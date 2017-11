Test Xiaomi Redmi Note 4X

Billigmobiler er ikke det de en gang var. For bare to-tre år siden betydde det å kjøpe en mobil til under 4 000 kroner stort sett at du måtte ta til takke med plastkropp, labert design, elendig kamera og ofte enda mer elendig opplevd ytelse. Lagringsplass var det heller ikke mye av, stort sett.

I dag er situasjonen ganske annerledes, en utvikling dyttet fremover først og fremst av inntoget til kinesiske mobiler på det norske markedet.

Xiaomi Redmi Note 4X Størrelse: 15,1 x 7,6 x 0,85 cm

Vekt: 165 gram

Skjerm: 5,5 tommer, 1 920 x 1 080 piksler, IPS LCD, 401 ppi

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 625, 8 x Cortex-A53 @ 2,0 GHz, Adreno 506 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB + minnekortplass

Operativsystem: Android 7.0 Nougat, EMUI 8

Teknologi: 4G/LTE, fingeravtrykksleser, IR-sender

Kamera: 13 megapiksler, f/2.0, fasedeteksjon, tvillingblits, HDR + 5 megapiksler, f/2.0

Batteri: 4 100 mAh, Qualcomm QuickCharge 4.0

Pris: Fra 2 290 kroner Finn beste pris på Xiaomi Redmi Note 4X på Prisguiden.no (Kommersiell partner)

Redmi-serien er Xiaomis budsjettserie, og Note 4X er den foreløpig eneste mobilen fra den kanten i løpet av hele 2017. Den ble avduket allerede i januar, da med Android 6.0 Marshmallow og MIUI 8 på innsiden. Siden da har Android 7.0 Nougat kommet på plass, og prisen sunket en del.

Telefonen burde dermed være nokså konkurransedyktig en stund til, men om Android 8.0 Oreo vil lande er foreløpig litt usikkert. Xiaomi har ikke bekreftet noe, utover at telefonen er «kompatibel» med både Android 8 og det medfølgende MIUI 9.

På innsiden av telefonen surrer en Snapdragon 625-brikke fra Qualcomm. Den gode grafikkbrikken Adreno 605 følger med, samt 4 GB minne (RAM). Dette er en løsning vi har sett i mange andre telefoner, deriblant den nylig testede Xiaomi-telefonen Xiaomi Mi A1 og den strålende Moto G5 Plus.

Neida, brikken er ikke direkte brennkjapp i syntetiske tester, men den oppfører seg gjerne godt i praksis – spesielt på ren Android. Men så er heller ikke Redmi Note 4X utstyrt med dette; her er det det tungt redesignede EMUI 8 som regjerer. Så, hva har dette å si i praksis?

Mye apper og funksjonalitet å forholde seg til

For det første betyr det at du får et helt skattkammer av funksjonalitet å boltre deg i. Det er for det første en hel liten armé av Xiaomi-apper å forholde seg til, i tillegg til Googles egne (en del bloatware, altså). Her finner du mye nyttig, men det er også lett å gå seg bort. Spesielt fordi en del av appene lenker til steder i innstillingsmenyen, men det er det ikke alltid like lett å skjønne. Spesielt gjelder dette appen «Security», som foruten å være svært nyttig og funksjonell også er ganske overveldende i starten.

Overveldende er også innstillingsmenyen, som har et helt hierarki av undermenyer med egne undermenyer og en drøss valg under alt. Her kan du kort og godt tilpasse det du måtte ønske, og om du ikke er fornøyd med det du får her, ja, da vil vi anklage deg for å være kravstor. Du kan for eksempel bytte farge på varslingslyset i fronten, og bestemme hvilke innstillinger telefonen skal ha på visse tider av døgnet og sett opp mot batterinivået.

Du kan klone apper, slik at du kan ha to Snapchat-kontoer gående samtidig, eller hva med å tvinge spesifikke apper til å alltid vise rødlige farger på skjermen for å spare øynene dine? Mulighetene er nesten uendelige.

MIUI er for øvrig et veldig pent grensesnitt i 2017, med enkle linjer, lyse farger og et lett og lekkert grafisk system. Her har man tatt grep de siste årene.

Et veldig generisk design

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Et sted Xiaomi definitivt ikke har lagt ned så mange grep, er i designet av telefonen. Her er det kjedelig gråfarge som gjelder, og plast i topp og bunn.

Fronten dekkes av en 5,5 tommer stor LCD-skjerm, med en svak avrunding mot kantene.

