-kjøler responderer GTX 1070-brikken straks på «luksusbehandlingen» den gis.

Den massive kjøleren, sammen med de tre Dual Blade-viftene, gir nemlig svært lave temperaturer under last. Som en konsekvens av den overdimensjonerte kjøleren behøver heller ikke viftene stresse særlig for å transportere bort varmen, noe som resulterer i svært lite støy.

Kjøleløsningen leverer i en helt annen liga enn Founders Edition, som både blir varm og støyer etter en tids last, spesielt ved overklokking. Om du vurderer et tredjepartskort over Founders Edition gjør du dermed et godt valg selv om det koster noen hundrelapper mer.

Zotacs GTX 1070 AMP! Extreme Edition er massiv, men i dette tilfellet er det bare en fordel. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Om valget står mellom MSI Gaming X og Zotac AMP! Extreme er valget noe vanskeligere ettersom ytelsen ved overklokking er omtrent identisk. Zotac AMP! Extreme skal imidlertid ha skryt for at det leverer aller best rett ut av boksen uten at du trenger å røre overklokkingsmulighetene.

Det som bidrar mest til at vi trekker frem Zotacs AMP! Extreme som det aller kvasseste kortet av de to er imidlertid ikke en liten prosent ytelsesforskjell her og der, men heller dets imponerende lave lasttemperaturer og det nærmest uhørt lave støynivået.

Ved «ut av boksen»-hastighet målte vi fem grader celsius lavere temperatur på vårt AMP! Extreme enn vårt Gaming X, samtidig som Zotacs kort kunne vise til 1,5 dBA mindre støy under last. Zotacs kort støyer dessuten mindre enn Gaming X når kortene er overklokket.

Her på testlabben sliter vi faktisk med å høre kortet over klimaanlegget vårt uansett modus. Bare for å irritere oss, eller gi oss et påskudd for å påpeke noe som ikke er helt perfekt, har det seg imidlertid slik at kortet stadig bytter mellom å holde viftene helt i ro eller sakte aktivitet. Akkurat idet viftene starter opp høres det en lyd som vi ikke liker, og som ikke har noe med rotasjonshastigheten å gjøre. Heldigvis kan du enkelt bygge din egen vifteprofil i FireStorm for å unngå dette, og så skal det nevnes at vi også sitter svært nær vår testbenk. Det er svært lite sannsynlig at du vil registrere at viftene starter og stopper når du har kortet plassert i kabinettet ditt.

Fra strømmålingen vår viser det seg at Zotac har bygget et strømsultent kort som periodevis forsyner seg grovt når det må tenke kraftig. Dette er imidlertid kun unntaksvis, og sett over en helt spilløkt virker det ikke som forskjellen er stor ned til andre GTX 1070-kort med lignende klokkehastighet.

Alt i alt er vi utrolig godt fornøyde med Zotacs tolkning av GTX 1070. Deres AMP! Extreme Edition er godt bygget, leverer solid ytelse ut av esken, overklokking på linje med andre GTX 1070-kort og ikke minst byr det på særdeles gode kjøleegenskaper.

Spectra-belysningen blir i så måte kun en bonus dersom du vil sprite opp kabinettet ditt med litt farger. Du må bare passe på at du har plass til AMP! Extreme i kabinettet ditt. Med sine 5,6 centimeter tykkelse er det nemlig en del større enn Founders Edition og MSIs Gaming X, og krever tre spor fri fremfor de vanlige to.

Er det verdt å kjøpe en SLI HB-bro?

Se SLI HB-broen måle krefter med den tradisjonelle SLI-broen her »

Prisguide.no er en kommersiell partner til Teknisk Ukeblad Media. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguide her »