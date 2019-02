Test Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomis Mix-serie startet trenden med helskjermmobiler for et par år siden. Mi Mix 2 ble et nærmest nødvendig antiklimaks; hvordan skulle egentlig Xiaomi lage en enda fetere telefon enn originalen etter så kort tid?

Mix 3 er derimot et forsøk på å dra inn applausen og mobilkjøperne igjen. På nytt går mobilprodusenten uvante veier.

Mi Mix 3 er nemlig noe så sjelden som en skyvetelefon. De begynte sin ferd mot utrydningstruet rase for temmelig nøyaktig ti år siden, og i 2019 oppleves det litt som å ha en sprell levende drontefugl i lomma.

Xiaomi Mi Mix 3 Størrelse: 15,79 x 7,47 x 0,85 cm

Vekt: 218 gram

Skjerm: 6,4 tommer, 2340 x 1080 piksler, 19,5:9, 403 ppi, Corning Gorilla Glass

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 845, 4 x Kryo 385 Gold @ 2,8 GHz + 4 x Kryo 385 Silver @ 1,7 GHz, Adreno 630 GPU, 6/8/10 GB RAM

Lagringsplass: 128/256/512 GB, ingen minnekortplass

Operativsystem: MIUI 10

Teknologi: 4G (kommer med 5G senere), trådløs lading

Kamera: 12 megapiksler, f/1.8, fasedeteksjon + 12 megapiksler telefoto hovedkamera, 24 megapiksler + 2 megapiksler frontkamera

Batteri: 3200 mAh, hurtiglading, USB Type-C, trådløs lader medfølger

Pris: Fra 5800 kroner

Størst mulig skjerm

Og hva er så vitsen med å bringe tilbake skyvemobilen i 2019? Det handler naturligvis om å dekke mest mulig av mobilen med skjerm. Den svært omdiskuterte busslommen øverst i mobilskjermer skal gi plass til kamera, høyttaler og eventuell annen nips som trengs på forsiden av telefonen.

Designvrien gjorde sin debut i Apples iPhone X – og har siden den gang dukket opp i mobiler fra nesten det som kan krype og gå av mobilleverandører, foruten Samsung.

Baksiden på Xiaomi Mi Mix 3 er laget i keramisk materiale og er dermed så å si ripesikker. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Skjermen er forøvrig en AMOLED-skjerm, men den er ikke like sprek i fargegjengivelse og kontrast som vi kanskje er vant til – selv ikke når vi begynner å stille på fargeprofilene i innstillingene. Den er likevel finfin å bruke.

Xiaomi er ikke alene om å gå sprøtt til verks for å unnslippe busslommen. Vivo har en enkel kameramodul som spretter opp fra innsiden av telefonen når du skal ta selfier, mens Oppos sprut sprø Find X nærmest er teleskopisk og skyver opp en del av innsiden ved hjelp av motor hver gang du skal åpne telefonen. I den ikke fullt så sprø avdelingen for design av fullskjermmobiler finner vi skjermene med hull i, der frontkameraet kan titte frem gjennom skjermen. Her virker sannsynligheten for mekaniske utfordringer betydelig mindre.

Akkurat holdbarhet og byggekvalitet er nemlig åpne spørsmål for disse telefonene. For variantene uten motoriserte deler, handler kanskje spørsmålet først og fremst om lommerusk og fremmedlegemer mellom delene. Det sagt; årtusenskiftets skyvetelefoner klarte seg som regel ganske bra.

Futuristisk, men litt kronglete

I Oppo Find X er det en liten motor som dytter baksiden frem når du trenger å bruke hoved- eller selfiekameraet på telefonen. Ved siden av et par varianter fra Vivo er dette de mest uvanlige telefonene på markedet - og med unntak for Mix 3 må du ut av landet for å kjøpe dem. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men det er pussig hvor futuristisk en «gammel» løsning som dette føles. Samtidig ville mine hender aller helst skyve skjermen oppover fremfor å trekke den ned mot baksiden. Det var første innskytelse til flere i redaksjonen.

Jeg merket i løpet av perioden at jeg slet med å bli vant til skyvefunksjonen. Retningen på skyvingen er i grunnen til å leve med. Men siden den må skyves opp for å låse opp med ansiktslåsen, har den en tendens til å bli stående i nedskjøvet posisjon når jeg bruker den. Før jeg plutselig kommer på at det er fornuftig å skyve den motsatt vei igjen når jeg legger den fra meg.

Det er også et stort spørsmål hvor holdbar denne skyvefunksjonen er. Samtidig skal det sies; Oppo Find X' motoriserte bakside som trekker seg tilbake igjen etter bruk er litt enklere å forholde seg til enn Xiaomis løsning. Selv om slitestyrken virker enda mer usikker for den.

Kronglete ansiktslås

Hvis du setter opp Xiaomi Mi Mix 3 ved å følge den vanlige oppstartveiviseren vil du ikke merke at telefonen har ansiktslås i det hele tatt. Funksjonen fungerer nemlig bare i noen områder. Men det er opp til deg å fortelle telefonen om den er i et område der ansiktslåsen skal funke. Dermed kan du legge inn Storbritannia eller Hongkong for å aktivere ansiktslåsen.

