Test Xbox One X

Xbox One X er verdens kraftigste spillkonsoll. Det kan vi konstatere uten å engang teste konsollen.

Microsoft selv kaller konsollen for «6 teraflop-monsteret», og på rene spesifikasjoner er det ingen andre som kan måle seg. En spillkonsoll som skal kunne gi oss skikkelig 4K-innhold, 60 bilder i sekundet og HDR-støtte på toppen av det hele. Selv kraftige PC-er sliter med å kunne love det samme.

Microsoft Xbox One X Plattform: Xbox One

Lagringskapasitet: 1000 GB

USB: 3 stykk USB 3.0

Medfølgende kontrollere: 1 stk

Farge: Sort

Vekt: 3.8 kg

Trådløs kontroller: Ja

Støttede oppløsninger: 4K, 1440p, 1080p

Formatstøtte: DTS 5.1, Dolby Digital 5.1 og Atmos, PCM 2.0, 5.1, 7.1

HDR: Ja Pris fra: 4990,- ( 4990,- ( Oppdaterte priser fra Prisguide.no

Og det er dette Microsoft vil at du skal vite om den deres nye spillkonsoll. Kraft, ytelse og spesifikasjoner. Det er en ganske sterk kontrast til konkurrentene. Sony skryter naturligvis av kraften i PlayStation 4 Pro også, men de har også pushet hardt for at VR skal komme til stuene våre. Og så har du Nintendo som aldri vil snakke om ytelse, og fokuserer heller på de morsomme spillene de kan by på, og hvor fleksibel Switch er for deg som ikke bare vil spille foran TV-en.

Xbox One X derimot... Bare kraft. Masse kraft.

All kraften i Xbox One X kommer hovedsakelig fra et spesiallaget grafikkort fra AMD, som byr på 6 teraflop med ytelse. «Flop» er egentlig kort for floating operation per second, og tera er kort for billion. 6 teraflops vil altså si seks billioner «flytende» utregninger i sekunder.

Til sammenligning har PlayStation 4 Pro «bare» 4,2 teraflop, mens Xbox One og Xbox One S har henholdsvis 1,3 og 1,4 teraflops. På PC-fronten er dette omtrent sammenlignbart med regnekraften til et AMD RX580-kort, som byr på 6,17 teraflops.

Den lysende logoen er det eneste som synes på den svarte konsollen når du sitter henslengt i sofaen. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Så, ja, Microsoft Xbox One X er kraftig. Men kan all kraften faktisk brukes til noe, og er den verdt den høye prislappen?

La oss først se hva som følger med i pakken når du åpner opp den nye Microsoft-konsollen.

Minimalistisk design, og overraskende liten

Xbox One X har et deilig, minimalistisk design. Med tanke på hvor imponerende innmaten er er konsollen overraskende liten, og er betydelig mindre enn den originale Xbox One, men omtrent på størrelse med One S. Dette skyldes nok delvis at de vanlige viftene tidligere modeller har vært utstyrt med har blitt erstattet av vannkjøling i X-en. Det tar litt mindre plass, men skal gi enda bedre kjøling.

Konsollen kommer bare i en matt svart utførelse og det eneste som stikker seg ut er den lysende Xbox-logoen på framsiden. Dette virker å være den nye stilen spillprodusentene alle har valgt å gå for, og selv Nintendo Switch har bestemt seg for en matt, svart spillkonsoll er veien å gå. En helt grei utvikling spør du oss, siden de nå passer fint inn i TV-hylla uten å skrike for mye.

Den er omtrent nøyaktig samme størrelse som Xbox One S, men veier merkbart mer. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Akkurat som S-en har ikke Xbox One X en Kinect-plugg, noe som er ganske naturlig ettersom Microsoft har bestemt seg for å stoppe salget av den avanserte sensoren. Det er imidlertid et godt utvalg av tilkoblingsmuligheter her, med 3 USB-utganger, både HDMI- inn og -ut, IR ut og mulighet for optisk lydtilkobling. Det kommer godt med hvis du for eksempel vil koble til ekstra lagring i form av en USB-harddisk. Maskinen kommer med 1 TB lagringsplass, som på papiret kan virke som nok i massevis. Men flere spill tar mange titalls Gigabyte med lagringsplass, og vi opplevde allerede i testperioden at vi gikk tom for lagringsplass da vi begynte å laste ned spill. Det skal jo sies at vi bikket over 15 spill før harddisken var full, men har du en stor spillsamling har du nok flere enn det. Da kommer det godt med at du kan utvide det med eksterne harddisker, med mindre du vil slette spill fortløpende når du blir lei av dem. Helst hadde vi selvfølgelig at Microsoft inkluderte en større harddisk, men den gang ei.

