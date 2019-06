Test Xiaomi AirDots Pro

Apples Airpods har opparbeidet seg en voldsom markedsandel innenfor «true wireless»-kategorien, og med det har også flere og flere kloneprodukter med tilnærmet samme design dukket opp på markedet.

Vi så for eksempel på en billigkopi fra Kina som kostet oss den nette sum av 127 kroner inkludert frakt. Dagens testprodukt er langt fra like billig, men likheten til Apples Airpods er likevel tydelig.

Produktet vi snakker om er Xiaomi AirDots Pro, den etter hvert ganske velkjente elektronikkprodusenten Xiaomis forsøk på å lage en slags Airpods-kopi – komplett med «tannbørstedesignet» og det hele. En vesentlig forskjell på AirDots og AirPods er imidlertid at AirDots er såkalte kanalplugger, altså plugger som bruker silikon- (eller skum-)puter til å skape forsegling mot ørekanalen.

Det gir både bedre isolasjon mot støy fra omgivelsene og ikke minst blir det enklere å skape kraftfull bassgjengivelse. Ulempen er selvfølgelig at det kan være vanskelig å finne puter som gir god passform, i tillegg til at mange rett og slett ikke liker følelsen av gummiputer inne i øret.

Tannbørstedesignet er etter hvert blitt relativt velkjent. Disse kommer imidlertid ikke fra Apple, men fra Xiaomi. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ganske stort etui

Undertegnede er ikke én av dem. Testproduktet vi fikk tilsendt fra nettbutikken iWill kom imidlertid kun med ett par øreputer, mens versjonen som selges til forbrukere har totalt tre sett. Det gjør det litt vanskelig å si noe om passformen, men vi fikk til en brukbar løsning ved hjelp av et litt mindre par puter fra et annet øreplugg-par vi hadde liggende. Komforten er uansett god – AirDots er lette og plager oss på ingen måte, selv ikke etter lange lytterunder.

Størrelsesmessig er AirDots litt større enn AirPods, og spesielt er den lille pinnen som går ned mot munnen tjukkere enn hva tilfellet er for Apples plugger. Pluggene festes med små magneter i etuiet, og de klikker pent på plass når man setter dem inn.

AirDots (venstre) er litt større enn «originalen» fra Apple. Etuiet er også betraktelig større. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Selve etuiet er betraktelig større enn Apples etui, men det har også vært tilfelle med samtlige andre produkter i denne kategorien vi ellers har testet. AirDots-etuiet er i det minste hakket mer kompakt enn etuiet til Bang & Olufsens E8 2.0, som vi testet nylig, men også dette etuiet vil føre til en betydelig bul i jeanslomma.

Første gang du tar pluggene i bruk vil de gå rett i paringsmodus, men om du vil pare dem med en ny kilde etterpå må du holde inne knappen på etuiet i et par sekunder. Det er egentlig en mye bedre løsning enn disse touchpanelene mange har og hvor du nærmest må være synsk for å skjønne om du har oppnådd ønsket kommando.

Touch og støydemping

AirDots Pro har imidlertid også touchpaneler på begge ørepluggene, men Xiaomi har valgt å begrense antall kommandoer til bare noen veldig få. To tapp på den høyre ørepluggen pauser eller starter musikken igjen, to tapp på den venstre gir tilgang til taleassistenten på telefonen din og å holde inne (høyre eller venstre) skrur av og på den aktive støydempingen.

AirDots Pro har nemlig aktiv støydemping ombord, men den kan ikke akkurat sies å være veldig effektiv. Med funksjonen aktiv legges det på et lite filter som fjerner en liten andel av de laveste frekvensene, men dette er svært langt unna støydempingen du får i større hodetelefoner med kraftigere elektronikk. Kombinert med passiv støydemping fra gummiputene bør det imidlertid være ganske grei skuring å få til et ganske bra stengsel mot verden, og den aktive støydempingen teller uansett ikke negativt.

Touchpanelene fungerer også helt greit. Det er ikke lett å skape intuitive kontrollmetoder med disse touchpanelene, men vi skulle nok gjerne sett at det i alle fall fantes en mulighet til å hoppe over en låt eller gå tilbake en låt her. Det må også nevnes at AirDots Pro kun snakker kinesisk, så om det ikke skulle være et språk du behersker må du nesten belage deg på å lære deg hva de (riktignok få) kommandoene i øret betyr.

