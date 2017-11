Test Xiaomi Mi A1

Android One! Googles store prosjekt som skulle bringe gode, pålitelige og billige mobiltelefoner ut til massene. Eller, vel, først og fremst til utviklingsland som India, Bangladesh og en rekke afrikanske land – hvertfall sånn i første omgang. Gjerne produsert av selskaper selv ikke teknologijournalister hadde hørt om før.

Xiaomi Mi A1 Størrelse: 15,54 x 7,58 x 0,73 cm

Vekt: 164 gram

Skjerm: 5,5 tommer, LTPS IPS LCD, 1 920 x 1 080 piksler, 403 ppi, Gorilla Glass 3

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 625, 8 x Cortex-A53 @ 2.0 GHz, Adreno 506 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB internt + minnekortplass

Operativsystem: Android 7.1.2 Nougat, Android One-basert

Teknologi: 4G/LTE, fingeravtrykksleser, IR-sender for fjernkontrollbruk

Kamera: Dobbelt hovedkamera v/ 12 megapiksler, 26 mm, f/2.2, fasedeteksjon + 12 megapiksler, 50 mm, f/2.6, tvillingblits. Enkelt frontkamera v/ 5 megapiksler, f/2.0

Batteri: 3080 mAh

Pris: Fra 2 471 kroner

For kort tid siden forandret dette seg imidlertid drastisk, da både markedene utvidet seg til mer hjemlige trakter og flere kjente produsenter hev seg på prosjektet. Deriblant HTC, Motorola og ikke minst kinesiske Xiaomi, som har produsert dagens testtelefon: Xiaomi Mi A1. Dette er den første telefonen fra Android One som blir tilgjengelig verden over.

Xiaomi er en av verdens beste på å lage knallgode telefoner med raffe spesifikasjoner til en lav penge, og Google lager den definitivt raskeste versjonen av Android. Til sammen burde dette bety en nokså heftig mellomklassemobil – eller?

Ingen designmessige feilsteg

I utgangspunktet ser vi ingenting som skulle bestride det synet, i alle fall. Xiaomi har snekret sammen en solid og velbygget telefon, som attpåtil er både tynn og ser bra ut. Eller, sagt med andre ord: den etterligner iPhone 7 Plus så det synger etter – uten at det er negativt.

Minimalisme er et nøkkelord her, men også eksklusive materialer. Det er en solid unibody-kropp i anodisert aluminium rundt innmaten i Mi A1, og et avrundet 2,5D-glass oppå. Nederst er det kapasitive knapper med LED-dioder, så de store rammene rundt den 5,5 tommer store skjermen er ikke helt uutnyttet.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Fingeravtrykksleser finner du på baksiden, svakt nedsenket i metallkroppen. Kameramodulen er imidlertid uthevet, så telefonen ligger aldri helt rett ned mot eksempelvis en bordoverflate.

Totalt sett stemmer imidlertid mye designmessig, så hva med resten?

Knallgod opplevd ytelse, og kliss ren Android

Ytelsesmessig er det i alle fall ingenting å klage på. Android One betyr kliss ren Android, og kombinert med den passe kraftige Snapdragon 625-brikken er resultatet et menysystem som aldri stopper. I likhet med Moto-telefonene med lignende spesifikasjoner kan du utsette Mi A1 for nesten hva du vil, uten at den trenger å ta en pust i bakken.

Joda, innlasting av tunge apper kan ta litt ekstra tid, men det er stort sett det eneste du merker også. De fire gigabytene med minne på innsiden sørger dessuten for at du kan ha et traktorlass apper åpne samtidig uten at telefonen trenger tenkepauser.

Mi A1 er bygget utelukkende i metall og glass. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Apropos traktorlass: med ren Android slipper du også pent unna den enorme mengden tredjepartsapper Xiaomi vanligvis leverer med sine telefoner. Det er kun tre Xiaomi-spesifikke apper her: en fjernkontroll-app for å bruke IR-senderen i toppen, en tilbakemeldingsapp og – ikke minst – en egen kameraapp.

Interessant og god kameraløsning

Men vent nå litt: kameraapp leverer da Google selv? Joda, men ikke med støtte for doble kameraer. Derfor har Xiaomi sannsynligvis fått dispensasjon til å bruke sin egen app, og her kan du gjøre mye interessant.