Telefonen ligger godt og tungt i hånden, med avrundet kropp. Tyngden skyldes nok delvis batteriet, som er på velvoksne 4 100 mAh. Dette er godt over gjennomsnittet, og sørger for at Redmi Note 4X klarer seg en hel dag og vel så det. I skrivende stund har ikke undertegnede ladet telefonen på 1,5 døgn, og batteriprosenten hviler på 47 prosent. Nå har den riktig nok ikke vært så hardt brukt som den kunne vært, men med tanke på at det fortsatt renner inn både snapper, meldinger, eposter og varsler hele tiden er det ganske imponerende.

Ikke helt silkemyk navigasjon

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Litt mindre imponerende er den syntetiske ytelsen.

At det er EMUI som regjerer her, det merkes. Det er ikke helt så silkemyk navigasjon her som vi tidvis opplever hos for eksempel Mi A1 og konkurrenten Moto G5S Plus, men kritikk til side: Xiaomi har forbedret seg stort her de siste åra. I likhet med mange ande kinesiske produsenter har man tydelig tatt grep for å komme på høyde med mer kjente produsenter, og det fungerer.

Den opplevde ytelsen er altså helt innafor i det hverdagslige, men det finnes bedre konkurrenter der ute på dette punktet.

Konklusjon – Joda, ålreit. Men det mangler litt oomph

To Xiaomier med mye like spesifikasjoner, men Mi A1 er mye mer spennende utseendemessig. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så, da klarer du sikkert å gjette hva konklusjonen blir også. Xiaomi har snekret sammen en telefon som klarer det meste, men som rett og slett bare ikke er så imponerende, konkurransen tatt i betraktning. Vi har sett både bedre design over samme lest og andre typer formfaktor, til både lavere og samme pris.

Samtidig har vi også sett bedre opplevd ytelse, mer tilgjengelig menysystem og bedre løsninger på diverse funksjonalitet hos andre. Spesielt gjelder dette kameraet, som rett og slett skuffer litt.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det er ikke store ting Xiaomi lover, men selv med det utgangspunktet burde 13 megapiksler og f/2.0 bety mer enn det vi føler vi får i retur her. Bildene sliter tidvis med både fokus, farger, kontrast og støynivå. HDR, som skal avhjelpe en del av disse faktorene ved å eksponere flere ganger, gjør bare vondt verre.

Om du ikke er så vant med Android eller ikke har hatt en kinesisk telefon før, vil du nok også bli overveldet av alle valgene du finner i innstillingsmenyen. Her kan du rett og slett gå deg bort, men om du setter deg inn i det kan du også få mye igjen for det. Det er mye funksjonalitet, og mye av den er nyttig – du må bare finne den.

Skjermen er på sin side veldig ålreit, men lyden er ikke det. Fingeravtrykksleseren er rask og fin, men det er det ikke alltid kameraet er. Redmi Note 4X har altså viktige både nedsider og fordeler, men én ting den uansett har med seg, er prisen.

Til knapt 2 290 kroner er det definitivt mye mobil for pengene, men samtidig relativt sett ikke. Spesielt Motorola Moto G5 Plus fremstår som et mye bedre valg, til nøyaktig samme pris. Så, vurder gjerne Note 4X, men ta også en titt på alternativene under før du åpner lommeboka:

Anbefalte alternativer:

Motorolas oppgraderte budsjettmodell Motorola Moto G5 Plus 32GB Det soleklare førstevalget om du vil bruke mindre enn 3 000 på ny mobil. Kameraet er langt bedre enn Note 4X, men designet er ikke helt like lekkert. Android-en er imidlertid like ren, noe som gir bedre opplevd ytelse. Ellers er dette en knallgod telefon på alle områder – og verdt en titt! Mer design for pengene Huawei P10 Lite For omtrent like mye penger enn du må ut med for både Moto G5 Plus og Redmi Note 4X, får du Huaweis strålende Huawei P10 Lite. Dette er en designmobil over alle, og har også solid ytelse og et kamera med fasedeteksjon. Fingeravtrykksleser er det også, og glass på begge sider. Et knallkjøp! Bedre Xiaomi på alle punkter Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A1 kommer fra Googles Android One-program, og er en av de beste billigmobilene vi har testet den siste tiden. Lekker unibody-aluminiumskropp, dobbeltkamera som fungerer godt, upåklagelig opplevd ytelse og garanterte oppdateringer trekker opp. 64 GB lagringsplass og 4 GB minne er heller ikke til å kimse av – også får du USB Type-C!