Enkelt oppsett

Menyene kunne vært bedre, men de fungerer greit. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Du skrur på konsollen ved å enten trykke på Xbox-knappen på kontrolleren, eller tilsvarende knapp på selve konsollen. Ved første oppstart tar det en liten stund for konsollen å komme igang, men etter å ha gått igjennom alle menyene får vi forklart at dette vil være et engangstilfelle. Ved å skru på «quick start» vil Xboxen aldri skru seg av helt, men ligge i dvalemodus når du ikke bruker den. Oppdateringer til både spill og konsollen kan lastes ned automatisk selv om maskinen er i dvalemodus, og den vil også skru seg på mye raskere enn hvis du skrur konsollen helt av. Dette trekker såpass lite strøm og har blitt såpass vanlig blant moderne konsoller, så du bør være ganske paranoid for strømregningen din for å ikke ha dette aktivert.

En interessant ting å legge merke til under oppsettet er at Xbox One X faktisk har støtte for tre forskjellige skjermoppløsninger. Full HD, 4K og 1440p. Sistnevnte er altså den vanligste oppløsningen mellom de to, og har blitt en veldig populær kompromiss for mange PC-spillere. Du må som kjent ut med mye penger for å få en PC som engang er i nærheten av å kunne levere alle spill i både 4K og 60 fps, så derfor har mange heller tatt til takke med 1440p-skjerm. Denne kan du trygt koble til Xbox One X, og få native innhold til den, og ikke oppskalert 1080p, som for eksempel en PlayStation 4 Pro vil gi deg. 1440p-støtten er ikke helt på plass enda, men skal komme i en oppdatering «snart».

Grensesnittet kunne vært bedre

Så fort du er igjennom oppsettsmenyene kommer du til den nye hjemskjermen til Xbox One X.

Microsofts menysystem på spillkonsollene har gått igjennom mange iterasjoner de siste årene, og det de har endt opp med i dag er ikke direkte intuitivt for en ny bruker. Men så er det kanskje ikke de som er målgruppen for denne konsollen heller.

Du har en hjemskjerm, hvor du kan stifte fast forskjellige spill og apper til selv, og styre litt som du vil. Du kan bytte over til andre faner av menyen ved å enten bruke skulderknappene, eller navigere deg til toppen og bytte derfra. Du finner Mixer (for alle dine spillstrømmebehov), Spillfelleskap (se på det som ditt sosiale knutepunkt) og Store (spillbutikken).

Resten av alle menyvalg er gjemt bort i en separat undermeny, som du får opp ved å trykke på profilbildet ditt, eller ved å trykke på hjemknappen på kontrolleren din. Ting som innstillinger, og mer oversiktlige lister over spill, apper, venner og flerspillervalg, finnes her.

Spør du oss kunne de heller ha byttet ut Mixer- eller Spillfelleskap-menypunktene, som vi ikke har hatt kjempemye bruk for i testperioden. Men selvfølgelig, er du interessert i å strømme spillene dine, se på andre spille eller ha full oversikt over hva vennene dine gjør på Xboxene sine, er menyvalget helt greit.

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

4K, HDR, 1440p, 1080p, Dolby Atmos...

Det store trekkplasteret til Xbox One X er som tidligere nevnt er kraftigere maskinvare. Med den nye grafikkløsningen kan konsollen kjøre spill i ekte 4K-oppløsning med HDR (økt lysstyrke og rikere farger), samtidig som bildefrekvensen skal være på opptil 60 bilder i sekundet. I tillegg kommer det andre ting, slik som bedre teksturer og bedre effekter, som kan være vanskelig å kvantifisere.

Sony brukte mange av de samme ordene da de slapp PlayStation 4 Pro, men det er noen viktige forskjeller. Xbox One X har rett og slett kraftigere maskinvare, som vil gjøre det lettere for utviklere å lage spill som kan levere på alle punktene over.

Begge konsollene støtter for eksempel såkalt supersampling, hvor et 1080p-bilde blir oppskalert på konsollen før det sendes til TV-en i 4K-oppløsning. Det ser definitivt bedre ut enn vanlig 1080p-video som blir oppskalert av TV-en, men det er ikke ekte 4K. Og det er ordet "ekte", som gjerne i spillsammenheng betyr både 4K-oppløsning og 60 bilder i sekundet. Med bedre grafikkort og mer minne er Xbox X rett og slett bedre rustet til å kunne levere silkemyk gameplay i 4K.

Så er det store spørsmålet: Blir det bedre?

Du må ofte velge: Ytelse eller utseende

Vi testet Xbox One X på både en 4K-TV med støtte for HDR (en 65" Samsung KS7005 for å være eksakt) opp mot en Xbox One S, og forskjellene er merkbare.