Bakpå telefonen sitter det som nevnt to linser; én «vanlig» med blenderåpning f/2.2, og én zoom-linse med f-tall f/2.6. Begge er dog 12-megapikslere, men hovedlinsa har en større bildebrikke og dermed mer lys til hver enkelt piksel. Optikken på zoom-linsa tilsier også at det i utgangspunktet vil komme mindre lys inn her, og det merkes i praksis. Her er et eksempelbilde:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Zoom-linsa trives ikke spesielt godt når mørket faller på, men i god belysning er det en helt kurant løsning. Med dét sagt: hovedlinsa gir generelt bedre både dynamikk, farger og støynivå, selv under gode forhold. Zoomen skjer dessuten digitalt utover to ganger forstørrelse, og når lysnivået faller under et visst punkt skjer all zoom digitalt. Du kan imidlertid tvinge Mi A1 til å zoome med linsa i de manuelle innstillingene, men da skal du vite hva driver med også.

Xiaomi lar deg foruten å zoome også bruke de to kameraene til å lage en simulert dybdeeffekt, der zoom-kameraet benyttes til selve knipsingen og hovedkameraet bidrar med ekstra informasjon for å simulere dybdeuskarphet med programvaren. Og det fungerer faktisk rimelig bra:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Vil du vite mer om kameraene kan du ta turen over til side to, der hele testen av Xiaomi Mi A1 finnes. Det er viktig å påpeke at ikke alt er helt perfekt heller – telefonen trives generelt dårlig når mørket faller på, og har litt problemer med å behandle fargenyanser i ensfargede områder på en naturlig måte. At den har fasedeteksjon på hovedlinsa hjelper imidlertid med fokusen, som generelt er presis og lynrask.

Konklusjon – Xiaomi har gjort ekstremt mye veldig riktig

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så, hva er bunnlinja her? Jo, ganske enkelt at Xiaomi har snekret sammen en svært kurant telefon til prisen. Du får en svært god og ganske stor skjerm som ikke skorter på hverken kontrast, lysstyrke eller farger (selv om spesielt sistnevnte kunne vært mer korrekte). Lydmessig er også høyttaleren i bunnen en liten höjdare; den spiller både høyt og klart. Hodetelefoninngangen har også godt med volum, og, ja, så finnes den da.

Batteritiden er dessuten helt innafor, og en hel dags bruk er alltid innen rekkevidde selv med omfattende videotitting, snapchatknipsing og nyhetslesing. Med Android 8.0 Oreo blir det sannsynligvis enda bedre.

Og nettopp Android-oppdateringer er et viktig poeng her; dette er en telefon som er garantert oppgradering til ikke bare Android 8, men også Android 9. Det betyr at du får en telefon som vil være en trofast følgesvenn i flere år, noe både minnemengden og den ålreite prosessoren også understreker.

Kult dobbeltkamera og fingeravtrykksleser trekker opp. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

64 GB lagringsplass internt sier vi ikke nei takk til. Fingeravtrykksleser er også selvsagt på plass, og den er lynrask. Det samme er telefonen generelt, og vi digger kameraløsningen der den fungerer som tiltenkt. Det vil si: i godt lys, når du trenger å komme nærmere motivet og til portrett- og nærbilder.

Oppsummert: Xiaomi har snekret sammen en heidundrandes god telefon, som vi anbefaler varmt. Spesielt sett opp mot prisen, som fra start legger seg fra 2 471 kroner og oppover. Da får du faktisk ekstremt mye mobil for pengene, ja, så mye at det er kun få andre som kan konkurrere mot Xiaomi i dette prissegmentet. Noen finnes det dog, og de kan du se under:

Anbefalte alternativer:

Motorolas oppgraderte budsjettmodell Motorola Moto G5 Plus 32GB Det soleklare førstevalget om du vil bruke mindre enn 3 000 på ny mobil. Kameraet er langt bedre enn Mi A1, men designet er ikke helt like lekkert. Android-en er imidlertid like ren, men er ikke i Android One-programmet. Ellers er dette en knallgod telefon på alle områder – og verdt en titt! Mer design for pengene Huawei P10 Lite For omtrent like mye penger enn du må ut med for både Moto G5 Plus og Mi A1, får du Huaweis strålende Huawei P10 Lite. Dette er en designmobil over alle, og har også solid ytelse og et kamera med fasedeteksjon. Fingeravtrykksleser er det også, og glass på begge sider. Et knallkjøp! Samsungs gunstigste telefon? Samsung Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 er en virkelig lekker telefon, med en Super AMOLED-skjerm, et fantastisk kamera både foran og bak og super ytelse til det meste. Byggekvaliteten er det heller ingenting å si på, og du får Samsungs eget menysystem.