Ørepluggene har for øvrig autopause-funksjon som automatisk setter pluggene på pause om du tar dem ut av øret. Det fungerer helt fint, men det er litt frustrerende at de ikke har noen funksjon som starter musikken igjen når du setter pluggen eller pluggene inn igjen.

Denne knappen brukes blant annet til å sette pluggene i paringsmodus. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

God, men ikke fantastisk, lyd

Lydmessig er AirDots Pro relativt habile, spesielt med tanke på prisklassen. De har ikke den samme oppløsningen og luftigheten som (de mye dyrere) Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 eller Sennheiser Momentum True Wireless, men det er likevel mye å like her. AirDots Pro er først og fremst svært velbalanserte. De har en presis, men ganske fyldig bassgjengivelse, en relativt veloppløst diskant og en ganske varm klang som er lett å like.

Lyden minner i det hele tatt ganske mye om Apples egne AirPods, men «originalen» er luftigere og har en enda litt fyldigere og «større» bassgjengivelse, som egentlig er ganske imponerende med tanke på at de ikke benytter seg av gummiputer mot øregangen. Litt mer luft og plass til de ulike bestanddelene hadde gjort AirDots bedre, og det hadde også en litt mer veloppløst øvre mellomtone, men dette er likevel et kurant alternativ lydmessig.

Middels batteri, middels til samtaler

Et område hvor Xiaomi ikke har klart å matche Apple er på batterilevetid. AirDots Pro klarer ikke mer enn cirka tre timer med avspilling i stereo, og så kan du legge på en time eller to om du bare bruker én av ørepluggene. Etuiet inneholder i tillegg drøyt to oppladinger, så total avspillingstid blir et sted rundt ti timer. Det må sies å være moderat. Samsungs Galaxy Buds klarer til sammenlikning seks timer på én lading og 13 timer med etuiet, mens Apples Airpods holder i fem timer på én lading og hele 24 timer med etuiet.

Små magneter gjør at pluggene klikker fint på plass i etuiet. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi setter imidlertid pris på at Xiaomi har valgt USB-C som ladestandard, og ørepluggene lader også relativt raskt i etuiet. En time skal være nok til å lade dem til fullt, og 10 minutter gir over en times avspillingstid. Etuiet har ikke støtte for trådløs lading, så er det også nevnt.

Utformingen på både AirDots og AirPods er der av en grunn, og det er at de skal være bedre til samtaler enn på plugger hvor mikrofonen sitter inne i øret. Xiaomi klarer ikke helt å rekke opp til originalen på dette området heller.

Innendørs låter vi litt blikkboksaktige, og utendørs i mer bråkete omgivelser klarer vi ikke å gjøre oss mer enn middels godt forstått. AirDots klarer ikke å fokusere godt nok på stemmen vår gjennom bystøyen, og det gjør at vi opplever ganske mange «Hæ?» og «Nå hørte jeg ikke hva du sa» fra motparten.

Vi har definitivt vært borti verre øreplugger til samtaler, men dette er altså også et område hvor originalen er bedre.

Konklusjon

Xiaomi er kjent for å lage mange gode ting som koster mindre enn hva mange av konkurrentene krever for sammenliknbare produkter. Robotstøvsugeren Roborock S50 er ett eksempel, sparkesykkelen Mijia M365 er en annen.

AirDots Pro gjør mye ganske bra, men de er svakere enn AirPods på flere viktige punkter. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

AirDots Pro er også billigere enn produktet de forsøker å etterlikne, men de er også svakere på flere områder. Vi synes Apples Airpods byr på bedre lyd, de er definitivt bedre til samtaler og har betraktelig bedre batterilevetid.

Den aktive støydempingen kunne vært en funksjon som hadde vært verdt mange poeng for Xiaomi, men den fungerer rett og slett ikke godt nok til å utgjøre noen særlig forskjell.

I Kina koster AirDots Pro ikke mer enn drøyt 500 kroner, men du må regne med minst det doble for å skaffe deg et par fra en norsk butikk. Da er ikke forskjellen opp til AirPods, Samsung Galaxy Buds eller andre større enn at vi kanskje heller hadde valgt dem.

PS: Xiaomi har også en enda billigere variant kalt Xiaomi AirDots. Vi vil ta en kikk på disse også etter hvert.