Alle spill vi har testet er enten eldre spill som har blitt »enhanced» med støtte or 4K og HDR, eller nyere titler som har blitt laget for å kunne yte ekstra godt på Xbox One X, med 4K. Det inkluderer titler som Halo 3, Halo 5: Guardians, Assassin's Creed: Origins, Quantum Break, Forza 7, Gears of War 4 ++.

I noen spill, som Gears of War 4, blir du bedt om å velge: Enten kan du få "det beste utseendet" eller "det smidigste bildet" - eller i andre ord: Velg mellom 4K-oppløsning og HDR eller 60 bilder i sekundet.

Begge delene ser bra ut, men det er selvfølgelig 4K med HDR som ser best ut rent visuelt når du stopper og ser deg rundt. I hektiske situasjoner, som i flerspillermodus, er det imidlertid fint å ha på ytelsesmodus, for å få så rask bildeoppdatering som mulig. Det blir virkelig silkemykt med 60 bilder i sekundet, selv om vi ikke akkurat lider av 30 bilder i sekundet på TV-en heller.

Den oppgraderte maskinvaren, som prosessoren og mer minne, gjør også at lastetider har blitt litt kortere. Her kan det hende utviklerne klarer å forbedre seg etterhvert, for i de få testene vi gjorde var det bare snakk om rundt 15 prosent forbedring. For eksempel tok det Gears of War 4 24,4 sekunder å laste inn på Xbox One S, og 21,5 sekunder på Xbox One X.

Det er lite som slår ergonomien til Xbox-kontrollerne. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Ikke mange spill med 4K enda

Microsoft har lovet at det vil komme en haug av spill som utnytter den økte kraften i Xbox One X. Hele listen finner du på nettsidene til Microsoft, men som du sikkert vil se er det veldig mange titler det står «coming soon» eller «in development» ved siden av. For i skrivende stund er det ikke mange titler som gir oss 4K, HDR og 60 bilder i sekundet - i hvert fall ikke samtidig.

FIFA 2018 skal være en av de få som har støtte for hele trekløveret, og det er ingen tvil om at spill ser fantastisk ut på den nye Xboxen når alt klaffer. Med enorm oppløsning, et utvidet fargepalett og silkemyke bevegelser føles det faktisk ut som et steg videre i konsollverden.

Og det er her Microsoft er nødt til å levere. Å ha verdens raskeste og kraftigste konsoll hjelper ingenting hvis spillene ikke klarer å utnytte den rå kraften. Eller hvis spillutvalget er magert i utgangspunktet, for den saks skyld.

Underholdningsmaskin til de grader

Alle spillene vi har spilt i testperioden har vært digitale og installert på harddisken til konsollen. Men Xbox One X har naturligvis også et optisk drev, og den er absolutt ikke å kimse av. For dette er ikke bare en Blu-ray-spiller slik PlayStation 4 Pro byr på, men en 4K Blu-ray-spiller. Den har altså støtte for filmer i 4K og HDR, noe som rett og slett ser fantastisk ut.

Vi testet ut spilleren med en 4K HDR-blu-ray-versjon av Planet Earth 2, og bildet blir virkelig krystallklart. Det er nesten litt juks med videomateriale som dette, men det er likevel et godt eksempel på hvor vakkert ting kan bli. Planet Earth 2 skal ha en gjennomsnittlig bitrate på 55 mbit/s, noe du aldri kommer til å se hos en strømmetjeneste som Netflix, som også skryter av 4K HDR-videoer.

Dette er kanskje ikke noe de aller fleste vil benytte seg av, men det er absolutt en solid bonus at Microsoft har inkludert en såpass god 4K Blu-ray-spiller.

Konklusjon

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Det er ikke lett å sette en isolert karakter på en spillkonsoll. Innholdet trumfer alt, og selv en god konsoll kan ha dårlige spill, og bli husket som en dårlig investering. Det kan skje her også, men i så fall er det ikke maskinvareutviklerne hos Microsoft sin skyld.

Konkurransen er knallhard nå, og Sony, Nintendo og Microsoft kjemper alle om oppmerksomheten til både utviklere og spillerne. Alle tre trenger spillutviklerne til å lage forlokkende spill som får folk til å kjøpe spillkonsollene deres, og de trenger spillermassen for å kunne overtale utviklerne at de er verdt å satse på.

Med Xbox One X gir Microsoft et klart tegn til både spillere og utviklere: Nå er grunnsteinene lagt for en ny generasjon spill, og de har gjort sitt ytterste for å få det igang. Xbox One X har kraft nok til å kjøre spill i 4K, HDR og 60 bilder i sekundet – nå er det opp til utviklerne å følge etter.