Funksjonsmessig er ansiktslåsen rimelig rask, men den er ikke i nærheten av like treffsikker som Apples FaceID eller Huaweis løsning i Mate 20 Pro. I disse kalde dagene er en lue litt langt ned i pannen nok til å forvirre Xiaomien.

Så lenge ikke telefonen overrumples solbriller av Elton John-kaliber eller store luer, låser den likevel opp rimelig raskt.

Dette er forøvrig samme type ansiktslås som du også finner i Mi 8. Altså skal den være basert på 3D-avlesning av ansiktskonturer, og ikke være sårbar for fotoutskrifter.

Gode menyer

MIUI-menyene fra Xiaomi er gode å bruke, og det er forholdsvis lite skrot fra andre utviklere her. Det er likevel en hel haug applikasjoner fra Xiaomi selv som huserer i telefonmenyene. Og siden denne telefonen ikke har noen appskuff bak hjemmeskjermene, har den lett for å bli litt rotete i bruk om du ikke passer på.

Det er forholdsvis lett å finne frem, og det står aldri på ytelse. Her flytter ting seg raskt nok og litt til.

Raske og enkle menyer preger Mix 3. Her kan du til og med late som om operatøren din er en annen. For anledningen ble Telenor til Tælia på min låseskjerm. Akkurat hvor nyttig det er å kunne stille på småting som dette er et annet spørsmål. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ser vi bort fra muligheten til å ha appskuff er tilpasningsmuligheter er et kjennetegn for Xiaomi-telefoner. Du kan velge å døpe om operatørnavnet som vises på låseskjermen. I en mer nyttig avdeling kan du også se hvor mye båndbredde du bruker til enhver tid. Klassikeren for kinesiske telefoner er at du kan la dem skru seg av og på automatisk. Du kan også be telefonen deaktivere dataforbindelsen hver gang skjermen er låst.

Mi Mix 3 har en ekstra knapp oppe på venstre langside av telefonen. Den starter i utgangspunktet Google Assistant, men du kan tilpasse den til å starte apper eller mobilfunksjoner i stedet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En mengde mer og mindre nyttige sveipebevegelser kan settes opp som snarveier, og denne telefonen har samme type sveipestyring som vi finner i Huaweis Mate 20 Pro. Du sveiper opp for å komme til hjemmeskjermen, og inn fra kantene for å gå ett hakk tilbake.

Her er det dessuten oppdatert Android 9 som kjører på skjermen. En ulempe med telefonen er forøvrig at den ikke støtter krypteringen som skal til for å få Netflix og Amazon Prime i HD, mens en del tjenester, så som YouTube, uten problemer utnytter skjermoppløsningen.

Det er verdt å ta med at batteriet ikke ser så stort ut i spesifikasjonslisten (3200 mAh), men det varer faktisk fort halvannen dag i denne modellen. Telefonen er ellers fin til ringing og SMS, men støtter ikke tale over 4G i norske mobilnett – og dermed heller ikke høykvalitetstale i mobilnettet (HD-voice).

Lurer du på mer om hvordan nyere Xiaomi-telefoner er å bruke? Se en av våre andre tester:

Middels kamera

Xiaomi-telefoner har gjerne litt å gå på når det kommer til kameraet, og det er tilfelle for denne tassen også. I dagslys tar den rimelig gode bilder, men det merkes fort at den ikke trives så godt når det blir mørkt.

Mi Mix 3 deler i grunnen fotoegenskaper med nylig testede Mi 8. Det er kanskje ikke så rart ettersom kameradelen på baksiden er den samme i de to telefonene.

En egen nattmodus er lagt til i programvaren. Den avhjelper litt av mørkeproblemene, men som vi opplevde med OnePlus 6T er ikke programvaretriksing alene nok til å komme på nivå med de beste i klassen. Både P20 Pro og Mate 20 Pro fra Huawei, og Googles Pixel 3, gjør en bedre jobb med sine nattmoduser.

Du får ikke mer moro for pengene

Målt på hver sine egenskaper, er det ikke mye Mi Mix 3 er best på. Den forbigås på foto, på multimedia og til dels på brukervennlighet. Men så har du den forholdsvis unike designen og alt tilbehøret som kommer i pakken. Hurtiglader og trådløs lader er inkludert. Baksiden er dessuten i keramisk materiale som det nesten er umulig å få riper i.

Telefonen har den raskeste maskinvaren du får fatt i, enn så lenge, og den har masse RAM og lagringsplass.

Idet du låser den opp ved å skyve frem baksiden av telefonen gjør du noe 99 prosent av menneskene rundt deg ikke forstår hva er. Det kan ha sin verdi for mange.

Når så telefonen selges for relativt rimelige 6000 kroner, skal det godt gjøres å oppdrive en like spesiell mobilpakke innenfor samme budsjett. Den er kanskje ikke best, men den er veldig, veldig gøy likevel. Og for noen er det nok.

PS! Mi Mix-modellene har forholdsvis kort varighet mellom lanseringer. Det ventes at oppfølgeren til Mix 3 kommer i løpet av våren.

Alternativer til Mi Mix 3