Test Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix skapte furore da den kom i fjor. Den kinesiske mobilprodusenten var et hestehode foran de mer etablerte selskapene. Nå er oppfølgeren her. Kan den være like god?

Xiaomi Mi Mix 2 Størrelse: 15,18 x 7,55 x 0,77 cm

Vekt: 185 gram

Skjerm: 6 tommer, 2160 x 1080 piksler (18:9), Gorilla Glass 4

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 835, åtte kjerner, 4xKryo@2,45GHz + 4xKryo@1,9 GHz, Adreno 540, 6 GB RAM

Lagringsplass: 256 GB, ikke plass for minnekort

Operativsystem: Android 7.1.1 + MIUI 8.5 Global

Teknologi: Støtte for LTE 800 er på plass, Bluetooth 5.0, Quick Charge 3.0

Kamera: 12 MP, f/2.0, OiS

Batteri: 3400 mAh

Pris: 8000 kroner

Svaret er både ja og nei. Mi Mix-konseptet har blitt bedre, men konkurransen har blitt hardere siden sist. Svært mye hardere.

Det er fortsatt snakk om en telefon med heldekkende skjerm. Det er knapt rammer her - foruten en stripe helt i bunnen av telefonen.

Mix 2 har blitt vesentlig mindre enn den årsgamle originalen. Den var utstyrt med 6,4-tommers skjerm, mens årets modell bare kjører en sekstommer. Liten er den ikke uansett. Fotavtrykket er omtrent det samme som for Samsungs Galaxy S8+, men den er enklere å håndtere enn forgjengeren.

Slås på kamera og vanntetthet

Baksiden er laget i keramikk. Den er ekstremt blank og forholdsvis motstandsdyktig mot riper sammenliknet med mange typer herdet glass. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det siste året har konkurrentene i stor grad brukt til å ta igjen fjorårets Xiaomi-satsing. Og det til gagns. Samsung, Huawei, LG og Apple har alle mobiler med heldekkende skjermer. Samtlige av dem er tette og knallgode kameraer er en selvfølge på tvers av dette utvalget.

Dessverre har aldri kamera vært Xiaomis største styrke, så selv om kameraet i Mi Mix 2 er helt ålreit, må det gi tapt for de fleste av sine nye helskjermkonkurrenter. At den heller ikke er vanntett gjør det nok litt ekstra vanskelig å velge denne telefonen. Norge består av uhorvelig mye vær, og da er tett telefon en fordel det er vanskelig å si nei til. Selv om du ikke utsetter telefonen din for vann kan det oppstå fukt når du ikke venter det.

Norges nasjonaldrakt er tross alt ikke bunaden, men den regntette allværsjakken. Som har fuktige lommer.

TEST: iPhone 8 Plus: En liten oppgradering, men iPhone har aldri vært bedre

Rask telefon med masse lagring

Mi Mix til venstre, Mi Mix 2 til høyre. Den nye har blitt vesentlig mer kompakt, men den ser ikke like oppsiktsvekkende ut. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men Mi Mix 2 er fortsatt en spennende telefon på mange måter. Til prisen har den for eksempel nesten uhørt mye lagringsplass. Hele 256 gigabyte lagring får du med, under det høyst uvanlige materialet den er laget i. Den har nemlig en keramisk bakside, men der alt unntatt skjermen var keramisk i forrige utgave, har aluminium tatt over som ramme rundt telefonen. En spesialmodell der ramme og bakside er fra ett enkelt stykke keramikk er på vei.

Den er også svært kjapp og god å bruke, denne telefonen. En ulempe for oss nordmenn er at det ikke er norsk språk forhåndsinstallert. Men telefonen har ingen problemer med å ta imot inntasting eller gjøre autokorrektur på norsk.

At telefonen har krympet siden i fjor gjør også at den har mistet det gedigne batteriet fra fjorårsmodellen. Den holdt gjerne i tre dager med normal bruk på hver lading, mens årets modell holder i de langt mer vanlige to.

Vesentlig bedre som telefon

Bildekvaliteten fra Mix 2-kameraet er grei nok, men heller ikke mer. Det blir for dårlig når alle konkurrentene har samme formfaktor og kjemper om å ha det aller beste mobilkameraet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den har imidlertid blitt en del bedre å ringe med, ettersom den eksperimentelle høyttaleren fra fjoråret er byttet ut med en vanlig en. Du ser den knapt, i form av en liten åpning rett over skjermen. Fjorårets variant der hele mobilen vibrerte under snakking var en høyst uvanlig vri som ga litt boksete lyd under samtale.

At telefonen til tross for å ha blitt mindre også har fått litt større rammer rundt skjermen gjør at den ikke ser fullt så spektakulær ut som originalen. Det skal sies at alle helskjermmobilene har en eller annen form for avbrudd i det rammeløse. Men noe av det som gjorde at fjorårets utgave så så umiddelbart annerledes ut, var at skjermen så ut til å gå helt ut i kantene alle andre steder enn i bunnen.

Et svart felt på omkring en halv centimeter tar opp plassen under skjermen. Her sitter det sensorer og selfiekamera. Dermed må du snu også Mi Mix 2 opp ned for å ta selfier. Kvaliteten her blir helt ålreit, og at telefonen i samme slengen prøver å gjette kjønn og alder på inntil to deltakere i bildet kan være en artig ekstrafunksjon.

TEST: Motorola Moto G5 Plus: Godt under 3000 kroner for superkamera og fantastisk brukeropplevelse

Et obligatorisk antiklimaks

Med tanke på det voldsomme inntrykket fjorårsmodellen av Mi Mix ga, var det nesten uunngåelig at Mix 2 ville bli et lite antiklimaks. Spesielt når konkurrentene virkelig har giret opp. Men det er samtidig litt uforståelig at Xiaomi ikke har prioritert noen av fanesakene fra konkurrentene. Selv ikke trådløs lading er med, selv om keramisk bakside burde gjøre det ganske enkelt å legge til.

Men du får fortsatt en høyst uvanlig telefon i Mix 2, og den har prioriteringene sine andre steder enn flere av de andre. Masse funksjoner, enorm intern lagringsplass og ørlite grann mer fremtidssikker maskinvare er bygget inn.

Til 8000 kroner blir det likevel litt vanskelig å velge Mix 2 i år. Til det er mobilutvalget så sterkt akkurat nå at Mix 2 fremstår som litt anonym. Enten du velger Samsung, Huawei, LG eller Apple får du flere og til dels viktigere funksjoner enn det Mix 2 byr på. Men hvis du vil ha «originalen», og en telefon som både er litt vanskelig å få tak i og som få andre har, kan Mix 2 likevel være riktig.

Trenger du hjelp til å velge? Ta en titt på denne artikkelen for å få et overblikk over helskjermtelefonene du kan kjøpe i høst »

Alternativ til Mi Mix 2